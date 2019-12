Xinhua Silk Road : Fblife organise la première course de rallye Chine-Thaïlande pour promouvoir la culture du héros





PÉKIN, 5 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Fblife, la principale plate-forme de clubs chinoise pour les fans de SUV et de tout terrain, a organisé le premier rallye Chine-Thaïlande (CTRR) ce dimanche, dans la ville de Xingyi, capitale de la préfecture autonome bouyei et miao de Qianxinan, dans la province du Guizhou, au Sud-Ouest de la Chine.

Le premier CTRR lancé à Xingyi vise à intégrer les importantes ressources de Xingyi dans le domaine des sports de montagne en plein air avec la culture de héros positifs de Fblife ; il s'agit du dernier événement destiné à transmettre l'enthousiasme de Fblife pour le bien-être de la population et la protection de l'environnement, selon Zhang Dai, président de Sinocloud Centre Company et Fblife.com, dont le siège est à Pékin.

Depuis sa création, Fblife a attiré un grand nombre de membres qui aiment la nature et les sports de plein air, défendent avec enthousiasme le bien-être de la population et participent activement à la protection de l'environnement et aux secours en cas de catastrophe, a déclaré Zhang Dai, lors de la cérémonie de départ du CTRR.

« Les membres de Fblife transmettent le pouvoir de la vie et font la promotion avec beaucoup de passion de la figure de héros positif et de la culture de la santé, » a expliqué Zhang.

Il a ajouté que Fblife a organisé de nombreuses équipes de sauvetage à chaque fois qu'une catastrophe a frappé la Chine, comme lors du sauvetage des victimes du tremblement de terre de Wenchuan.

Fblife, en collaboration avec la fondation caritative Beijing Ci'ai, a également créé un fonds public en septembre 2014, qui a financé de nombreux projets caritatifs, notamment diverses formes d'échanges culturels, d'éducation, de secours en cas de catastrophe et de protection de l'environnement.

Le CTRR attire plus de 50 groupes de véhicules provenant de plus de 20 provinces et villes du pays qui sont partis de Xingyi, ont quitté la Chine via le col de Mohan de Xishuangbanna dans la province du Yunnan au Sud-Ouest de la Chine et sont passés par le Laos le 3 décembre. Ils traverseront ensuite les zones montagneuses du Nord de la Thaïlande pour gagner la côte sud. Le trajet d'environ 3 000 kilomètres prend 14 jours.

Le CTRR a ouvert un nouveau chapitre du développement du rallye cross-country dans le Guizhou, a déclaré Zhang, en espérant que le rallye cross-country se développera en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Europe.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/309712.html

