DOMTAR VA TRANSFÉRER 461 MILLIONS $ CA (348 MILLIONS $ US) D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE RETRAITE PAR LE BIAIS DE CONTRATS DE RENTE COLLECTIFS





Domtar Corporation (NYSE:UFS) (TSX:UFS) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec Sun Life, en vue d'acquérir des contrats collectifs de rentes avec rachat des engagements et de transférer environ 360 millions $ CA (271 millions $ US) en obligations et actifs connexes provenant de ses régimes de retraite à prestations déterminées en Ontario, Canada. De plus, Domtar convertira environ 101 millions $ CA (76 millions $ US) de contrats de rentes sans rachat des engagements existants, auprès des assureurs existants, en rentes avec rachat des engagements pour compléter le transfert intégral de ses obligations. Domtar ne versera aucune contribution en espèces. Les transactions permettront à Domtar de réduire le risque associé à la volatilité des obligations et des actifs des régimes de retraite de la Société.

Les opérations d'achat de rentes avec rachat des engagements, transféreront la responsabilité des prestations de retraite d'environ 1 265 retraités de Domtar et de conjoints recevant une rente de survivant. Le calendrier et le montant des prestations mensuelles actuelles ne changeront pas. Les compagnies d'assurance commenceront à verser les prestations aux retraités et aux conjoints concernés le 1er mars 2020.

Au quatrième trimestre 2019, Domtar prévoit comptabiliser une charge de règlement hors caisse d'environ 40 millions $ CA (30 millions US) avant impôts liée à ces transactions de rente.

Mercer, un cabinet d'experts-conseils de premier plan spécialisé dans les risques liés aux régimes de retraite, a conseillé Domtar dans le cadre de ces opérations.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d'emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits hygiéniques absorbants. Comptant près de 10 000 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 5,5 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

