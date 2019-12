/R E P R I S E -- Avis aux médias - Évolution inquiétante de l'effectif infirmier en Gaspésie - Le SIIIEQ-CSQ interpelle les acteurs de la région/





GASPÉ, QC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Préoccupé par le dernier portrait détaillé de l'effectif infirmier au Québec et ses conséquences pour la région de la Gaspésie, le président du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec, Pier-Luc Bujold, fera le point sur la situation en conférence de presse demain, le jeudi 5 décembre, à compter de 10 h 15, à l'Hôtel Baker, à Gaspé.

Pier-Luc Bujold sera accompagné de la présidente de la Fédération de la Santé du Québec, Claire Montour, et de la vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec, Line Camerlain.

Aide-mémoire

QUOI : Conférence de presse du SIIIEQ-CSQ

QUI : Pier-Luc Bujold, président (SIIIEQ-CSQ)

Claire Montour, présidente (FSQ-CSQ)

Line Camerlain, vice-présidente (CSQ)

QUAND : Le 5 décembre 2019 à 10 h 15

OÙ : Hôtel Baker

178, rue de la Reine

Gaspé (Québec) G4X 1T7

Profil du SIIIEQ-CSQ

Le SIIIEQ-CSQ représente 1 050 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes répartis sur le territoire de la Gaspésie.

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l''Est du Québec (SIIIEQ-CSQ)

