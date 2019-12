LIVE BOARD s'associe à Hivestack pour alimenter le marché de la programmatique hors domicile au Japon





La plate-forme technologique de publicité numérique hors domicile est choisie pour servir comme épine dorsale de l'offre généraliste de programmatique hors domicile de LIVE BOARD pour le marché japonais

TOKYO, 5 décembre 2019 /CNW/ - LIVE BOARD Inc., une coentreprise de NTT DOCOMO, INC. et de Dentsu Inc., a annoncé un partenariat avec Hivestack Inc., une plate-forme technologique qui alimente le marché de l'achat et de la vente de programmatique hors domicile. Pour la première fois au Japon, LIVE BOARD lance un « MARCHÉ LIVE BOARD » généraliste qui permet aux marques et aux agences d'activer des médias hors domicile visant des auditoires en déplacement, d'échanger des stocks de programmatique et de diffuser des publicités hors domicile sur la base du contact.

Ichiro Jinnai, chef de la direction et président de LIVE BOARD, raconte :

« À la suite d'une évaluation rigoureuse de multiples plates-formes de technologies publicitaires, nous avons conclu que Hivestack est le partenaire technologique idéal pour assouvir nos ambitions en matière de programmatique hors domicile. Hivestack a essentiellement conçu une version sur mesure de l'ensemble de sa plate-forme pour le marché japonais, créant ainsi le MARCHÉ LIVE BOARD pour les acheteurs et les vendeurs de publicité numérique hors domicile. Alors que nous utiliserons la plate-forme Hivestack pour nos propres stocks LIVE BOARD, nous prévoyons aussi lancer le côté éditeur extrêmement fragmenté de la publicité numérique japonaise hors domicile en une seule place d'échange publicitaire consolidée, facilitant ainsi l'achat à grande échelle de la publicité numérique hors domicile. »

Composantes du côté vente du MARCHÉ LIVE BOARD :

La plate-forme côté approvisionnement LIVE BOARD (SSP), qui permet aux détenteurs de médias numériques hors domicile japonais de vendre des ensembles négociés de stocks par des ententes privées de type MARKETPLACE. L'échange de publicités LIVE BOARD, qui permet aux détenteurs de médias numériques hors domicile japonais de monnayer les messages publicitaires non vendus en boucle par des interfaces de programmation d'applications (API) LIVE BOARD documentées. Les détenteurs de médias doivent faire appel à un ingénieur en logiciels pour intégrer sur mesure leur système de gestion de contenu (CMS) à l'échange LIVE BOARD par l'entremise des API LIVE BOARD. Le conteneur HTML LIVE BOARD, c'est-à-dire une méthode alternative grâce à laquelle les détenteurs de médias peuvent se connecter à l'échange LIVE BOARD plutôt que de passer par les API LIVE BOARD. Le conteneur HTML LIVE BOARD est conçu pour les détenteurs de médias de faible envergure ne disposant pas des ressources en matière d'ingénierie logicielle pour concevoir une intégration d'API au sein de l'échange LIVE BOARD. Par cette approche, les détenteurs de médias utilisent simplement un système CMS/lecteur compatible HTML pour programmer le conteneur HTML LIVE BOARD en tant que message publicitaire dans la boucle d'un écran de publicité numérique hors domicile. Lorsque joué, le conteneur HTML dispose d'un JavaScript intégré qui transmet les requêtes publicitaires par le Web vers le SSP LIVE BOARD, qui répond alors et transmet les maquettes préapprouvées par le détenteur de médias. Avec cette approche, le détenteur de médias n'a pas besoin de développer de logiciels. Le serveur publicitaire LIVE BOARD, qui permet aux détenteurs de médias numériques hors domicile japonais d'établir des contacts par la programmatique depuis leur écran selon des algorithmes de synchronisation de l'auditoire, de géociblage et de fréquences limites. Le serveur publicitaire LIVE BOARD optimise de manière géotemporelle la diffusion des publicités en ciblant les auditoires ingérés au moyen de la Mobile Kuukan Toukeitm (Mobile Space Statistics)(*1), la plate-forme géospatiale mobile de NTT DOCOMO. Les données de la plate-forme Mobile Kuukan Toukei sont alors dérivées par des signaux anonymes de NTT DOCOMO. Ensuite, les schémas de déplacement de l'auditoire sont réunis par des méthodes qui respectent la vie privée. Il y a aussi le lecteur LIVE BOARD Player, facultatif et fonctionnant sans contrat de licence, qui est entièrement propulsé par le serveur publicitaire LIVE BOARD et qui repose sur les contacts. Le lecteur LIVE BOARD appartient à LIVE BOARD et a été conçu indépendamment par cette société.

