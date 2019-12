La Banque CIBC annonce ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2019





Les états financiers consolidés annuels audités de 2019 de la Banque CIBC et le rapport de gestion s'y rattachant seront disponibles aujourd'hui à l'adresse www.cibc.com/francais, ainsi que le rapport d'information financière et le rapport sur les fonds propres réglementaires supplémentaires qui comprennent l'information financière du quatrième trimestre. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

TORONTO, le 5 déc. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux Bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 octobre 2019.

« Nous avons continué de nous concentrer sur la création de valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes, a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. En 2019, nous avons poursuivi la mise en oeuvre de notre stratégie focalisée sur la clientèle, en améliorant l'expérience client et en investissant en vue de bâtir une banque axée sur les relations pour un monde moderne. »

Points saillants du quatrième trimestre



T4 2019 T4 2018 T3 2019 Variation d'un

exercice à

l'autre Variation d'un

trimestre à

l'autre Résultat net comme présenté 1 193 M$ 1 268 M$ 1 398 M$ -6 % -15 % Résultat net ajusté1 1 309 M$ 1 364 M$ 1 415 M$ -4 % -7 % Résultat dilué par action comme présenté 2,58 $ 2,80 $ 3,06 $ -8 % -16 % Résultat dilué par action ajusté1 2,84 $ 3,00 $ 3,10 $ -5 % -8 % Rendement des capitaux propres (RCP) applicables aux porteurs







d'actions ordinaires comme présenté 12,9 % 15,3 % 15,5 %

RCP ajusté1 14,2 % 16,4 % 15,6 % Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme





d'actions ordinaires 11,6 % 11,4 % 11,4 %





1) Pour plus de précisions, se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR

Les résultats de la Banque CIBC pour le quatrième trimestre de 2019 ont été touchés par les éléments d'importance suivants qui, regroupés, ont donné lieu à une incidence négative de 0,26 $ par action :

un montant de 135 M$ (135 M$ après impôt, ou 0,30 $ par action) au titre de la dépréciation du goodwill liée à la vente prévue de notre participation donnant le contrôle dans FirstCaribbean International Bank Limited;

des produits d'intérêts de 67 M$ (49 M$ après impôt, ou 0,11 $ par action) au titre du règlement de certaines questions liées à l'impôt sur le résultat;

une augmentation de 28 M$ (21 M$ après impôt, ou 0,05 $ par action) au titre des provisions pour procédures judiciaires;

un montant de 28 M$ (20 M$ après impôt, ou 0,04 $ par action) au titre de l'amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions;

un montant de 16 M$ (incidence nette positive après impôt de 11 M$, ou 0,02 $ par action) au titre des ajustements selon la méthode de l'acquisition, net des coûts de transaction et coûts connexes à l'intégration, associé à l'acquisition de The PrivateBank, de Geneva Advisors et de Wellington Financial.

Pour l'exercice clos le 31 octobre 2019, la Banque CIBC a communiqué un résultat net de 5,1 G$ et un résultat net ajusté1 de 5,4 G$, par rapport à un résultat net comme présenté de 5,3 G$ et un résultat net ajusté1 de 5,5 G$ pour 2018.

Le tableau suivant présente le résumé de notre rendement en 2019 par rapport à nos principales mesures financières et cibles :

Mesure financière Cible Résultats comme présentés de

2019 Résultats ajustés de 20191 Croissance du résultat dilué par

action Croissance annuelle moyenne de 5 %

à 10 % 11,19 $, en baisse de 4 % par rapport

à celui de 2018 11,92 $, en baisse de 2 % par rapport

à celui de 2018 RCP Plus de 15 % 14,5 % 15,4 % Coefficient d'efficacité Taux annualisé de 52 % en 20222 58,3 %, en hausse de 80 points de

base par rapport à celui de 2018 55,5 %, une amélioration de 10 points

de base par rapport à celui de 2018 Ratio des fonds propres de

première catégorie sous forme d'actions

ordinaires Solide réserve par rapport aux

exigences minimales réglementaires 11,6 % Ratio de versement de dividendes De 40 % à 50 % 49,9 % 46,9 % Rendement total pour les

actionnaires Surpasser l'indice composé S&P/TSX

des banques sur une période mobile

de cinq exercices CIBC - 38,4 % Indice composé S&P/TSX des banques - 51,3 %





1) Pour plus de précisions, se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR 2) Objectif à moyen terme pour le cycle

