SpaceChain envoie la technologie blockchain vers la Station spatiale internationale





La mission fait progresser la vision de SpaceChain d'un réseau satellite en code source ouvert basé sur blockchain

CAP CANAVERAL, Floride, 5 décembre 2019 /PRNewswire/ -- SpaceChain a annoncé que sa technologie de porte-monnaie matériel pour blockchain est sur son chemin vers la Station spatiale internationale (ISS), à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9 dans le cadre de la mission de service commerciale de réapprovisionnement CRS-19. C'est la première démonstration technologique de matériel blockchain sur l'ISS et celui-ci sera installé sur la plateforme commerciale de Nanoracks dans la station. Il s'agit aujourd'hui de la troisième charge utile de matériel blockchain lancée dans l'espace par SpaceChain au cours des deux dernières années. Celles-ci font progresser la vision de SpaceChain d'une constellation orbitale décentralisée pour les applications d'entreprise et des technologies financières. Cette mission de démonstration à bord de l'ISS a été rendue possible par Nanoracks et son accord Space Act conclu avec la NASA.

Une fois activée, la charge utile démontrera la réception, l'autorisation et la retransmission de transactions sur blockchain, créant des transactions « multisignature » qui nécessitent plusieurs signatures (approbations) pour être conclues et qui améliorent la sécurité de l'opération. Toutes les données seront transmises à la fois par liaison descendante et par liaison ascendante directement par le biais de la plateforme commerciale de Nanoracks. La mise en place de SpaceChain ajoute l'éloignement et la sécurité de l'infrastructure spatiale à la technologie blockchain pour jeter les bases d'une nouvelle génération de produits basée sur sa technologie.

Cette étape importante souligne l'engagement de SpaceChain pour répondre aux préoccupations liées à l'infrastructure centralisée terrestre, tout en accélérant l'avancement de la technologie, la collaboration internationale et l'adoption de « l'espace en tant que service » pour les entreprises modernes.

Plus tôt cette année, SpaceChain a reçu un financement de l'Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre de son programme d'activités de démarrage, pour développer davantage et identifier les cas d'usage commercial pour sa technologie blockchain pour satellite. En ajoutant des charges utiles spatiales à des réseaux établis, les entreprises seront en mesure d'améliorer la sécurité de la transmission des actifs numériques qui peuvent être vulnérables aux cyberattaques et au piratage lorsqu'elles sont exclusivement hébergées sur des serveurs centralisés terrestres.

« Le troisième lancement de charge utile est un jalon important non seulement pour SpaceChain, mais aussi vers le développement de la nouvelle économie de l'espace », a déclaré Zee Zheng, cofondateur et PDG de SpaceChain. « L'intégration des technologies spatiales et de la blockchain a apporté de nouvelles possibilités et occasions et nous sommes très enthousiastes à la perspective de travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs de services financiers et les développeurs des technologies financières, les fournisseurs de services de l'IdO, les établissements de recherche et les agences spatiales dans les mois à venir pour accélérer davantage les progrès réalisés dans l'écosystème. »

« La blockchain est la prochaine grande technologie de rupture dans l'espace », a déclaré Jeff Garzik, cofondateur et directeur technologique de SpaceChain. « SpaceChain s'attaque aux questions de vulnérabilités en matière de sécurité pour les systèmes financiers et les actifs numériques dans l'économie numérique grandissante. Grâce à l'intégration de technologies, de nouveaux paradigmes qui étaient auparavant hors de portée peuvent maintenant être créés et apportent des éléments intéressants dans la nouvelle économie de l'espace. »

SpaceChain prévoit que les essais de cette charge utile se terminent au début de l'année 2020.

À propos de SpaceChain

Fondée en 2017, SpaceChain est une plateforme spatiale reposant sur sa communauté qui combine les technologies spatiales et de la blockchain pour construire le premier réseau satellite en code source ouvert basé sur blockchain au monde, permettant aux utilisateurs de développer et d'exécuter des applications dans l'espace.

La technologie décentralisée de SpaceChain est un catalyseur pour la création de la nouvelle économie de l'espace, en rendant le développement des applications spatiales plus facile et en rendant l'espace plus accessible. Elle permet à un certain nombre d'industries d'innover et sa première application sera une technologie multisignature basée dans l'espace pour les services financiers.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.spacechain.com.

