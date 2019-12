AVIS AUX MÉDIAS - Publication d'une étude révolutionnaire sur les relations raciales au Canada





TORONTO, le 5 déc. 2019 /CNW/ - Alors que des cas de comportements racistes antérieurs et actuels de la part de Canadiens bien connus continuent de faire les manchettes, le 10 décembre 2019, l'Environics Institute for Survey Research et la Fondation canadienne des relations raciales publieront les résultats d'une nouvelle enquête révolutionnaire sur les relations raciales au Canada.

Cette enquête, la première du genre au Canada, a une portée nationale et inclut une représentation significative des plus grands groupes raciaux du pays (population chinoise, noire, sud-asiatique et autochtone) afin de refléter les perspectives des Canadiens racialisés et non racialisés.

L'événement comportera une présentation des résultats, suivie d'une discussion d'un groupe de membres distingués qui parleront de l'importance et des répercussions de l'enquête.

Quand : 10 décembre 2019

Où : Auditorium du YMCA - 20, Grosvenor Street, Toronto

Conférenciers principaux : Lillian Ma, Fondation canadienne des relations raciales

Keith Neuman, Ph. D., Environics Institute

Akaash Maharaj, Mosaic Institute

Jeffrey Reitz, Université de Toronto

Marva Wisdom, Wisdom Consulting

Michael Adams, Environics Institute

Animation : Ceta Ramkhalawansing, féministe, citoyenne engagée et militante pour les droits de la personne



Calendrier : 8 h 30 à 9 h : Inscription et déjeuner léger 9 h à 9 h 15 : Accueil et présentation de l'enquête 9 h 15 à 9 h 35 : Survol de l'enquête 9 h 35 à 10 h 30 : Discussion de groupe 10 h 30 à 10 h 50 : Questions et réponses 10 h 50 à 11 h : Allocution de clôture (Michael Adams, Environics Institute)

Les porte-parole seront disponibles après l'événement ou par rendez-vous.

Si vous ne pouvez pas assister à l'événement en personne, cliquez ici pour accéder à une diffusion en direct, qui commencera à 9 h HNE.

