Croix Bleue Canassurance forme une alliance nationale avec Croix Bleue-Vie





MONTRÉAL, le 5 déc. 2019 /CNW/ - L'Association d'Hospitalisation Canassurance (Croix BleueMD CanassuranceMC) et Croix Bleue Compagnie d'Assurance-Vie du Canada (Croix Bleue-Vie) formeront une alliance nationale à compter du 2 janvier 2020. Croix Bleue Canassurance deviendra ainsi actionnaire de Croix Bleue-Vie, comme le sont déjà les autres membres de l'Association canadienne des Croix Bleue.

« Croix Bleue Canassurance est très heureuse de se joindre aux autres sociétés membres Croix Bleue. Cette alliance contribuera à solidifier la collaboration entre les différentes Croix Bleue du Canada, ce qui renforcera notre capacité à offrir des produits et des services d'excellence à nos clients et à nos partenaires d'affaires », déclare Sylvain Charbonneau, président et chef de la direction de Croix Bleue Canassurance.

Les sociétés membres Croix Bleue ont toujours misé sur la collaboration et tiré de grands avantages de leurs forces communes et individuelles pour offrir à leurs clients des solutions qui favorisent leur santé et leur mieux-être. Cette entente importante permettra à Croix Bleue Canassurance de mieux répondre à l'évolution des besoins de ses clients en matière d'assurance.

« Cette alliance représente une étape importante qui s'inscrit dans notre stratégie visant à donner une véritable envergure nationale à nos activités; elle rend notre entreprise plus forte et améliore notre capacité de collaborer avec les autres Croix Bleue partout au Canada », déclare Marie-Josée Martin, présidente et chef de la direction, Croix Bleue-Vie.

Cette alliance étant assujettie à l'approbation des autorités de réglementation, une soumission a été présentée au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).

À propos de Croix Bleue Canassurance

L'Association d'Hospitalisation Canassurance (Croix Bleue Canassurance) a contribué à poser les bases de l'assurance maladie et voyage au Québec et en Ontario. Fondée il y a plus de 75 ans, l'organisation possède une forte tradition d'excellence et demeure la référence en matière d'assurance individuelle et d'assistance grâce à des services adaptés aux besoins évolutifs de ses clients. Elle exerce ses activités sous les noms de Croix Bleue du QuébecMD et de Croix Bleue de l'OntarioMD et offre des services d'assistance à travers sa filiale CanAssistance inc.

À propos de Croix Bleue Compagnie d'Assurance-Vie du Canada

Croix Bleue Compagnie d'Assurance-Vie du Canada (Croix Bleue-Vie) est une entreprise sous réglementation fédérale qui exerce des activités dans plusieurs provinces. L'entreprise appartient à quatre actionnaires, soit Croix Bleue de l'Alberta, Croix Bleue de la Saskatchewan, Croix Bleue du Manitoba et Croix Bleue Medavie. Elle se spécialise dans des produits d'assurance vie et prestations du vivant qui viennent compléter la gamme de produits d'assurance soins de santé et soins dentaires distribués par les Croix Bleue du Canada.

Renseignements:

Croix Bleue Canassurance

Josiane Cousineau

514 286-8429

Croix Bleue-Vie

Jennifer Taylor

902 496-7045

