Encadrement des agences de crédit - Le Québec se place à l'avant-garde





MONTRÉAL, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des CPA accueille avec enthousiasme le dépôt aujourd'hui du projet de loi n° 53 qui vient encadrer les agences de crédit, leurs pratiques commerciales et leurs interactions avec les consommateurs québécois.

« Avec ce projet de loi, le Québec passe de parent pauvre à élève modèle en termes d'encadrement des agences de crédit au Canada. En donnant enfin aux consommateurs le contrôle sur leur dossier de crédit, le gouvernement les aide concrètement à prendre en main leurs finances personnelles », d'affirmer la présidente, chef de la direction et secrétaire de l'Ordre des CPA du Québec, Geneviève Mottard, CPA, CA.

Alors que l'endettement personnel et l'utilisation du crédit atteignent des sommets, les consommateurs étaient jusqu'ici pratiquement laissés à eux-mêmes face aux omnipotentes et opaques agences de crédit. Selon l'Ordre des CPA, la possibilité qu'aura le consommateur de se prévaloir d'un gel ou d'une alerte de sécurité constitue une avancée majeure qui lui permettra de mieux gérer son dossier de crédit et, par le fait même, sa réputation financière.

L'Ordre des CPA rappelle d'ailleurs que la gestion du crédit figure tout en haut de la liste des préoccupations des nombreux organismes qui accompagnent les particuliers dans leurs démarches afin de mieux gérer leurs finances personnelles.

La profession comptable contribue à cet effort collectif en déployant le programme de littératie financière des CPA partout au Québec. Ce programme met à la portée du grand public de l'information claire et objective dans le cadre d'ateliers offerts gratuitement, que ce soit dans les milieux de travail, dans les bibliothèques publiques ou en milieu communautaire.

« Les ateliers que nous proposons aux travailleurs, aux retraités et aux nouveaux arrivants leur permettent d'acquérir les connaissances et la confiance en soi nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées et responsables. En rendant plus transparente la gestion du dossier de crédit et en donnant des moyens d'intervention concrets aux consommateurs, le gouvernement va justement dans le sens d'une plus grande prise en charge de leurs affaires par les Québécois », de conclure madame Mottard.

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 40 000 membres et 5 000 futurs CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

Suivez l'Ordre des CPA sur les médias sociaux!

https://www.facebook.com/CPAquebec

http://www.linkedin.com/groups/Ordre-CPA-Quebec-3996221/about

http://instagram.com/#cpaquebec

http://www.twitter.com/CPAquebec

http://www.youtube.com/cpaquebec

SOURCE Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Communiqué envoyé le 5 décembre 2019 à 14:37 et diffusé par :