Le BSIF publie la version finale de sa ligne directrice sur la gestion du risque de liquidité dans les institutions de dépôts

OTTAWA, le 5 déc. 2019 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié aujourd'hui la version finale de sa ligne directrice B-6, Principes de liquidité. La ligne directrice B-6 énonce les attentes du BSIF en ce qui a trait aux mesures que doivent prendre les institutions de dépôts pour gérer le risque de liquidité.

La version précédente de la ligne directrice B-6 est parue en 2012. Depuis, les façons de faire ont bien évolué et le degré de complexité des activités relatives à la mesure et à la gestion du risque de liquidité s'est accru. À la lumière de constats émanant d'examens et d'évaluations prudentiels, le BSIF a jugé bon de revoir certains passages de cette ligne directrice.

La nouvelle version de la ligne directrice est plus précise que la précédente en ce qui a trait aux mesures à prendre pour gérer le risque de liquidité. De plus, les attentes du BSIF ont été mises à jour et sont donc plus appropriées à la taille et au degré de complexité des institutions de dépôts.

La version finale de la ligne directrice B-6 entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

« Les institutions financières doivent gérer leurs liquidités avec prudence. La refonte de la ligne directrice B-6 recadre les exigences du BSIF afin qu'elles conservent toute leur pertinence et continuent de contribuer à la résilience des institutions de dépôts au sens large et du secteur bancaire canadien dans son ensemble. »

-- Ben Gully, surintendant auxiliaire, Réglementation

Les lignes directrices B-6 et Normes de liquidité vont de pair. La ligne directrice sur les normes de liquidités décrit le processus auquel le BSIF a recours pour juger de la suffisance des liquidités d'une institution financière.

vont de pair. La ligne directrice sur les normes de liquidités décrit le processus auquel le BSIF a recours pour juger de la suffisance des liquidités d'une institution financière. La liquidité s'entend de la capacité d'une institution de générer ou d'obtenir suffisamment de financement - ou l'équivalent - en temps opportun et à un prix raisonnable.

Le risque de liquidité s'entend du risque de subir des pertes en raison de l'insuffisance des liquidités.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables.

