Le canada adopte rapidement de nouveaux canaux de paiement





Selon Paiements Canada, les paiements électroniques représentent 73 % du volume total des opérations, et les paiements en espèces, 21 %.

OTTAWA, le 5 déc. 2019 /CNW/ - Les nouvelles technologies et l'innovation dans le monde des paiements transforment la façon dont les entreprises et les consommateurs canadiens paient leurs achats, selon les données du rapport annuel de Paiements Canada, le Rapport canadien sur les méthodes et les tendances des paiements.

Le Canada aspire à des paiements plus pratiques, rapides, et sécuritaires. À cette fin, il adopte rapidement de nouveaux canaux numériques, comme les paiements sans contact (par carte ou téléphone cellulaire), le commerce en ligne et les virements mobiles ou en ligne, et favorise leur usage au lieu de l'argent comptant « traditionnel ».

Le rapport de 2019, tout récemment publié, présente une analyse des 21,1 milliards de paiements effectués en 2018, dont la valeur totale s'élève à plus de 9,9 billions de dollars canadiens. Il souligne les faits et les tendances qui continuent de transformer l'écosystème des paiements.

Voici quelques faits saillants de l'étude.

La taille moyenne des opérations est passée à 468 dollars canadiens en 2018, ce qui représente une augmentation de 22 % en cinq ans, depuis 2013.

en 2018, ce qui représente une augmentation de 22 % en cinq ans, depuis 2013. Les paiements électroniques représentent 73 % du volume total de paiements (nombre d'opérations de paiement) et 59 % de la valeur totale des paiements (somme de la valeur monétaire de toutes les opérations).

du volume total de paiements (nombre d'opérations de paiement) et 59 % de la valeur totale des paiements (somme de la valeur monétaire de toutes les opérations). Le volume de paiements en espèces a diminué de 40 % ces cinq dernières années.

ces cinq dernières années. Le volume de paiements sans contact a augmenté de 30 % sur 12 mois, de 2017 à 2018, pour atteindre 4,1 milliards de paiements sans contact (par carte ou appareil mobile) valant un total de 129,9 milliards de dollars canadiens aux points de vente. Environ 60 % des paiements sans contact se font par carte de débit, méthode souvent perçue comme un substitut pratique de l'argent comptant. Même que ces dernières années, pour la première fois, les Canadiens ont plus souvent utilisé les cartes de débit que l'argent comptant.

sur 12 mois, de 2017 à 2018, pour atteindre 4,1 milliards de paiements sans contact (par carte ou appareil mobile) valant un total de 129,9 milliards de dollars canadiens aux points de vente. Environ 60 % des paiements sans contact se font par carte de débit, méthode souvent perçue comme un substitut pratique de l'argent comptant. Même que ces dernières années, pour la première fois, les Canadiens ont plus souvent utilisé les cartes de débit que l'argent comptant. Près de 35 % des Canadiens ont utilisé un appareil mobile comme méthode régulière de paiement sans contact en 2018. L'utilisation d'un appareil mobile en ce sens a donc moins augmenté que celle d'une carte sans contact. Les doutes sur la sécurité demeurent le principal obstacle aux paiements mobiles : moins du tiers des consommateurs sondés estiment que les paiements mobiles sont sans danger.

comme méthode régulière de paiement sans contact en 2018. L'utilisation d'un appareil mobile en ce sens a donc moins augmenté que celle d'une carte sans contact. Les doutes sur la sécurité demeurent le principal obstacle aux paiements mobiles : moins du tiers des consommateurs sondés estiment que les paiements mobiles sont sans danger. Augmentation fulgurante du volume de virements en ligne , soit de 52 % sur 12 mois, de 2017 à 2018.

, soit de 52 % sur 12 mois, de 2017 à 2018. Les cartes de débit et de crédit représentent toujours la plus grande portion du volume total des opérations , tandis que les transferts électroniques de fonds (TEF), les chèques et les effets papier dominent sur le plan de la valeur globale des opérations. Les trois milliards de TEF, un nombre sans précédent, montrent que les entreprises font confiance aux technologies numériques et qu'elles comprennent la valeur que la modernisation des paiements peut leur apporter.

