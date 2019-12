Un avenir auquel s'attendre : la communauté scientifique et technologique internationale exprime les grands espoirs qu'elle place dans la collaboration avec ses homologues en Chine





PÉKIN, 5 décembre 2019 /PRNewswire/ -- 2019 marque le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. La revue Science and Technology Daily a profité de l'occasion pour interviewer un groupe de grandes figures internationales du monde scientifique et a passé en revue l'histoire du développement de la Chine dans la région et leurs propres histoires. Ils ont également parlé des grands espoirs qu'ils placent dans la future collaboration avec la Chine.

Le développement scientifique et technologique stimule la dynamique de croissance de la Chine

Kazuki Okimura, le principal membre de la JST (Agence japonaise pour la science et la technologie), a parlé en termes élogieux des améliorations significatives apportées par la Chine dans l'article qu'il a signé : « La Chine s'est dotée d'un réseau très développé de transport ferroviaire à grande vitesse et d'autoroutes, dont le kilométrage est dix fois plus grand que celui du Japon d'aujourd'hui. De nouveaux aéroports et ports voient le jour partout et sont équipés des technologies les plus innovantes et les plus intelligentes. Les réseaux de communication et le réseau électrique de la Chine figurent également parmi les meilleurs au monde. La Chine est en train de devenir l'une des économies les plus importantes et efficaces de l'histoire du monde. »

Wang Lin, analyste de Clarivate dans la région Asie-Pacifique, a fait le point sur les progrès de la recherche scientifique fondamentale en Chine à travers le prisme des données de la documentation mondiale en la matière. « Depuis les années 1980, la Chine a accompli des progrès remarquables dans un grand nombre de disciplines. La Chine se classe au premier rang mondial pour les articles en science des matériaux, au deuxième rang en sciences agronomiques, chimie, informatique, génie, environnement et écologie, géosciences, mathématiques et physique. En 2006, la Chine a dépassé le Royaume-Uni pour la première fois en termes de production d'articles scientifiques, se hissant au deuxième rang mondial, juste derrière les États-Unis. »

Toutefois, la contribution de la Chine à la communauté mondiale par le biais d'articles scientifiques n'est que la partie émergée de l'iceberg. Comment la communauté scientifique mondiale voit-elle le développement de la Chine et l'origine d'un tel élan ?

Phil Coates, directeur du Centre de recherche interdisciplinaire sur les polymères de l'université de Bradford et professeur à l'Académie royale britannique d'ingénierie, a fait part de son point de vue dans une entrevue qu'il a accordée au journaliste de Science and Technology Daily. Selon lui, actuellement, les efforts que le gouvernement chinois déploie pour soutenir la recherche scientifique sont visibles aux yeux de tous.

« Les gouvernements chinois, de Pékin aux autorités locales, attachent tous beaucoup d'importance au développement scientifique et technologique, en particulier à la recherche fondamentale sur les disciplines et ils y apportent fermement leur soutien », a déclaré Ali Mohammad, un mathématicien iranien de l'université d'Anhui qui partageait l'avis du professeur Coates. « Quand je parle à différents mathématiciens du monde entier, y compris à des mathématiciens américains, ils me disent : 'Si vous voulez faire des recherches de nos jours, allez donc en Chine'. »

« Attendu avec impatience » -- le mot commun que le monde universitaire emploie pour parler de la future collaboration avec la Chine (deuxième sous-titre)

Sir Paul Nath, éminent biologiste britannique, lauréat du prix Nobel et académicien étranger de l'Académie chinoise des sciences, a déclaré au journaliste que la science est le langage commun à tous les êtres humains dans leur ensemble. La collaboration scientifique et technologique internationale compte non seulement beaucoup pour le développement des sciences et des technologies, mais elle est aussi un moyen essentiel d'encourager l'amitié entre les pays.

Philippe Vialatte, responsable du pôle sciences et technologies à la Délégation de l'UE en Chine, a commenté à ce sujet : « La Chine se développe à un rythme sans précédent dans l'innovation technologique ». Il s'attend à ce qu'à l'avenir, la coopération entre la Chine et l'Europe en termes d'innovation scientifique et technologique soit renforcée dans le cadre de l'initiative « Horizon Europe ».

« La Chine et la France ont été des partenaires excellents et très ouverts dans l'industrie pharmaceutique », a déclaré Alain Mérieux, président de la Fondation Mérieux. « Il est tout simplement mauvais que des pays bloquent les échanges scientifiques et technologiques pour des raisons politiques. La France jouera toujours un rôle majeur dans les échanges avec la Chine (dans la communauté occidentale). Les deux pays continueront à bâtir une coopération gagnant-gagnant dans de nombreux domaines clés, notamment l'énergie nucléaire civile, la biologie et bien d'autres. »

« La collaboration gagnant-gagnant entre l'Ouzbékistan et la Chine en termes de sciences et technologies profite au monde entier », a déclaré Stanislav Prokopchuk, le journaliste de l'Uryadovy Kuryer. Il a ajouté : « L'Ukraine et la Chine ont un grand potentiel de collaboration axée sur la science fondamentale et la technologie appliquée. Nous attendons avec impatience que nos efforts conjugués construisent un centre de recherche et d'innovation à l'avenir ».

Aleksandar Titkov, responsable du groupe des projets scientifiques et pédagogiques de l'agence de presse et radio Sputnik, a déclaré que le nombre croissant de projets menés conjointement par les établissements d'enseignement supérieur des deux pays allait 'créer des intérêts communs et des avantages mutuels'. Moris Topaz, expert médical israélien de renom et lauréat du « China Friendship Award », a déclaré pour sa part : « Le monde médical est unique dans sa diversité, qui représente un grand potentiel de collaboration entre homologues chinois et israéliens ».