Rendement de nos activités essentielles

Points saillants financiers de l'exercice 2019

(en millions de dollars canadiens) E2019 E2018 Variation d'un exercice à l'autre Services bancaires personnels et PME, région du Canada





Résultat net comme présenté 2 291 $ 2 547 $ baisse de 10 % Résultat net ajusté1 2 465 $ 2 556 $ baisse de 4 %







Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada





Résultat net comme présenté 1 301 $ 1 307 $ baisse de 0,5 % Résultat net ajusté1 1 302 $ 1 308 $ baisse de 0,5 %







Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis





Résultat net comme présenté 683 $ 565 $ hausse de 21 % Résultat net ajusté1 723 $ 592 $ hausse de 22 %







Marchés des capitaux





Résultat net comme présenté 937 $ 1 069 $ baisse de 12 % Résultat net ajusté1 937 $ 1 069 $ baisse de 12 %





1) Pour plus de précisions, se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR.

Données fondamentales solides

Tout en investissant dans ses activités essentielles, la Banque CIBC a continué de renforcer ses données fondamentales. En 2019, la Banque CIBC a maintenu la solidité de ses fonds propres, sa productivité concurrentielle et de saines pratiques de gestion du risque :

les ratios de fonds propres de la Banque CIBC ont été excellents, le ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires selon Bâle III s'établissant à 11,6 % comme il a été mentionné auparavant, et le ratio des fonds propres de première catégorie et le ratio du total des fonds propres s'établissant respectivement à 12,9 % et 15,0 % au 31 octobre 2019;

le risque de marché, calculé selon la valeur à risque moyenne, a été de 5,7 M$ en 2019, comparativement à 5,3 M$ en 2018;

notre rendement du crédit est demeuré solide, le coefficient de pertes sur créances de la Banque CIBC s'établissant à 29 points de base par rapport à 26 points de base en 2018;

le ratio de liquidité à court terme de la Banque CIBC s'est établi à 125 % pour le trimestre clos le 31 octobre 2019;

le ratio de levier de la Banque CIBC était de 4,3 % au 31 octobre 2019.

Apporter davantage à nos collectivités

Les membres de l'équipe de la Banque CIBC ont à coeur d'apporter davantage à nos collectivités dans le cadre de notre initiative mondiale en matière d'investissement communautaire, Un pour tous. Au cours du quatrième trimestre, plus de 15 000 membres de l'équipe CIBC ont uni leurs efforts à ceux de nos clients dans l'objectif commun de réunir, à l'occasion de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer, des fonds estimés à 3 M$ pour contribuer à changer l'avenir du cancer du sein.

Points saillants financiers du quatrième trimestre





Aux dates indiquées ou pour les trois

mois clos le



Aux dates indiquées ou pour

l'exercice clos le

















31 oct. 31 juill.

31 oct.

31 oct. 31 oct.

Non audité 2019 2019

2018

2019 2018

Résultats financiers (en millions de dollars)





























