Suspension de la négociation par l'OCRCVM - ZMS

La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui que, après avoir pris en compte tous les avis de choix reçus au plus tard le 4 décembre 2019, soit la date limite pour la conversion de ses 14 000 000 actions de catégorie 1, série 17,...

Accord Financial Corp. , une des plus importantes sociétés de financement commercial en Amérique du Nord a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») avait accepté pour dépôt l'avis d'intention de la société de procéder à offre...