, tandis que les transferts électroniques de fonds (TEF), les chèques et les effets papier dominent sur le plan de la valeur globale des opérations. Les trois milliards de TEF, un nombre sans précédent, montrent que les entreprises font confiance aux technologies numériques et qu'elles comprennent la valeur que la modernisation des paiements peut leur apporter. Le volume de paiements par cartes de crédit a radicalement augmenté , soit de 52 % en cinq ans, de 2013 à 2018. Le Canada est le deuxième pays pour le nombre d'utilisations d'une carte de crédit par habitant, après la Corée du Sud.

, soit de 52 % en cinq ans, de 2013 à 2018. est le deuxième pays pour le nombre d'utilisations d'une carte de crédit par habitant, après la Corée du Sud. Les Canadiens ont autant utilisé les cartes de crédit (29 %) que les cartes de débit (28 %) en 2018. Selon l'étude, deux raisons expliquent cette augmentation constante et exceptionnelle de l'utilisation des cartes de crédit au Canada : les cartes de crédit à récompenses et l'expansion du commerce en ligne.

en 2018. Selon l'étude, deux raisons expliquent cette augmentation constante et exceptionnelle de l'utilisation des cartes de crédit au Canada : les cartes de crédit à récompenses et l'expansion du commerce en ligne. Les paiements par chèque et en espèces ne représentent que 3 % du volume total des paiements en 2018, une diminution de 29 % au cours des cinq années à l'étude. Ils représentent toutefois 39 % de la valeur total d'opérations. L'année 2018 a aussi vu le passage presque complet des chèques papier aux chèques électroniques; en effet, 70 % des chèques sont encaissés par voie électronique sous forme d'image.

« Nous sommes à un moment charnière. De nombreux catalyseurs accélèrent la transformation de l'écosystème des paiements du Canada, affirme Cyrielle Chiron, chef de la recherche de la veille stratégique à Paiements Canada. L'évolution des technologies et les innovations dans le secteur changent la donne, tout comme la demande des consommateurs et des entreprises pour des paiements sans contact, rapides et sécuritaires. »

« Ces cinq dernières années, nous avons observé une transition remarquable des paiements papier aux paiements numériques, mais l'écosystème canadien des paiements peut et doit encore faire beaucoup de chemin, précise Mme Chiron. Notre programme de modernisation prépare le terrain afin de répondre aux futurs besoins des entreprises et des consommateurs canadiens, qui veulent prendre en charge leurs paiements, et avoir des options pratiques et abordables. »

Le rapport sur les modes de paiement et les tendances des paiements, qui vise à brosser un portrait complet du milieu canadien des paiements en 2018, a été rédigé par Paiements Canada avec l'aide de fournisseurs de services de paiement, de consultants et de chercheurs.

* À noter : Seuls le résumé et le sommaire sont offerts en français. Le reste du document n'est disponible qu'en anglais seulement.

À propos de Paiements Canada

Paiements Canada veille à ce que les opérations financières au Canada soient réalisées en toute sécurité, en tout temps. L'organisme possède et exploite l'infrastructure de compensation et de règlement des paiements qui sous-tend l'ensemble du système financier et de l'économie du Canada, ce qui comprend les systèmes, les règles, les règlements et les normes connexes. En 2018, les systèmes de Paiements Canada ont compensé et réglé des paiements s'élevant à plus de 52 billions de dollars, soit 209 milliards de dollars par jour ouvrable. Ces montants englobent toutes sortes de paiements effectués par les Canadiens et les entreprises par l'entremise d'opérations interbancaires, y compris les transactions par carte de débit, par prélèvement automatique, par dépôt direct, par paiement de facture, par virement et par chèque. Paiements Canada est fière d'appuyer l'Accord Catalyst et le Club des 30 %.

SOURCE Payments Canada

Communiqué envoyé le 5 décembre 2019 à 07:00 et diffusé par :