La société PW Power Systems illuminera Porto Rico pendant la période des fêtes





PW Power Systems (PWPS), le chef de file des solutions de production électrique dérivées de l'aéronautique, annonce que PREPA - l'agence portoricaine de production électrique - dispose de trois turbines à gaz PWPS FT8® MOBILEPAC® prêtes à fonctionner. Les turbines à gaz mobiles de 30 mégawatts sont désormais disponibles pour assurer l'alimentation électrique en situation d'urgence, mais aussi pour compléter le réseau dans le cadre du programme portoricain de viabilité environnementale. PWPS a travaillé au côté d'ARG Precision Corporation, qui finalisa l'installation clé en main des turbines à gaz à double carburant FT8 MOBILEPAC dans le centrale électrique de Palo Seco, à Toa Baja.

La gouverneure de Porto Rico, Wanda Vazquez, déclare: "Les trois générateurs accélèrent la réactivité en situation d'urgence ou dans le cas d'une panne électrique dans la région métropolitaine. En l'espace de huit à dix minutes, nous pouvons lancer le système et fournir de l'électricité à environ 40 000 clients. Les services critiques, comme les hôpitaux de la région métropolitaine, bénéficieront également de cette sécurité."

"Les trois méga-générateurs peuvent répondre à la demande de sites comme l'Hôpital régional de Bayamón, le Centre médical Río Piedras, et le Golden Mile à Hato Rey, tout en assurant les opérations quotidiennes de l'Aéroport international Luis Muñoz Marín à Isla Verde", confirme Jose Ortiz, directeur exécutif de PREPA. "Bien que les générateurs se trouvent physiquement à la centrale de Palo Seco, ils peuvent être déplacés vers des zones isolées qui, en situation d'urgence, ne disposeraient plus de capacité de transmission", continue M. Ortiz.

"À l'heure où Porto Rico change son architecture réseau, la disponibilité du FT8 MOBILEPAC est synonyme de tranquillité d'esprit immédiate pour PREPA et ses clients", déclare Raul Pereda, président et chef de la direction de PWPS. "Sur le long terme, cette technologie est une solution aux fonctionnalités multiples contribuant à la résilience en situations météorologiques extrêmes, et permet à PREPA de passer à l'adoption de la nouvelle norme d'énergies renouvelables. Son efficience énergétique et son démarrage rapide procurent une précieuse réactivité lorsque vous êtes confrontés à des prévisions de demandes incertaines, et garantissent l'approvisionnement électrique dans les moments où Porto Rico en a le plus besoin."

À propos de PW Power Systems

PW Power Systems LLC (PWPS) est une société du groupe MHPS Americas, basé à Lake Mary, en Floride. PWPS a exploité, en exclusivité, la technologie de pointe de moteurs d'avion Pratt & Whitney® pour l'appliquer à des systèmes électriques complexes et devenir ainsi un chef de file de la production électrique.

PW Power Systems possède plus de 2 000 turbines à gaz industrielles, réparties dans plus de 50 pays dans le monde, et met son point d'honneur à proposer une qualité supérieure sur le secteur des réparations et des révisions complètes des turbines à gaz. Le portefeuille de moteurs de turbine à gaz de PWPS se compose de produits compétitifs, efficients et polyvalents, générant de 30 à 140 mégawatts.

Le générateur de turbine à gaz FT8® MOBILEPAC® est un produit à haute efficience qui se transporte rapidement et facilement par voie terrestre, maritime et aérienne. De conception unique, il permet une mobilisation et une démobilisation rapides, et nécessite une intervention humaine et matérielle minime.

PW Power Systems s'engage à fournir des solutions de haute qualité au marché des énergies distribuées, pour optimiser la productivité et la fiabilité énergétique et dégager des économies opérationnelles pour ses clients. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.pwps.com.

