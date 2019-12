Première édition?! - Près de 2?000 élèves du secondaire profiteront de la Semaine de l'éducation juridique?!





MONTRÉAL, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Du 9 au 13 décembre prochain, Éducaloi tiendra la toute première édition de la Semaine de l'éducation juridique?! Sous le marrainage de la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Sonia LeBel, et présentée par la Chambre des notaires du Québec plus de 40 personnalités du monde juridique et juristes bénévoles animeront gracieusement des ateliers d'Éducaloi dans près de 50 écoles secondaires situées un peu partout au Québec?!

«?Je suis convaincue qu'une meilleure compréhension des citoyens de leurs droits et obligations est l'une des clés de l'accès à la justice. Fière que l'éducation juridique soit l'une des priorités de notre gouvernement, j'ai accepté avec enthousiasme d'être la marraine de la toute première Semaine de l'éducation juridique organisée par Éducaloi. C'est toute la société qui bénéficiera des connaissances ainsi acquises par les citoyens de demain?!?» Sonia LeBel, ministre de la Justice et procureure générale du Québec.

«?Présenter un évènement panquébécois qui valorise la compréhension de principes juridiques, et leur inclusion au coeur de la vie des gens s'inscrit en tout point avec la nature même des notaires?! Au quotidien, les notaires expliquent et vulgarisent des notions de droit afin d'augmenter la protection juridique des citoyens, et ce, partout à travers la province. Alors, réaliser cette mission par l'entremise d'activités ludiques dans les écoles, et accompagner la nouvelle génération dans leur apprentissage juridique allait de soi pour nous?», souligne Me François Bibeau, président de la Chambre des notaires.

«?Nous sommes comblés devant la mobilisation de la communauté juridique et du milieu scolaire autour de la Semaine de l'éducation juridique, alors que nous célébrons nos 20 ans d'existence?! L'éducation juridique, c'est de permettre aux élèves de réaliser que le droit se retrouve dans toutes les sphères de leur vie. Et pour y arriver, nous misons sur l'intégration de notions juridiques à travers les différents programmes scolaires, plutôt que sur l'ajout d'un cours de droit. Après tout, les compétences et les réflexes juridiques se développent au quotidien, comme l'orthographe et les saines habitudes de vie?! Un merci immense à la ministre de la Justice et à la Chambre des notaires du Québec de croire à l'importance de l'éducation juridique et d'apporter leur précieuse contribution au succès de cette initiative rassembleuse?», a ajouté Me Ariane Charbonneau, directrice générale d'Éducaloi.

La Semaine de l'éducation juridique sera lancée le lundi 9 décembre avec «?La Journée des Profs?». Cette journée de formation offerte aux enseignants du secondaire se déroulera sous la thématique Le droit sur les bancs d'école?! Ce sera l'occasion d'explorer la place du droit dans le milieu scolaire, d'identifier les bonnes pratiques liées au droit à l'école et de permettre aux participants de se familiariser avec les outils et les ressources d'éducation juridique destinés aux élèves et aux enseignants.

Cette semaine d'activités unique vise à permettre aux élèves de s'initier au droit de façon ludique tout en rassemblant la communauté juridique et le milieu scolaire autour d'un projet positif et inspirant. La société québécoise a tout à gagner en matière de participation citoyenne active à ce que les jeunes développent les connaissances, les compétences et les attitudes qui leur permettront de reconnaitre la dimension juridique d'une situation.

La communauté juridique s'implique?!

En plus de la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Sonia LeBel, deux anciens ministres de la Justice ont également accepté l'invitation soit l'honorable Bertrand St-Arnaud et Me Stéphanie Vallée. On compte également le Bâtonnier du Québec, Me Paul-Matthieu Grondin?; le vice-président de la Chambre des notaires, Me Serge Bernier?; une quinzaine de membres de la magistrature à travers le Québec, ainsi que les anciens juges en chef de la Cour supérieure du Québec, l'honorable François Rolland (président d'Éducaloi) et de la Cour du Québec, l'honorable Elizabeth Corte?; le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Me Philippe-André Tessier et la présidente du Jeune Barreau de Montréal, Me Sabine Uwitonze?; le doyen de la faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM, Me Hugo Cyr?; l'avocat et agent du joueur de football Laurent Duvernay-Tardif, Me Sasha Ghavami?; des représentants du ministère de la Justice du Québec, de Justice Canada, de la Commission des services juridiques, des bureaux régionaux de l'Aide juridique à travers le Québec, de l'Office de la protection du consommateur, de la Fondation du Barreau, des jeunes barreaux à travers le Québec, des Centres de justice de proximité, du Quebec Community Groups Networks et d'Éducaloi.

L'importance de l'éducation juridique

Parce que l'information juridique est essentielle, mais pas toujours suffisante, Éducaloi élabore et offre des programmes d'éducation juridique qui permettent de développer les «?réflexes juridiques?» et la confiance nécessaire pour faire valoir ses droits et agir en conséquence. Et ça?concerne autant les jeunes que les adultes : l'éducation juridique n'a pas d'âge ni de lieu?! Pour plus d'information : www.educationjuridique.ca

Éducaloi offre des ateliers juridiques à l'année?!

Les ateliers d'Éducaloi, un programme original dédié à l'éducation juridique en classe, permettent de combler un vide dans le cursus scolaire des élèves du secondaire puisque le Québec est?toujours l'une des seules?provinces?canadiennes?à ne pas offrir de cours d'éducation juridique?ou d'initiation à la citoyenneté?obligatoire.

Quelques chiffres (entre avril 2018 et mars 2019) :

79 écoles ont été visitées (80 % dans les écoles publiques)

ont été visitées (80 % dans les écoles publiques) 302 classes ont été visitées par les juristes bénévoles d'Éducaloi

ont été visitées par les juristes bénévoles d'Éducaloi 300 ateliers ont été donnés en français et en anglais

ont été donnés en français et en anglais Plus de 10?000 élèves ont été rencontrés?!

500 jours pour la justice

La Semaine d'éducation juridique s'inscrit dans le cadre de la campagne de financement d'Éducaloi : 500 jours pour la justice, qui a pour objectif d'amasser 250?000 $ pour développer encore davantage l'éducation juridique auprès des jeunes, des aînés et des nouveaux arrivants. Cette campagne prendra fin le 18 mars 2020 avec une soirée-bénéfice qui soulignera les 20 ans d'existence d'Éducaloi. Pour plus d'information : educaloi500jours.ca

À propos d'Éducaloi

Fondé en 2000, Éducaloi est un organisme de bienfaisance enregistré qui occupe un rôle de premier plan dans l'amélioration de l'accès à la justice au Québec. Chef de file en matière de communication claire du droit, il est également reconnu pour la conception et la production d'outils d'information et d'éducation juridique fiables et accessibles. Éducaloi a pour mission de sensibiliser la société québécoise aux dimensions juridiques du quotidien, en plus de développer chez les citoyens les aptitudes qui leur permettent d'exercer leurs droits.

L'organisme bénéficie d'un financement de ses membres partenaires, le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du Québec et la SOQUIJ, ainsi que de l'appui des ministères de la Justice du Canada et du Québec, du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, et de la Commission des services juridiques. Pour le soutien aux activités scolaires, Éducaloi peut aussi compter sur la Fondation Desjardins. Son fonctionnement est également assuré par la réalisation de projets ponctuels, par la conclusion d'ententes de partenariat et de service-conseil aux organisations et entreprises, et par une campagne annuelle de financement.

Pour plus d'information : educaloi.qc.ca

