PANTENE « RENTRE À LA MAISON POUR LES FÊTES » AFIN D'ENCOURAGER L'ACCEPTATION ET CÉLÉBRER LA COMMUNAUTÉ LGBTQ + EN CETTE SAISON DU TEMPS DES FÊTES





Pour le temps des fêtes, plusieurs membres de la communauté LGBTQ + est inquiète de retourner à la maison1, craignant que leur identité, y compris leur cheveux, maquillage et garde-robe, ne soit pas acceptée. Bien que chaque personne LGBTQ + ait sa propre histoire à propos du retour à la maison pour les vacances, tout le monde cherche la même chose: être entouré de personnes qui les aiment et les acceptent. Afin de souligner leurs histoires de transformation, Pantene, GLAAD et le Trans Chorus of Los Angeles ont créé une série de vidéos intitulée «Rentrer chez soi pour les fêtes» afin de sensibiliser aux tensions et aux défis auxquels les membres de la communauté LGBTQ + peuvent faire face. Pantene veut célébrer et encourager les individus à être fiers de qui ils sont ? peu importe quand, où, et comment ils rentrent chez eux.

« L'inclusion est au coeur de la mission de Pantene qui consiste à célébrer la beauté de toutes les transformations et de tous », a déclaré Ilaria Resta, vice-présidente, catégorie soins capillaire Amérique du nord, Procter & Gamble. « Entendre ces personnes LGBTQ parler des difficultés du retour à la maison pour les vacances - ainsi que de leur désir irrépressible d'être leur véritable identité - inspirera les autres membres de la communauté et nous rappellera à tous la véritable beauté. »

Pantene se consacre à aider tout le monde à voir et à expérimenter la transformation de sa vie, qu'elle soit grande ou petite. « Rentrer à la maison pour les fêtes » s'inspire de la campagne « Ne me détestez pas parce que je suis belle » de la marque, lancée au cours du mois de la fierté 2019. Les capsules vidéo « Rentrer à la maison pour les fêtes » racontent des histoires percutantes de quatre membres du Choeur de Los Angeles. Une vidéo en particulier présente Crystal alors qu'elle raconte comment elle est obligée de modifier son apparence en termes de vêtements, de maquillage et de coiffure pour les membres de sa famille lorsqu'elle rentre chez elle. "Pouvoir m'exprimer ouvertement et véritablement, c'est libérateur », a-t-elle déclaré. « Je pourrais enfin me regarder dans le miroir et dire: « C'est moi ». »

En plus de la série de vidéos « Rentrer à la maison pour les fêtes » Pantene s'est engagée à faire un don de 100 000 dollars à l'organisation Family Equity, qui envisage un monde dans lequel chaque personne LGBTQ + a le droit et la possibilité de former et de maintenir une relation amoureuse ainsi qu'une famille. « Family Equality est enthousiaste et fier de rejoindre la grande famille Pantene à l'approche du temps des fêtes. Les familles d'origine, les familles formées et les familles choisies ont toutes un rôle à jouer dans le magnifique rassemblement d'amour et d'acceptation que constitue notre Communauté LGBTQ + », a déclaré le révérend Stan J Sloan, PDG de Family Equity.

La marque est fière de poursuivre son partenariat avec GLAAD, qui met l'accent sur l'acceptation des personnes LGBTQ + en partageant des histoires et en travaillant à travers toutes les formes de médias, soulève les membres de la communauté LGBTQ + en célébrant l'inclusion, la représentation et la liberté d'expression. « Pantene est la référence en matière d'inclusion authentique de récits LGBTQ parmi des marques qui transcendent les industries », a déclaré Sarah Kate Ellis, présidente et chef de la direction de GLAAD. « Les histoires LGBTQ doivent être racontées par des marques en dehors du mois de la Fierté et Pantene démontre un réel engagement en faveur des messages véhiculés par LGBTQ avec cette vidéo émouvante. En particulier pendant les vacances des fêtes alors que trop de personnes LGBTQ se sentent isolées. Il est si important de rappeler aux membres de la communauté qui célèbrent avec les familles - choisies ou non - qu'elles sont belles. »

Ensemble, nous pouvons faire en sorte que le retour à la maison soit merveilleux pour tous. Nous vous invitons à regarder ces histoires de courage, à partager avec vos amis et votre famille et à ajouter votre expérience de ce que signifie pour vous de vraiment "rentrer à la maison" pour les vacances sur Instagram.com/Pantene.

À propos de Procter & Gamble

P&G sert les consommateurs du monde entier avec l'un des portefeuilles les plus solides de marques de confiance, de qualité et leaders, notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. La communauté P & G comprend des opérations dans environ 70 pays du monde entier. Veuillez visiter http://www.pg.com pour les dernières nouvelles et informations sur P&G et ses marques.

À propos de GLAAD

GLAAD réécrit le script pour l'acceptation de la communauté LGBTQ. En tant que force médiatique dynamique, GLAAD s'attaque à des problèmes difficiles pour façonner le récit et provoquer un dialogue menant à un changement de culture. GLAAD protège tout ce qui a été accompli et crée un monde où chacun peut vivre la vie qu'il aime. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez www.glaad.org.

1 Fondation Jasmin Roy, 2017

Communiqué envoyé le 5 décembre 2019 à 10:40 et diffusé par :