Xebec pénètre le secteur laitier de l'énergie du gaz renouvelable californien avec Maas Energy Works





- Marque le lancement des systèmes BiostreamMC de Xebec -

MONTRÉAL, 05 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (« Xebec »), un fournisseur international de solutions d'énergie propre, annonce aujourd'hui la signature d'une lettre d'intention avec Maas Energy Works (« MEW ») le 4 décembre 2019 pour la fabrication de cinq systèmes de génération de gaz naturel renouvelable (GNR). Quatre de ces systèmes utiliseront la solution novatrice de valorisation du flux de biogaz conteneurisée à petite échelle ? BGX BiostreamMC.

Les appareils BiostreamMC sont des systèmes entièrement conteneurisés et automatisés avec une capacité de 62 à 280 pi3 std/min (100-450 NCMH) qui permettent la conversion du biogaz en biométhane pur à plus de 98 % et une récupération de méthane supérieure à 99 %. Le système est polyvalent et fiable avec une plage de fonctionnement de 40 à 100 %. Un distributeur de gaz naturel pour véhicules est l'un des composants offerts en option pour le système.

Maas Energy Works était à la recherche d'un concept qui soutiendrait la production de gaz naturel renouvelable à partir de flux de biogaz générés à partir de déchets animaux dans de petites fermes laitières à travers la Californie. L'entreprise a découvert une solution novatrice et abordable développée par Xebec qui répond aux besoins des agriculteurs tout en respectant les spécifications strictes du règlement « Rule 30 » de la Californie pour le programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre (Low Carbon Fuel Standard?LCFS).

Xebec fournira aux producteurs laitiers quatre systèmes BiostreamMC conteneurisés d'une capacité de 280 pi3 std/min chacun. À l'aide des options supplémentaires incluses, ils pourraient produire chaque année plus de 80 millions de pieds cubes standards de biométhane pur. Ce gaz naturel renouvelable sera injecté dans le réseau de distribution de gaz de la Californie, ce qui réduira considérablement l'empreinte carbone de l'État tout en générant des revenus importants pour les agriculteurs qui soutiennent fièrement les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques.

Dans le cadre de la lettre d'intention, Xebec fournira également un autre système plus important d'une capacité de 1 500 pi3 std/min voué à des installations dans la région ouest des États-Unis.

Les dates de livraison du projet sont tout au long de 2020.

Citations :

« Maas Energy Works a effectué une évaluation technique et commerciale détaillée de différentes technologies de valorisation du biogaz pour ses clients californiens. L'évaluation a constaté que le système BGX BioflexMC unique de Xebec répond parfaitement aux besoins de nos agriculteurs qui désirent purifier les flux de biogaz à l'aide de l'une des solutions compactes les plus économiques et efficaces offertes sur le marché ».

- Daryl Maas, président, Maas Energy Works

« Il y a presque dix ans, nous nous sommes aventurés dans le secteur des énergies propres en Californie avec une installation de démonstration qui a permis de faire l'essai avec succès de nos solutions de valorisation du biogaz conformément aux exigences du nouveau règlement "Rule 30". Nous innovons constamment avec l'intensification de la lutte contre le changement climatique. Je suis ravi que nous puissions agir maintenant avec des solutions technologiques et l'expérience pour répondre à de nombreux besoins différents en matière de décarbonisation de notre avenir.»

- Dr. Prabhu Rao, Chef de l'exploitation, Xebec Adsorption Inc.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec Adsorption Inc. est un fournisseur mondial de solutions de génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché industriel, de l'énergie et des renouvelables. Ces clients vont des petites entreprises jusqu'aux multinationales et organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte carbone. Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit, développe et fabrique des produits de transformation novateurs pour plus de 1 500 clients dans le monde. Xebec exploite des installations de fabrication à Montréal et à Shanghai, ainsi qu'un réseau de ventes et distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les actions de Xebec sont négociées à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société et sur ses produits et services, veuillez consulter le site Web de Xebec à xebecinc.com.

À propos de Maas Energy Works

Maas Energy Works (MEW) est le principal développeur de 25 installations de digesteurs pour le secteur laitier, nouvelles ou modernisées, qui traitent le fumier provenant de plus de 30 fermes, ce qui en fait le développeur de digesteurs pour le secteur laitier le plus expérimenté de la côte ouest. MEW coordonne les équipes de projet, la conception, les calendriers, les permis, les subventions et les services publics lors de la sélection de l'équipement et des entrepreneurs pour les installations vouées à l'industrie laitière. L'entreprise exploite également les digesteurs et monétise le biogaz et tous ses attributs environnementaux. Au cours des 12 dernières années au sein de l'industrie du biogaz provenant de l'industrie laitière, MEW a créé une équipe de plus de 50 experts à temps plein, ainsi qu'un réseau de partenaires stratégiques qui entretiennent une relation de travail familière et collaborative inégalée dans l'industrie, ce qui permet l'évolution rapide des projets, l'élimination des coûts inutiles et la fourniture d'équipement fiable et de grande qualité. L'histoire de MEW en matière de construction opportune et de performance opérationnelle continue est sans précédent dans le secteur et elle est essentielle pour la réalisation d'une « énergie renouvelable fonctionnelle ». Pour plus d'informations, visitez le site www.maasenergy.com .