Produits nets d'intérêts

2 801 $

2 694 $

2 539 $

10 551 $

10 065 $ Produits autres que d'intérêts

1 971



2 038



1 913



8 060



7 769

Total des produits

4 772



4 732



4 452



18 611



17 834

Dotation à la provision pour pertes sur créances

402



291



264



1 286



870

Charges autres que d'intérêts

2 838



2 670



2 591



10 856



10 258

Résultat avant impôt sur le résultat

1 532



1 771



1 597



6 469



6 706

Impôt sur le résultat

339



373



329



1 348



1 422

Résultat net

1 193 $

1 398 $

1 268 $

5 121 $

5 284 $ Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

8



6



2



25



17

Porteurs d'actions privilégiées

32



28



24



111



89

Porteurs d'actions ordinaires

1 153



1 364



1 242



4 985



5 178

Résultat net applicable aux actionnaires

1 185 $

1 392 $

1 266 $

5 096 $

5 267 $ Mesures financières





























Coefficient d'efficacité comme présenté

59,5 %

56,4 %

58,2 %

58,3 %

57,5 % Coefficient d'efficacité ajusté1

56,0 %

55,4 %

56,2 %

55,5 %

55,6 % Coefficient de pertes sur créances2

0,33 %

0,27 %

0,27 %

0,29 %

0,26 % Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires comme présenté

12,9 %

15,5 %

15,3 %

14,5 %

16,6 % Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires ajusté1

14,2 %

15,6 %

16,4 %

15,4 %

17,4 % Marge d'intérêts nette

1,69 %

1,65 %

1,67 %

1,65 %

1,68 % Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen

1,90 %

1,84 %

1,86 %

1,84 %

1,88 % Rendement de l'actif moyen

0,72 %

0,86 %

0,83 %

0,80 %

0,88 % Rendement de l'actif productif d'intérêts moyen

0,81 %

0,96 %

0,93 %

0,89 %

0,99 % Rendement total pour les actionnaires

9,60 %

(6,70) %

(3,18) %

4,19 %

4,70 % Taux d'impôt effectif comme présenté

22,1 %

21,1 %

20,6 %

20,8 %

21,2 % Taux d'impôt effectif ajusté1

20,2 %

21,0 %

20,7 %

20,6 %

20,0 % Renseignements sur les actions ordinaires





























Par action ($) - résultat de base

2,59 $

3,07 $

2,81 $

11,22 $

11,69 $



- résultat dilué comme présenté

2,58



3,06



2,80



11,19



11,65





- résultat dilué ajusté1

2,84



3,10



3,00



11,92



12,21





- dividendes

1,44



1,40



1,36



5,60



5,32





- valeur comptable

79,87



78,58



73,83



79,87



73,83

Cours de l'action ($) - haut

113,20



113,13



124,59



116,19



124,59





- bas

98,20



101,80



112,24



98,20



110,11





- clôture

112,31



103,83



113,68



112,31



113,68

Nombre d'actions en circulation (en milliers) - moyen pondéré de base3

445 357



444 868



443 015



444 324



443 082





- moyen pondéré dilué

446 392



445 915



444 504



445 457



444 627





- fin de la période3

445 342



445 437



442 826



445 342



442 826

Capitalisation boursière (en millions de dollars)

50 016 $

46 168 $

50 341 $

50 016 $

50 341 $ Mesures de valeur





























Rendement des actions (selon le cours de clôture de l'action)

5,1 %

5,3 %

4,7 %

5,0 %

4,7 % Ratio de versement de dividendes comme présenté

55,6 %

45,7 %

48,4 %

49,9 %

45,5 % Ratio de versement de dividendes ajusté1

50,5 %

45,1 %

45,1 %

46,9 %

43,4 % Cours/valeur comptable

1,41



1,32



1,54



1,41



1,54

Données du bilan et hors bilan (en millions de dollars)





























