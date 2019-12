Un nouveau rapport de la bioéconomie canadienne souligne que l'embauche de nouveaux arrivants a des effets positives





Un rapport publié aujourd'hui par BioTalent Canada met en lumière la contribution positive des professionnels formés à l'étranger (PFE) à la bioéconomie canadienne. Le rapport Séquençage du parcours BioFin prêt examine les obstacles et les possibilités des professionnels formés à l'étranger qui cherchent un emploi valorisant au Canada ainsi que des employeurs qui veulent encourager la croissance de leur entreprise et favoriser l'innovation au pays.

Il présente une compilation de données et fait état des réussites des PFE, du statut de nouvel arrivant à celui de travailleur qualifié en biotechnologie, et des employeurs en biotechnologie qui ont participé au programme de stages rémunérés BioFin prêt. Les professionnels formés à l'étranger qui bénéficient de l'appui des organismes d'aide aux immigrants, d'un accès aux ressources de BioTalent Canada et de contacts avec les employeurs ont tous les outils nécessaires pour réussir sur le marché de l'emploi.

« Les compétences les plus courantes chez les PFE sont justement les plus recherchées par le milieu de la bioéconomie canadienne. Pourtant, de nombreux nouveaux arrivants continuent de voir leurs aptitudes et leur expérience négligés par les recruteurs », explique Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. « Nous espérons que ce rapport incitera les employeurs à saisir les avantages pour leur organisation de miser sur la diversité lors de l'embauche. »

Voici quelques faits saillants du rapport :

80 % des participants ont conservé leur emploi après leur stage

70,6 % des employeurs ont déclaré que de nouvelles perspectives s'offraient à eux

52,9% des employeurs ont constaté que de nouveaux marchés leur étaient accessibles

Le rapport complet est accessible sur le site Web de BioTalent Canada à l'adresse biotalent.ca/parcoursBioFinprêt.

BioTalent Canada tient à remercier le partenaire vedette du rapport, la Bioscience Association Manitoba.

« En tant que représentants provinciaux d'un des secteurs qui connaissent la croissance la plus rapide au Manitoba, nous sommes heureux d'avoir contribué à ce rapport », affirme Tracey Maconachie, présidente de la Bioscience Association Manitoba. « Notre raison d'être vise à trouver des façons de soutenir des initiatives qui favorisent la croissance et l'innovation des entreprises en bioéconomie. »

BioTalent Canada souhaite également remercier ses partenaires principaux, l'Immigrant Employment Council of British Columbia et BioLAB Business.

Le Programme de reconnaissance des biocompétences et le Programme de stages rémunérés BioFin prêt offrent aux nouveaux arrivants hautement qualifiés les outils et les ressources dont ils besoin pour mieux intégrer les entreprises de biotechnologie, et aident les employeurs à tirer le maximum de ce bassin sous-exploité de talents des plus qualifiés.

« Ce rapport ne présente qu'un aperçu du potentiel des PFE dans le renforcement de la bioéconomie », ajoute Robert Henderson. « Nous espérons poursuivre le travail avec nos partenaires et créer des produits et des services qui inciteront les employeurs à recruter et à garder en fonctions les meilleurs talents. »

À propos de BioTalent Canada

BioTalent CanadaMC est le partenaire RH et le catalyseur de la croissance de la bioéconomie du Canada. Grâce à nos partenariats avec des employeurs, des associations, des établissements d'enseignement postsecondaire, des organismes de services aux immigrants et des fournisseurs de services, nous avons bâti un réseau dynamique qui cerne les besoins du marché du travail et le renforcement des compétences permettant de mettre en relation des employeurs et des travailleurs qualifiés et de créer des occasions d'emploi. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site biotalent.ca.