*1 « Mobile Kuukan Toukei » est une marque de commerce déposée de NTT DOCOMO, INC.

* L'échange et le SSP LIVE BOARD se fondent sur les normes openRTB, ce qui pourrait permettre dans un avenir très rapproché de recevoir les achats des plates-formes omnicanaux côté demande (DSP).

Composantes du côté achat du MARCHÉ LIVE BOARD :

Le côté achat du MARCHÉ LIVE BOARD offre une DSP visant le canal publicitaire numérique hors domicile, nommée DSP LIVE BOARD. Cette DSP libre-service peut être utilisée par les agences japonaises de publicité hors domicile et les bureaux de négociation pour miser de manière programmatique sur les contacts de l'échange de publicités LIVE BOARD. La DSP LIVE BOARD se sert d'une technologie de soumission qui mise sur les contacts d'auditoire de grande valeur, comme perçus par la technologie géospatiale Mobile Kuukan Toukeitm.

Andreas Soupliotis, chef de la direction de Hivestack Inc., déclare :

« Pour garantir un haut niveau de service à LIVE BOARD, Hivestack a officiellement lancé Hivestack Japan, qui est établie à Tokyo. Nous nous réjouissons d'investir le Japon, qui représente le troisième marché le plus important au monde en matière de publicité hors domicile. Notre partenariat avec LIVE BOARD marque le début d'une nouvelle ère de l'achat publicitaire hors domicile par la programmatique au Japon. Alors que la plate-forme Hivestack servira comme épine dorsale technologique du MARCHÉ LIVE BOARD, LIVE BOARD établira des relations d'achat avec les bureaux de négociation de même que des relations de vente avec les détenteurs de médias japonais. Ce partenariat est idéal et j'ai très hâte de voir l'histoire extraordinaire de LIVE BOARD se poursuivre dans les prochaines années. »

À propos de LIVE BOARD

Comme l'indique son slogan « Figure the Real World » (comprendre le monde réel), LIVE BOARD s'est donné la mission de redéfinir la valeur du « monde réel » et de revitaliser rapidement le marché sous-développé de la publicité numérique hors domicile du Japon. Nous établirons avec nos partenaires un réseau de publicité numérique hors domicile et deviendrons la première plate-forme de publicité numérique hors domicile du Japon reposant sur les contacts.

Veuillez visiter notre site à l'adresse https://www.liveboard.co.jp/en/.

À propos de Hivestack

Hivestack est une société technologique de marketing géodépendant qui produit des résultats opérationnels. Les responsables du marketing numérique se servent de la technologie de Hivestack pour relier les cercles de clients au monde physique selon le comportement des consommateurs et les schémas de mouvement du public. La plate-forme généraliste de Hivestack permet aux responsables de l'édition de la publicité numérique hors domicile de négocier avec les responsables du marketing numérique en utilisant des technologies publicitaires de programmatique. La valeur proposée unique en son genre de la plate-forme aux responsables du marketing englobe une connaissance scientifique géodépendante de l'auditoire qui analyse des ensembles de données mobiles, des mesures et des annonces publicitaires qui respectent la vie privée.

Veuillez visiter notre site à l'adresse https://hivestack.com/.