Trésorerie, dépôts auprès d'autres banques et valeurs mobilières

138 669 $

136 398 $

119 355 $

138 669 $

119 355 $ Prêts et acceptations, nets de la provision

398 108



395 440



381 661



398 108



381 661

Total de l'actif

651 604



642 522



597 099



651 604



597 099

Dépôts

485 712



481 044



461 015



485 712



461 015

Capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires

35 569



35 003



32 693



35 569



32 693

Actif moyen

655 971



648 537



603 726



639 716



598 441

Actif productif d'intérêts moyen

585 816



580 437



540 933



572 677



536 059

Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires

35 553



35 028



32 200



34 467



31 184

Biens administrés4, 5 2 425 651

2 368 067

2 303 962

2 425 651

2 303 962

Biens sous gestion5 252 007

248 391

225 379

252 007

225 379

Mesures de qualité du bilan et mesures en matière de liquidité





























Actif pondéré en fonction du risque (APR) (en millions de dollars)6





























Total de l'APR

239 863 $

236 836 $

s. o



239 863 $

s. o

APR aux fins des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions





























ordinaires

s. o



s. o



216 144 $

s. o



216 144 $ APR aux fins des fonds propres de première catégorie

s. o



s. o



216 303



s. o



216 303

APR aux fins du total des fonds propres

s. o



s. o



216 462



s. o



216 462

Ratios de fonds propres





























Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires

11,6 %

11,4 %

11,4 %

11,6 %

11,4 % Ratio des fonds propres de première catégorie

12,9 %

12,7 %

12,9 %

12,9 %

12,9 % Ratio du total des fonds propres

15,0 %

15,2 %

14,9 %

15,0 %

14,9 % Ratio de levier

4,3 %

4,3 %

4,3 %

4,3 %

4,3 % Ratio de liquidité à court terme

125 %

129 %

128 %

s. o



s. o

Autres renseignements































Équivalents temps plein

45 157



45 763



44 220



45 157



44 220







1) Pour plus de précisions, se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR. 2) Ratio obtenu en divisant la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux par les prêts et acceptations bancaires moyens, net de la provision pour pertes sur créances. 3) Compte non tenu de néant action subalterne au 31 octobre 2019 (néant au 31 juillet 2019 et 60 764 au 31 octobre 2018). 4) Comprennent le plein montant contractuel des biens administrés ou gardés par une coentreprise à parts égales entre la CIBC et The Bank of New York Mellon de 1 923,2 G$ au 31 octobre 2019 (1 864,4 G$ au 31 juillet 2019 et 1 834,0 G$ au 31 octobre 2018). 5) Les biens sous gestion sont compris dans les montants présentés au titre des biens administrés. 6) Depuis le début de 2019, les ratios sont calculés au même niveau d'APR. Avant 2019, avant d'appliquer toute forme d'exigence relative au plancher de fonds propres, il existait trois différents niveaux d'APR aux fins du calcul des ratios de fonds propres de

première catégorie sous forme d'actions ordinaires, de fonds propres de première catégorie et du total des fonds propres de la CIBC, car en 2014, la CIBC avait choisi d'intégrer progressivement l'exigence de fonds propres pour les rajustements de

l'évaluation du crédit (REC), comme l'autorise la ligne directrice du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Les différents facteurs scalaires qui ont été appliqués aux REC comprenaient le calcul de l'APR applicable à chacune des trois

catégories de fonds propres. s. o. Sans objet.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Services bancaires personnels et PME, région du Canada































31 oct.



31 juill.



31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos le

2019



2019



2018

Produits

2 225 $

2 239 $

2 201 $ Dotation à la provision pour pertes sur créances

















Prêts douteux

218



197



182

Prêts productifs

37



7



9

Dotation à la provision pour pertes sur créances

255



204



191

Charges autres que d'intérêts

1 156



1 140



1 100

Résultat avant impôt sur le résultat

814



895



910

Impôt sur le résultat

213



238



242

Résultat net

601 $

657 $

668 $ Résultat net applicable aux :

















Actionnaires (a)

601 $

657 $

668 $ Coefficient d'efficacité

51,9 %

50,9 %

50,0 % Rendement des capitaux propres1

66,5 %

71,5 %

68,9 % Charge au titre du capital économique1 (b)

(88) $

(90) $

(95) $ Profit économique1 (a+b)

513 $

567 $

573 $ Équivalents temps plein

13 431



13 833



14 086





1) Pour plus de précisions, se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR.

Le résultat net pour le trimestre a été de 601 M$, en baisse de 67 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2018. Le résultat net ajusté1 pour le trimestre s'est établi à 603 M$, en baisse de 66 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2018.



Les produits se sont élevés à 2 225 M$, en hausse de 24 M$ par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2018, en raison surtout des marges positives et de l'augmentation des volumes, en partie contrebalancées par une baisse des honoraires.



