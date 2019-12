Journée internationale des bénévoles - Les parents bénévoles présents pour la réussite scolaire





QUÉBEC, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Ayant pour mission la défense et la promotion des droits et intérêts des parents de l'école publique, c'est avec beaucoup de respect que la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) souligne la Journée internationale des bénévoles.

« Je tiens à remercier les parents et les membres de la communauté engagés dans les écoles du Québec pour leur dévouement. Il a été prouvé par la recherche que l'implication des parents dans les décisions du milieu scolaire augmente le taux de réussite et diminue l'absentéisme scolaire et les troubles de comportement à l'école et à la maison », explique Kévin Roy, président de la FCPQ.

Dans l'objectif de valoriser l'engagement parental dans le milieu scolaire, la FCPQ a lancé une campagne positive mettant en lumière les réalisations de parents partout au Québec sur les réseaux sociaux à l'aide du mot clic #18000parentsprésents.

Pour souligner l'engagement parental, la FCPQ remet annuellement des Distinctions reconnaissance aux bénévoles nommés par leur comité de parents. La période de nomination des lauréats sera lancée dans les premières semaines de la nouvelle année, surveillez nos publications!

« 70% des délégués de la FCPQ font du bénévolat à l'extérieur des instances scolaires en plus du temps qu'ils consacrent à notre réseau. Les parents bénévoles sont disponibles et intéressés à s'impliquer. Peu importe leurs raisons de s'impliquer, leur situation personnelle ou leur vision d'avenir pour le système public, notre Fédération est présente pour offrir des services et pour soutenir les parents bénévoles », ajoute M. Roy.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis 45 ans, les comités de parents de 62 commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

