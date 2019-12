Invitation aux médias - Colloque Demain mon avenir





QUÉBEC, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Lundi prochain, le Centre des congrès de Québec accueillera près de 2000 jeunes de 5e secondaire de 15 écoles de la région dans le cadre du colloque Demain mon avenir. Cet évènement unique a été conçu à l'intention des finissants des écoles secondaires privées de la région de Québec et Chaudière-Appalaches et des jeunes de la Nation huronne-wendat. Ce colloque se veut une occasion d'amener les jeunes à faire face aux défis du 21e siècle en les propulsant vers l'avenir. Ils pourront participer à des ateliers adaptés, favorisant une réflexion sur leur implication et leur responsabilité en tant que citoyens de demain. La journée sera animée par Brian Piton, un jeune humoriste originaire de la région.

Pour consulter la programmation, cliquez ici.

Date : 9 décembre 2019, de 9 h à 14 h 55

Lieu : Centre des congrès de Québec

Possibilité de réaliser des entrevues sur place ou par téléphone avec l'animateur et porte-parole du Colloque, Brian Piton, des élèves participants ainsi qu'avec des membres du comité organisateur.

Comité organisateur

Nancy Gros-Louis et Sylvie Sioui de la Nation Huronne-Wendat, Corinne Gilbert et Valérie Mercier du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent, Mélanie Lanouette, Dany Grenier et Marie-Anne Beaudin de Saint-Jean-Eudes, Julie Slattery de l'Académie Saint-Louis, Brigitte Fournier de l'École secondaire Mont-Saint-Sacrement, Yvon Tessier de l'École L'Eau-Vive et Caroline Sirois du Collège de Lévis.

Écoles participantes

Académie Saint-Louis

Collège Champigny

Collège de Lévis

École secondaire Mont-Saint-Sacrement

Collège Dina-Bélanger

Collège François-de- Laval

Collège Jésus- Marie de Sillery

Collège Saint-Charles Garnier

École François-Bourrin

École L'Eau-Vive

École Marcelle-Mallet

Juvénat Notre-Dame

Saint-Jean-Eudes

Séminaire des Pères-Maristes

Séminaire Saint-François

Partenaires



Fédération des établissements d'enseignement privés

Centre des congrès de Québec

Freeman audiovisuel Canada

Mon Avenir TI Technologies de l'information