La dotation à la provision pour pertes sur créances a été de 255 M$, en hausse de 64 M$ comparativement à celle du quatrième trimestre de 2018, ce qui s'explique par une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs découlant de changements dans nos perspectives économiques et d'une migration de crédit dans le portefeuille des prêts personnels, ainsi que par une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux attribuable à une hausse de la dotation à la provision et des radiations dans le portefeuille des prêts personnels.



Les charges autres que d'intérêts ont atteint 1 156 M$, en hausse de 56 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2018, en raison essentiellement de l'augmentation des dépenses liées aux initiatives stratégiques.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada



























31 oct.



31 juill.



31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos le

2019



2019



2018

Produits

















Groupe Entreprises

416 $

414 $

386 $ Gestion des avoirs

612



609



600

Total des produits

1 028



1 023



986

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances

















Prêts douteux

71



15



8

Prêts productifs

9



2



(1)

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances

80



17



7

Charges autres que d'intérêts

530



531



521

Résultat avant impôt sur le résultat

418



475



458

Impôt sur le résultat

112



127



125

Résultat net

306 $

348 $

333 $ Résultat net applicable aux :

















Actionnaires (a)

306 $

348 $

333 $ Coefficient d'efficacité

51,6 %

51,9 %

52,8 % Rendement des capitaux propres1

33,4 %

38,2 %

39,6 % Charge au titre du capital économique1 (b)

(89) $

(89) $

(82) $ Profit économique1 (a+b)

217 $

259 $

251 $ Équivalents temps plein

5 048



5 087



4 999





1) Pour plus de précisions, se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR.

Le résultat net pour le trimestre a été de 306 M$, en baisse de 27 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2018. Le résultat net ajusté1 pour le trimestre s'est établi à 307 M$, en baisse de 27 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2018.



Les produits se sont chiffrés à 1 028 M$, en hausse de 42 M$ par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2018, grâce à la solide progression des prêts et des dépôts et à l'augmentation des honoraires dans le Groupe Entreprises, ainsi qu'à la forte croissance des volumes et à la hausse des actifs assortis d'honoraires découlant de l'appréciation des marchés dans Gestion des avoirs.



La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est établie à 80 M$, en hausse de 73 M$ par rapport à celle du quatrième trimestre de 2018, du fait surtout d'une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux.



Les charges autres que d'intérêts ont été de 530 M$, en hausse de 9 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2018, en raison principalement de la hausse des dépenses liées aux initiatives stratégiques et de l'augmentation des salaires du personnel, en partie contrebalancées par la baisse de la rémunération liée au rendement.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis































31 oct.



31 juill.



31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos le

2019



2019



2018

Produits

















Groupe Entreprises

345 $

347 $

311 $ Gestion des avoirs

159



156



148

Divers

(1)



6



(2)

Total des produits1, 2

503



509



457

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances

















Prêts douteux

13



38



22

Prêts productifs

4



(9)



18

Dotation à la provision pour pertes sur créances

17



29



40

Charges autres que d'intérêts

286



282



264

Résultat avant impôt sur le résultat

200



198



153

Impôt sur le résultat1

20



26



22

Résultat net

180 $

172 $

131 $ Résultat net applicable aux :

















Actionnaires (a)

180 $

172 $

131 $ Coefficient d'efficacité

56,9 %

55,3 %

57,6 % Rendement des capitaux propres3

9,3 %

9,1 %

7,2 % Charge au titre du capital économique3 (b)

(183) $

(181) $

(172) $ Profit économique3 (a+b)

(3) $

(9) $

(41) $ Équivalents temps plein

2 113



2 111



1 947







1) Les produits et l'impôt sur le résultat sont présentés sur une base d'imposition équivalente (BIE). Par conséquent, les produits et l'impôt sur le résultat comprennent un ajustement selon la BIE de néant pour le

trimestre clos le 31 octobre 2019 (1 M$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2019 et néant pour le trimestre clos le 31 octobre 2018). Les montants correspondants sont inclus dans les produits et l'impôt sur le résultat de

Siège social et autres. 2) Comprenait un montant de 8 M$ au titre de la désactualisation de l'écart associé à la juste valeur à la date d'acquisition des prêts acquis de The PrivateBank, présenté à titre d'élément d'importance, pour le trimestre

clos le 31 octobre 2019 (8 M$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2019 et 9 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2018). 3) Pour plus de précisions, se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR.

