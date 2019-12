Déclaration du premier ministre à l'occasion du discours du Trône





OTTAWA, le 5 déc. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le discours du Trône :

« Cet automne, les Canadiens nous ont envoyé un message clair : ils souhaitent que leurs députés travaillent ensemble sur les enjeux qui comptent le plus pour eux. Nous avons reçu des Canadiens un mandat pour lutter contre les changements climatiques, renforcer la classe moyenne, avancer sur le chemin de la réconciliation, assurer la santé et la sécurité de la population et positionner notre pays pour réussir dans un contexte mondial incertain. Les Canadiens ont choisi de continuer d'avancer, et voici notre plan pour y arriver.

« Nos enfants et petits-enfants nous jugeront selon nos actions à l'égard du plus grand défi de notre époque : les changements climatiques. Nous devons agir maintenant pour protéger l'environnement, tout en faisant croître l'économie et en rendant la vie plus abordable. Ce gouvernement continuera d'être un chef de file en mettant un prix sur la pollution et en établissant une cible ambitieuse de zéro émission nette d'ici 2050. Nous allons également soutenir les efforts visant à ce que les communautés et les maisons deviennent plus vertes et plus écoénergétiques, en plus de protéger une plus grande superficie de nos terres et de nos océans. En même temps, nous allons acheminer les ressources canadiennes vers de nouveaux marchés et offrir un soutien indéfectible à ceux et celles qui travaillent dans les secteurs des ressources naturelles.

« Tous les Canadiens devraient pouvoir bénéficier de la prospérité économique de notre pays. Le premier geste de ce gouvernement sera donc de réduire les impôts de tous, sauf des plus riches, pour remettre plus d'argent aux familles de la classe moyenne et à ceux qui en ont le plus besoin. Nous allons également aider les gens à obtenir une éducation, à acheter leur première maison et à trouver des services de garde en dehors des heures d'école. Au cours de notre dernier mandat, nous avons réduit la pauvreté à travers le pays. Nous allons donc continuer à investir dans les secteurs tels que le logement abordable. Nous allons également aider les travailleurs à entrer sur le marché du travail, à perfectionner leurs compétences et à faire la transition entre deux emplois. Ces démarches font partie de notre plan visant à bâtir une économie moderne forte et prospère.

« En 2015, nous avions promis de nouer une nouvelle relation avec les peuples autochtones, afin d'offrir une meilleure qualité de vie à leurs familles et à leurs communautés. Nous avons réalisé des progrès importants à ce chapitre, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous allons donc continuer de travailler à titre de partenaires en vue de réaliser les priorités distinctes des peuples autochtones. Par exemple, au cours de la prochaine année, nous allons franchir des étapes importants pour mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

« Tous les Canadiens veulent vivre dans un pays où les gens malades peuvent obtenir les soins dont ils ont besoin. Nous allons travailler en collaboration avec les provinces et territoires pour garantir l'accès à des soins de santé de qualité, y compris une assurance-médicaments.

« Pour avoir une meilleure qualité de vie, il faut se sentir en sécurité. Nous allons prévenir les effets dévastateurs de la violence armée en interdisant les armes d'assaut de type militaire et en autorisant les municipalités à bannir les armes de poing. De plus, nous allons prendre d'autres mesures pour lutter contre la violence fondée sur le sexe au Canada.

« De plus, nous allons continuer de veiller à notre devoir solennel envers les membres des Forces armées canadiennes et d'investir pour améliorer les soins de santé mentale et le logement pour les anciens combattants.

« Enfin, dans ce contexte mondial incertain, nous allons défendre les valeurs et les intérêts qui sont essentiels à notre prospérité et à notre sécurité : la démocratie, les droits de la personne et le respect du droit international. Nous allons continuer de nouer des partenariats qui rendent notre pays - ainsi que le reste du monde - plus sûr, juste, prospère et durable. Nous allons aussi renouveler notre engagement à l'égard du maintien de la paix et continuer à aider les personnes les plus vulnérables du monde à atteindre leur plein potentiel.

« Les Canadiens comptent sur nous, et ce plan profitera à tout le monde. Nous avons des intérêts et des objectifs communs. Ensemble, nous pouvons et nous allons relever les défis d'aujourd'hui pour créer un avenir meilleur. »

