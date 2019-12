La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys : chef de file dans le développement du plein potentiel des élèves doués





MONTRÉAL, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), en collaboration avec ses partenaires, l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Haut potentiel Québec et l'Association québécoises pour la douance, accueillera des participants venus de plusieurs provinces canadiennes et d'Europe pour son 1er Colloque sur la douance qui se tiendra le 6 décembre 2019. Deuxième plus grande commission du Québec, la CSMB a développé une véritable expertise en offrant des services et des contenus adaptés pour répondre aux besoins des élèves doués, avec ou sans difficulté particulière.

Initiatives en douance

Chef de file au Québec du réseau public, la CSMB a, dès 2001, adopté une politique actualisée en 2011 avec l'apparition d'un cadre de référence sur les élèves doués et talentueux qui a permis de développer plusieurs projets favorisant le développement intégral et optimal des enfants aux habiletés exceptionnelles. Parmi ceux-ci :

La mise sur pied d'une équipe formée de professionnelles spécialisées en douance (psychologue et conseillères pédagogiques) pour reconnaitre les élèves doués et analyser leurs besoins

Le développement de projets adaptés

La création de sept classes spécialisées

La participation à des projets de recherche qui permettent au personnel enseignant de développer des habiletés et des pratiques adaptées aux besoins des élèves doués

Des partenariats universitaires

Le mentorat avec un professionnel ou un expert afin de satisfaire les besoins d'apprentissage des élèves.

« Nous croyons fermement qu'il est primordial d'offrir des services qui permettront à chaque enfant de s'épanouir et d'apprendre. Au fil du temps, différentes initiatives ont été développées et déployées pour les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, mais également, pour les élèves doués », a déclaré Diane Lamarche-Venne, présidente de la CSMB. « Pour ce faire, nos équipes de spécialistes passionnés ont travaillé avec des chercheurs émérites venus les épauler dans les projets que nous avons mis en place », ajoute-t-elle.

Des programmes adaptés aux enfants doués de la CSMB et d'ailleurs

Disponibles aux niveaux primaire et secondaire, les initiatives de la CSMB s'adressent aux élèves doués et aux élèves doués « doublement exceptionnels » (twice exceptionnal) soit des enfants qui présentent une ou plusieurs autres difficultés comme un trouble du spectre de l'autisme (TSA), un déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH), un trouble langagier ou une difficulté d'adaptation. « Nos interventions s'appuient sur des recherches scientifiques reconnues et nous nous efforçons à ce que les enfants doués puissent en bénéficier pleinement », mentionne Anne-Lyse Levert, directrice adjointe aux services éducatifs et coresponsable de l'organisation du 1er Colloque sur la douance.

« La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys a su mettre en place les conditions favorables pour que chaque élève doué puisse développer son plein potentiel. L'UQTR est heureuse de participer activement à la mise sur pied de formations et d'accompagnement qui permettent d'outiller le personnel enseignant de la CSMB dans le soutien des élèves doués », indique Line Massé, Ph. D., chercheuse, professeur titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, directrice du Laboratoire de recherche et d'intervention sur les difficultés d'adaptation psychosociale à l'école et coresponsable de l'organisation du 1er Colloque sur la douance.

Une référence dans le milieu de l'éducation au Québec

Le programme de douance de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys est rapidement devenu une référence dans le milieu de l'enseignement. Des commissions scolaires du réseau public sollicitent régulièrement la CSMB afin qu'elle puisse y accueillir des enfants issus de leur territoire.

Le 1er Colloque sur la douance est le premier événement spécialisé sur le sujet au Canada depuis 1986. Il accueillera plus de 600 spécialistes de l'éducation de même que 60 conférenciers reconnus pour leur savoir en douance.

À PROPOS DE LA CSMB

La CSMB est la deuxième plus grande commission scolaire au Québec avec plus 11 500 employés dédiés à la réussite de 75 000 élèves, issus de près de 200 pays, répartis dans 102 établissements sur l'île de Montréal. Son taux de diplomation et de qualification de

87,8 % la classe parmi les plus performantes de la province.