Le résultat net pour le trimestre a été de 180 M$, en hausse de 49 M$ comparativement à celui du quatrième trimestre de 2018. Le résultat net ajusté3 pour le trimestre s'est établi à 191 M$, en hausse de 52 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2018.



Les produits ont atteint 503 M$, en hausse de 46 M$ par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2018, en raison principalement de la croissance des prêts et des honoraires élevés, en partie contrebalancés par une réduction des marges.



La dotation à la provision pour pertes sur créances a été de 17 M$, en baisse de 23 M$ par rapport à celle du quatrième trimestre de 2018. Les résultats du trimestre correspondant de l'exercice précédent comprenaient une dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs attribuable à une migration de crédit négative dans le portefeuille de prêts productifs. La dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux a diminué en lien avec une baisse de la dotation à la provision dans le portefeuille de services bancaires commerciaux aux États-Unis.



Les charges autres que d'intérêts se sont élevées à 286 M$, en hausse de 22 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2018, en raison essentiellement de la hausse des dépenses liées aux initiatives stratégiques.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Marchés des capitaux































31 oct.



31 juill.



31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos le

2019



2019



2018

Produits

















Marchés CIBC, réseau mondial

426 $

438 $

371 $ Services financiers aux entreprises et de Banque d'investissement1

309



308



278

Total des produits2

735



746



649

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances

















Prêts douteux

24



18



2

Prêts productifs

21



24



(6)

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances

45



42



(4)

Charges autres que d'intérêts

386



390



356

Résultat avant impôt sur le résultat

304



314



297

Impôt sur le résultat2

78



83



64

Résultat net

226 $

231 $

233 $ Résultat net applicable aux :

















Actionnaires (a)

226 $

231 $

233 $ Coefficient d'efficacité

52,5 %

52,3 %

55,0 % Rendement des capitaux propres3

30,4 %

29,9 %

35,3 % Charge au titre du capital économique3 (b)

(72) $

(76) $

(65) $ Profit économique3 (a+b)

154 $

155 $

168 $ Équivalents temps plein

1 449



1 408



1 396







1) Certaines informations ont été reclassées afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée au premier trimestre de 2019. Services financiers aux entreprises et de Banque d'investissement comprennent le

secteur Divers. 2) Les produits et l'impôt sur le résultat sont présentés sur une BIE. Par conséquent, les produits et l'impôt sur le résultat comprennent un ajustement selon la BIE de 48 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2019

(45 M$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2019 et 30 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2018). Les montants correspondants sont inclus dans les produits et l'impôt sur le résultat de Siège social et autres. 3) Pour plus de précisions, se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR.

Le résultat net comme présenté et ajusté3 pour le trimestre s'est chiffré à 226 M$, comparativement à un résultat net comme présenté et ajusté de 233 M$ au quatrième trimestre de 2018.



Les produits ont été de 735 M$, en hausse de 86 M$ par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2018. Les produits de Marchés CIBC, réseau mondial ont augmenté grâce aux activités de financement dans les marchés mondiaux ainsi qu'aux activités de négociation de dérivés sur marchandises, de change et sur actions. Les produits de Services financiers aux entreprises et de Banque d'investissement ont augmenté en lien avec la hausse des produits tirés des services financiers aux entreprises et des activités de souscription de titres de créance, en partie contrebalancée par la diminution des produits tirés des services-conseils.



