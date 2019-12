SpaceChain achemine la technologie à chaîne de blocs vers la Station spatiale internationale





Par cette mission, SpaceChain fait avancer sa vision d'un réseau de satellites à chaîne de blocs code source ouvert

CAPE CANAVERAL, Floride, 5 décembre 2019 /CNW/ - SpaceChain a annoncé que sa technologie de portefeuille satellite à chaîne en blocs est en route vers la Station spatiale internationale (SSI), embarquée dans une fusée Falcon 9 de SpaceX 9 comme élément de la mission CRS-19 amorcée aujourd'hui, un service commercial de réapprovisionnement. Cette technologie, la première démonstration du matériel à chaîne de blocs à bord de la SSI, sera installée sur la plateforme commerciale de Nanoracks dans la station. La mission entamée aujourd'hui est la troisième charge utile à chaîne de blocs lancée par SpaceChain au cours des deux dernières années, faisant ainsi progresser sa vision de mettre en orbite un réseau de satellites, une constellation décentralisée pour favoriser les applications de technologie financière et commerciales. Cette mission de démonstration à bord de la SSI a été rendue possible grâce à Nanoracks et à son accord avec la NASA dans le cadre du Space Act.

Une fois activée, la charge utile va démontrer la réception, l'autorisation et la retransmission des transactions par chaîne de blocs, exécutant ainsi des transactions « multisig », hyper-sécurisées puisque, pour être finalisées, elles nécessitent plusieurs signatures (approbations). Toutes les données seront mises en liaison montante et descendante directement via la plateforme commerciale de Nanoracks. La mise en oeuvre de SpaceChain, qui ajoute l'éloignement et la sécurité de l'infrastructure spatiale à la technologie à chaîne de blocs, en vient à jeter les bases d'une nouvelle génération de produits axés sur sa technologie.

Ce jalon souligne l'engagement de SpaceChain, celui de résoudre les problèmes d'infrastructure terrestre centralisée, tout en accélérant les progrès technologiques, la collaboration internationale et l'adoption de l'espace en tant que service à l'usage des entreprises modernes.

Plus tôt cette année, SpaceChain s'est vue accordée des fonds par l'Agence spatiale européenne (ASE), dans le cadre de son programme Kick-start Activity, pour développer et rechercher plus avant les cas d'utilisation commerciale de sa technologie à chaîne de blocs par satellite. En ajoutant des charges utiles spatiales aux réseaux établis, les entreprises pourront renforcer la sécurité de la transmission d'actifs numériques qui peuvent être vulnérables aux cyberattaques et au piratage lorsqu'ils sont hébergés exclusivement sur des serveurs terrestres centralisés.

Zee Zheng, cofondateur et chef de la direction de SpaceChain, a commenté : « Le troisième lancement de la charge utile marque une étape importante non seulement pour SpaceChain, mais aussi pour le développement de la nouvelle économie spatiale. L'intégration des technologies spatiales et à chaîne de blocs a engendré de nouvelles possibilités et potentialités, et nous sommes très enthousiastes à la perspective de travailler avec les fournisseurs de services financiers et les développeurs de technologie financière, les prestataires de services IdO, les instituts de recherche et les agences spatiales, et ce, en étroite collaboration, dans les mois à venir, pour accélérer encore les avancées au sein de l'écosystème. »

« La chaîne de blocs est le prochain grand perturbateur dans le domaine spatial », a déclaré Jeff Garzik, cofondateur de SpaceChain et directeur technique, expliquant que « SpaceChain s'attaque aux vulnérabilités que peut présenter la sécurité des systèmes financiers et des actifs numériques dans l'économie numérique en pleine croissance. Grâce à l'intégration des technologies, de nouveaux paradigmes autrefois inaccessibles peuvent maintenant être créés et ajouter des éléments intéressants à la nouvelle économie spatiale. »

SpaceChain s'attend à ce que les essais pilotes de cette charge utile soient terminés d'ici le début de 2020.

À propos de SpaceChain

SpaceChain, fondée en 2017, est une plateforme spatiale communautaire qui conjugue des technologies spatiales et à chaîne de blocs pour créer le premier réseau de satellites à chaîne de blocs code source ouvert, une première mondiale.

Étant décentralisée, la technologie de SpaceChain est un catalyseur de la création de la nouvelle économie spatiale, en facilitant le développement des applications spatiales et en rendant l'espace plus accessible. Cette technologie permet d'innover en faveur de nombreux secteurs, et sa première application sera une technologie spatiale multi-signatures à l'usage du secteur des services financiers.

Pour en savoir plus, consultez notre site www.spacechain.com.

