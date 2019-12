Charles Brindamour siégera au conseil d'administration de la Banque CIBC





TORONTO, le 5 déc. 2019 /CNW/ - John Manley, président du conseil, Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM), est heureux d'annoncer l'arrivée de Charles Brindamour au sein du conseil d'administration de la Banque CIBC à compter du 1er février 2020.

M. Brindamour est chef de la direction d'Intact Corporation financière, le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord. Il possède une vaste expérience dans le secteur des services financiers nord-américain et il s'agit d'un chef d'entreprise respecté qui compte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'exploitation.

Il est membre du conseil d'administration d'Intact Corporation financière et du Conseil canadien des affaires et, auparavant, il siégeait au conseil d'administration d'Hydro One Ltd. M. Brindamour est président de l'Association de Genève et il est cofondateur du Centre Intact d'adaptation au climat à l'Université de Waterloo.

M. Brindamour est diplômé de l'Université Laval en science actuarielle et il est membre de la Casualty Actuarial Society. En mai 2019, il a reçu un doctorat honorifique de HEC Montréal.

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://cibc.fr.mediaroom.com/.

