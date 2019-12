Nomination de Marc-André Carle au poste de directeur de l'enseignement et de la recherche





QUÉBEC, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ annonce la nomination du professeur Marc-André Carle au poste de directeur de l'enseignement et de la recherche.

Marc-André Carle est professeur en méthodes quantitatives à l'École des sciences de l'administration de l'Université TÉLUQ depuis 2017. Il a également été professeur à l'Université Laval de 2014 à 2016. Il détient un doctorat en sciences de l'administration (opérations et systèmes de décisions) ainsi qu'une maîtrise en sciences de l'administration de l'Université Laval.

Le directeur général par intérim de l'Université TÉLUQ, André G. Roy, a tenu à souligner cette nomination : « Nous sommes très heureux de l'arrivée de Marc-André Carle au sein de l'équipe de direction. Son engagement, sa détermination et sa passion pour la formation et la recherche de très haute qualité lui permettront certainement de relever ce défi et de perpétuer la mission d'excellence de notre université ».

Monsieur Carle aura pour mandat de développer et de soutenir les capacités de recherche des professeurs, de poursuivre le développement de l'offre de programmes tout en ayant une préoccupation particulière pour l'amélioration continue des services aux étudiants et la réussite de leur projet d'études, entre autres.

Il aura sous sa responsabilité les quatre départements de l'Université : le Département Éducation, l'École des sciences de l'administration, le Département Sciences humaines, Lettres et Communications, le Département Science et Technologie de même que les instituts Jacques-Couture et LICEF, le centre de recherche DOT-Lab et les unités de recherche. S'ajoutent également ces services : le Service aux étudiants, le Service des études, le Service de la recherche, le Service des ressources académiques, le Registrariat et recherche institutionnelle et le Service technopédagogique.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 afin de rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

