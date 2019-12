La Plateforme Denodo est désormais disponible sur l'espace de vente Google Cloud Platform et livre des données en temps réel via la virtualisation des données





Denodo, leader en virtualisation des données, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de la Plateforme Denodo via l'espace de vente Google Cloud Platform (GCP), facilitant la transition des données au Google Cloud par les organisations en vue d'accélérer l'analyse des données cloud et les initiatives de lacs de données. En tant que solution sur abonnement, la Plateforme Denodo sur l'espace de vente GCP fournit une solution de gestion des données à l'échelle de l'entreprise réelle pour l'intégration des données en temps réel sans le coût et la complexité associés à la réplication traditionnelle des données. Un essai gratuit de 14 jours sur l'espace de vente GCP est proposé ici.

À l'heure où les organisations transfèrent de plus en plus leurs données et leur traitement vers le cloud, et que les données résidant dans de multiples référentiels en mode cloud deviennent une réalité, il existe un besoin croissant pour des méthodes d'intégration de données plus rapides et plus agiles. Les clients Google Cloud qui déploient le produit de virtualisation de données de Denodo peuvent réaliser les avantages suivants :

Un accès facile à un large éventail de données : Connectez, combinez et consommez des données issues de sources diverses y compris Google BigQuery, Google Cloud Storage, et d'autres sources de données Google Cloud, pour fournir une approche plus orientée données envers des analyses en temps réel avancées, l'intelligence artificielle, et l'apprentissage automatique et prendre de meilleures décisions commerciales.

Optimisation de l'accès aux mégadonnées : Une prise en charge BigQuery optimisée fournit une connectivité native et une optimisation pushdown permettant aux clients de traiter des charges de workloads massives avec des requêtes plus efficaces.

Une interopérabilité sur site, en cloud, et en multi-cloud: La capacité de la Plateforme Denodo à fournir un accès en temps réel aux données avec les API « cloud-native » BigQuery permet de transférer facilement les données entre les sources de données sur site et cloud existantes et le Cloud Storage.

Exécution rapide et intelligente des requêtes de données : BigQuery peut être exploité en tant que base de données de mise en cache haute performance pour la Plateforme Denodo dans le cloud. Ceci prend en charge des techniques d'optimisation avancées telles que le mouvement des données (data shipping), ce qui permet des exécutions multi-pass basées sur des tableaux temporaires intermédiaires.

Un emballage et des prix flexibles: Les utilisateurs peuvent obtenir des prix utilitaires via un certain nombre d'offres sur l'espace de vente GCP. Ils peuvent commencer petits et évoluer selon le besoin.

« En tant que méthode de livraison de données agile en temps réel, la virtualisation des données convient parfaitement au cloud car elle offre des avantages distincts aux clients qui transitionnent vers Google Cloud », a déclaré Ravi Shankar, vice-président directeur et directeur du marketing chez Denodo. « La Plateforme Denodo combine une interopérabilité des données en temps réel à une livraison de données sémantiquement homogène pour faciliter la transition des clients au stockage à la demande de BigQuery et Google Cloud, augmenter leur efficacité et accélérer leurs initiatives de transformation numérique. »

Les organisations qui souhaitent faire l'essai de la Plateforme Denodo peuvent tirer parti d'un environnement d'essai gratuit sur l'espace de vente GCP. Ceci permet aux utilisateurs d'apprécier rapidement et facilement une livraison de données en temps réel, d'accélérer les informations sans réplication et de découvrir les avantages de l'utilisation de la Plateforme Denodo sur Google Cloud. Les essais de Denodo sont entièrement gratuits à des fins de démonstration, d'éducation et d'évaluation, et sont disponibles ici.

À propos de Denodo

Denodo est le leader de la virtualisation des données, qui permet une intégration des données, agile et de haute performance, une abstraction des données, et des services de données en temps réel sur un vaste éventail d'entreprises, de nuages, de mégadonnées et de sources de données non structurées, pour la moitié du prix des approches traditionnelles. Les clients de Denodo de tous les principaux secteurs ont obtenu une agilité commerciale et un retour sur investissement significatifs grâce à un accès plus rapide et simplifié à des informations commerciales unifiées, pour des services agiles d'informatique décisionnelle, d'analyse des mégadonnées, d'intégration Web et nuagique, d'applications de vision unique et de services de données d'entreprise. Denodo est une société privée bien financée et rentable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.denodo.com ou appelez le +1 877 556 2531 / +44 (0) 20 7869 8053.

