/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Négociation 2020 - La tournée « Nous, les profs, c'est à notre tour ! » à Vaudreuil-Dorion, en Montérégie/

VAUDREUIL-DORION, QC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) informe les médias que la tournée « Nous, les profs, c'est à notre tour ! », se poursuit dans la région de la Montérégie, à Vaudreuil demain, le 5 décembre 2019, à partir de 16 h. Une trentaine d'enseignantes et enseignants accueilleront l'autobus de la FAE et seront rassemblés devant le bureau de la Commission scolaire des Trois-Lacs à l'occasion d'un barbecue extérieur (« tailgate party »).

Monsieur Sylvain Mallette, président de la FAE, ainsi que Julie Lessard, vice-présidente du Syndicat de l'enseignement des Seigneuries (SES), seront disponibles pour donner des entrevues concernant les demandes des enseignantes et enseignants, en vue du renouvellement du contrat de travail des membres de la FAE.

Quoi : Tournée « Nous, les profs, c'est à notre tour ! »

Qui : Sylvain Mallette, président de la FAE, et Julie Lessard, vice-présidente au SES

Quand : 5 décembre 2019, de 16 h à 18 h

Où : Devant le bureau de la Commission scolaire des Trois-Lacs au 400, avenue Saint-Charles, à Vaudreuil-Dorion, en Montérégie

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 45 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 1 700 de membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans sept régions : Montréal, Laval, Québec et l'Outaouais, dans lesquelles se trouvent les quatre plus grands pôles urbains du Québec, ainsi que dans les Laurentides, l'Estrie et la Montérégie.

