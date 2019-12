Entente de partenariat régional en tourisme - Aide financière de 100?000 $ pour soutenir la réalisation d'une tyrolienne interprovinciale à Gatineau





OUTAOUAIS, QC, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et Tourisme Outaouais sont heureux d'octroyer une aide financière de 100 000 $ à Orkestra pour l'appuyer dans son projet visant à créer une tyrolienne interprovinciale, nommée Interzip Rogers, qui reliera les rives québécoise et ontarienne de la rivière des Outaouais à compter de l'été 2020. Ce nouvel attrait touristique représente des investissements privés et publics totalisant près de 1 million de dollars.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais, Mme France Bélisle.

La somme accordée provient de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Outaouais.

« Cette nouvelle tyrolienne est une façon ingénieuse de faire converger les clientèles de l'Ontario et du reste du Canada vers l'Outaouais, confirmant et renforçant ainsi le statut de la région en tant que l'une des principales portes d'entrée sur le territoire québécois. En plus d'être un atout supplémentaire qui promet d'attirer davantage de touristes chez nous, ce projet audacieux permettra de diversifier l'offre d'activités de la région et contribuera au rayonnement du Québec. Je salue la créativité des promoteurs et de leurs partenaires pour ce concept hors de l'ordinaire, qui saura en mettre plein la vue et faire vivre une expérience unique aux visiteurs d'ici et d'ailleurs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Interzip Rogers est un projet interprovincial d'envergure! L'aide financière accordée par le ministère du Tourisme, conjointement avec Tourisme Outaouais, vient bonifier l'offre touristique de la région. Cette tyrolienne est un symbole de l'Outaouais comme porte d'entrée du Québec. Elle offrira une vitrine incroyable aux entrepreneurs touristiques, particulièrement à nos partenaires du centre-ville de Gatineau. »

France Bélisle, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais

Interzip Rogers débutera et se terminera dans le quartier Zibi en traversant la rivière des Outaouais, liant ainsi l' Ontario au Québec. La tyrolienne, d'une hauteur de 36,5 mètres et d'une longueur de 427 mètres, offrira une vue incomparable à 360 degrés sur le centre-ville de Gatineau , la chute des Chaudières et la Colline parlementaire fédérale à Ottawa .

au Québec. La tyrolienne, d'une hauteur de 36,5 mètres et d'une longueur de 427 mètres, offrira une vue incomparable à 360 degrés sur le centre-ville de , la chute des Chaudières et la Colline parlementaire fédérale à . Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

