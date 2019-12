Les contenus de marque YKK répandent l'idée que les « petits éléments font une grande différence » Autour du monde : Le quatrième épisode de la série qui a enregistré 30,6 millions de vues au Japon et à l'étranger...





Les contenus de marque YKK répandent l'idée que les « petits éléments font une grande différence » Autour du monde : Le quatrième épisode de la série qui a enregistré 30,6 millions de vues au Japon et à l'étranger -- Un court métrage d'animation « FASTENING DAYS 4 » sortira pendant trois semaines consécutives

Dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir largement sa marque d'entreprise et ses « fermetures éclair », YKK Corporation (Président : Hiroaki Otani ; siège : Chiyoda, Tokyo ; « YKK ») a créé un court métrage d'animation, « FASTENING DAYS 4 ». « FASTENING DAYS 4 » est le quatrième épisode de la série « FASTENING DAYS » (lancée en 2014), « FASTENING DAYS 2 » (2016), et « FASTENING DAYS 3 » (2017), qui a enregistré 30,6 millions de vues au total au Japon et à l'étranger. À partir du 5 décembre (jeudi), il sera lancé à l'échelle mondiale sur le canal YouTube officiel de YKK (URL : https://www.youtube.com/user/YKKfastening), sur le site spécial (URL : http://www.ykkfastening.com/fd/), et sur YOUKU (URL : http://i.youku.com/u/UMTgzMTA0NzM0NA) en audio anglais et japonais et avec des sous-titres en espagnol, chinois (simplifié), français, thaïlandais et vietnamien. Il sera également distribué en tant qu'annonce commerciale sur YouTube dans chaque pays.

Dans cette version, Yoji, Kei, Kelly, et l'ours robot Oscar, qui utilisent des fermetures éclair pour sauver leur ville de la crise, sont rejoints par Samhen, un nouvel étudiant, et Jack le robot. Vous serez captivés par les activités vigoureuses dans lesquelles les jeunes héros s'engageront pour sauver leur ville dans un monde du futur proche.

YKK a créé une page Facebook « FASTENING DAYS » en parallèle avec la sortie de ce court-métrage, et continuera de publier des informations à ce sujet. (URL : https://www.facebook.com/Fastening-Days-1416880495005232/)

À propos de YKK Corporation

Le YKK Group est spécialisé dans les solutions d'attache (qui inclut des articles comme des fermetures éclairs et des boutons-pression) avec YKK Corporation en position centrale, sur la base d'une gestion régionale exercée via une structure de gestion commerciale globale et six bases régionales couvrant 70 pays et régions du monde.

Nom de la société : YKK Corporation

Président : Hiroaki Otani

