Nomination du Dr Carl Tremblay à la présidence de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec

MONTRÉAL, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'administration de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) ont procédé, le 29 novembre dernier, à l'élection du Dr Carl Tremblay au poste de président de l'ACDQ. Il succède ainsi au Dr Serge Langlois, qui a occupé cette fonction ces douze dernières années.

Diplômé de la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal en 1992, le Dr Carl Tremblay est propriétaire d'un centre de santé dentaire en Abitibi-Témiscamingue. Dès le début de son parcours professionnel, il a fait preuve d'un engagement exemplaire envers sa profession, notamment par son implication dans la société dentaire de sa région depuis 1993. Par ailleurs, il siège au conseil d'administration de l'ACDQ depuis 2007. Il y a occupé diverses fonctions, dont celle de trésorier de 2010 à 2018. Il a aussi été membre du conseil d'administration de la Société de services dentaires et de Sogedent, les filiales de l'ACDQ. Le Dr Tremblay est également titulaire d'un certificat en planification financière.

« Les défis sont grands et je suis conscient que le privilège qui m'est accordé s'accompagne de grandes responsabilités. C'est dans un esprit de continuité, mais avec une vision renouvelée, que j'aborde ce nouveau mandat, et je compte poursuivre le travail important qui a été fait au cours des dernières années par mon prédécesseur, le Dr Langlois, que je tiens à remercier. Par son engagement, son dévouement et sa passion pour la profession, il a assurément contribué à la défense et à la promotion de la profession de dentiste au Québec », a mentionné le Dr Tremblay au moment de sa nomination.

À propos de l'ACDQ

Constituée en 1966 en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec a pour objet l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres. Elle vise également à faire reconnaître la compétence de ses membres, à contribuer à leur formation, à défendre la valeur et l'importance de leurs services, à négocier en leur nom toutes les ententes jugées nécessaires, ainsi qu'a? soutenir la recherche, l'action sociale et l'aide humanitaire.

