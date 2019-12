DKNY TECH BAT LE PAVÉ AVEC URBAN OUTFITTERS :





LA COLLECTION DE RUE VINTAGE DES ANNÉES 90 RESSORT EN EXCLUSIVITÉ CHEZ U.O.

NEW YORK, Dec. 5, 2019 /PRNEWSWIRE/ -- AVANCEZ RAPIDEMENT DE DEUX DÉCENNIES ? LA MARQUE URBAINE EMBLÉMATIQUE REJOINT URBAN OUTFITTERS POUR RELANCER LE VÊTEMENT DE RUE DES ANNÉES 1990 ? LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE DKNY TECH, DÉCEMBRE 2019, EXCLUSIVEMENT CHEZ URBAN OUTFITTERS.

TIRÉ DIRECTEMENT DES ARCHIVES DES CRÉATEURS, POUR LA NOUVELLE ÈRE DE L'ULTRAMOBILITÉ. DKNY TECH S'APPROPRIE SES RACINES NEW-YORKAISES, MAIS S'INTÉRESSE ÉGALEMENT À LA PUISSANCE D'AUJOURD'HUI. SURVÊTEMENTS DE CYCLISME DANS UN NYLON ÉVOLUÉ. GILETS UTILITAIRES À POCHES. ANORAKS REPLIABLES. LE TOUT DANS UN TISSUS LÉGER ET RÉFLÉCHISSANT.

LA JUPE PORTEFEUILLE RÉFLÉCHISSANTE. LA DOUDOUNE RÉVERSIBLE. LE PULLOVER EXTRA-LARGE. LA COMBINAISON À CAPUCHE. LE TOUT DANS DES TONS NEUTRES SIGNÉS DKNY, MAIS EN ORANGE ÉLECTRIQUE. ENSEMBLE, CE SONT LES ÉLÉMENTS QUI DONNENT À DKNY TECH LE LOOK URBAIN IRREMPLAÇABLE.

L'ADN DE LA MARQUE EST PRÉSENT DANS CHAQUE VÊTEMENT. LE LOGO DKNY TECH ORIGINAL EST DE RETOUR, EN GRAS ET AVEC DES ACCENTS RÉFLÉCHISSANTS. L'INSPIRATION EST UN NOUVEAU TYPE DE VÊTEMENT DE RUE INTEMPOREL À PORTER PARTOUT.

PHOTOGRAPHIÉ AVEC LES DEUX JUMELLES NATIVES DU BRONX, LES DJ ANGEL ET DREN, ONT MAÎTRISÉ LEUR STYLE INNÉ POUR DONNER VIE À LA COLLECTION. CES DEUX NEW-YORKAISES PUR JUS ONT AJOUTÉ DE L'ATTITUDE À L'ESPRIT ORIGINAL DE DKNY TECH, ET LES RÉSULTATS REDÉFINISSENT DKNY TECH POUR UNE NOUVELLE GÉNÉRATION.

DKNY TECH SERA DISPONIBLE SUR URBANOUTFITTERS.COM ET LES POINTS DE VENTE URBAN OUTFITTERS DANS LE MONDE COMME HERALD SQUARE, OXFORD CIRCUS, MARBLE ARCH, MANCHESTER, SHEFFIELD, GLASGOW, AMSTERDAM, PARIS, MILAN, BARCELONE ET DUBAI. LES PRIX SONT COMPRIS ENTRE 49 DOLLARS POUR LES T-SHIRTS ET 199 DOLLARS POUR LES VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1039142/dkny___angel_and_dren.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1039143/dkny___street_style_vintage_collection.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1039144/dkny___street_style_vintage_collection___1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1039145/dkny___angel_and_dren___1.jpg

Communiqué envoyé le 5 décembre 2019 à 09:30 et diffusé par :