LOGISTEC annonce qu'elle a renouvelé avec succès sa facilité de crédit existante

MONTRÉAL, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (TSX: LGT.A) (TSX: LGT.B) (« LOGISTEC »), un fournisseur de services maritimes et environnementaux, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait renégocié avec succès sa facilité de crédit existante. Selon les modalités de la transaction, la facilité de crédit renouvelable d'une durée de quatre ans a été augmentée pour totaliser 300 M$ CA, avec option d'augmentation jusqu'à concurrence d'un montant total de 400 M$ CA.

Le processus de syndication de la facilité de crédit a été mené par la Banque de Montréal, en tant que co-chef de file et agent administratif, et par TD Valeurs Mobilières en tant que co-chef de file et agent de syndication. La Banque Nationale du Canada, la Banque Scotia, la RBC Banque Royale et Desjardins Marchés des Capitaux font également partie de la transaction.

« L'engagement dont ont fait preuve nos partenaires bancaires à l'égard de LOGISTEC témoigne de leur solide appui envers la compétitivité de notre position sur le marché et notre rentabilité soutenue depuis que LOGISTEC est devenue une société ouverte en 1969. Cet appui démontre également la force de notre stratégie, alors que nous continuons de prendre des mesures importantes pour aller de l'avant dans les secteurs des services maritimes et environnementaux », a affirmé Jean?Claude Dugas, chef de la direction financière de LOGISTEC.

La facilité de crédit renouvelable, qui expirera en octobre 2023, accroît la capacité d'emprunt de LOGISTEC et lui permet de saisir des occasions de croissance, tout en bénéficiant de conditions favorables qui améliorent sa situation financière.

À propos de LOGISTEC

LOGISTEC Corporation, une société établie à Montréal, au Québec, fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. LOGISTEC offre des services de manutention de vrac, de marchandises diverses et de conteneurs dans 34 installations portuaires et dans 60 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.

De plus, la société oeuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines, de gestion des matières réglementées, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

Les actions de LOGISTEC, société ouverte depuis 1969, sont inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour plus d'information, veuillez visiter www.logistec.com.