La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est établie à 45 M$, en comparaison d'une reprise de provision pour pertes sur créances de 4 M$ au quatrième trimestre de 2018. Les résultats du trimestre considéré comprenaient une dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs découlant de changements défavorables dans nos perspectives économiques et d'une migration de crédit défavorable dans le portefeuille de prêts productifs. La dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux a augmenté principalement en raison de la dotation à la provision plus élevée dans le secteur du pétrole et du gaz.



Les charges autres que d'intérêts ont atteint 386 M$, en hausse de 30 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2018, en raison surtout de la hausse de la rémunération liée au rendement et des salaires du personnel.

Revue des résultats du quatrième trimestre du groupe Siège social et autres

















31 oct 31 juill

31 oct

En millions de dollars, pour les trois mois clos le 2019 2019

2018

Produits















Services bancaires internationaux

204 $ 203 $

127 $ Divers

77

12



32

Total des produits1

281

215



159

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances















Prêts douteux

4

4



45

Prêts productifs

1

(5)



(15)

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances

5

(1)



30

Charges autres que d'intérêts

480

327



350

Perte avant impôt sur le résultat

(204)

(111)



(221)

Impôt sur le résultat1

(84)

(101)



(124)

Résultat net (perte nette)

(120) $ (10) $

(97) $ Résultat net (perte nette) applicable aux :















Participations ne donnant pas le contrôle

8 $ 6 $

2 $ Actionnaires

(128)

(16)



(99)

Équivalents temps plein

23 116

23 324



21 792







1) Les produits et l'impôt sur le résultat de Marchés des capitaux et de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis, sont présentés sur une BIE. Les montants correspondants sont inclus dans les

produits et l'impôt sur le résultat de Siège social et autres. Par conséquent, les produits et l'impôt sur le résultat comprennent un ajustement selon la BIE de 48 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2019 (46 M$

pour le trimestre clos le 31 juillet 2019 et 30 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2018). 2) Pour plus de précisions, se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR.

La perte nette pour le trimestre s'est chiffrée à 120 M$, comparativement à une perte nette de 97 M$ au quatrième trimestre de 2018. La perte nette ajustée2 pour le trimestre a été de 18 M$, par rapport à une perte nette ajustée de 11 M$ au quatrième trimestre de 2018.

Les produits ont été de 281 M$, en hausse de 122 M$ par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2018. Les produits de Services bancaires internationaux ont augmenté étant donné que les résultats de l'exercice précédent comprenaient des pertes sur créances attendues supplémentaires sur les titres de créance dans CIBC FirstCaribbean attribuables à la restructuration par le gouvernement de la Barbade de la dette publique du pays, cet élément ayant été présenté comme un élément d'importance. Les produits Divers ont augmenté du fait essentiellement des produits d'intérêts liés au règlement de certaines questions fiscales, présentés comme un élément d'importance, en partie contrebalancés par une hausse de l'ajustement selon la BIE.

La dotation à la provision pour pertes sur créances a été de 5 M$, en baisse de 25 M$ par rapport à celle du quatrième trimestre de 2018, étant donné que les résultats du quatrième trimestre de 2018 tenaient compte d'une dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux plus élevée dans CIBC FirstCaribbean, laquelle comprenait des pertes sur les prêts consentis à l'État à la suite de la restructuration de la dette par le gouvernement de la Barbade susmentionnée.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 480 M$, en hausse de 130 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2018, en raison surtout d'une dépréciation du goodwill liée à la vente prévue de notre participation donnant le contrôle dans CIBC FirstCaribbean et d'une augmentation des provisions pour procédures judiciaires, toutes deux présentées à titre d'éléments d'importance.

L'économie d'impôt a diminué de 40 M$ par rapport à celle du quatrième trimestre de 2018, ce qui s'explique surtout par la baisse des pertes.

Bilan consolidé



En millions de dollars, au 31 octobre

2019



2018

ACTIF











Trésorerie et dépôts non productifs d'intérêts auprès d'autres banques

3 840 $

4 380 $ Dépôts productifs d'intérêts auprès d'autres banques

13 519



13 311

Valeurs mobilières



121 310



101 664

Garantie au comptant au titre de valeurs empruntées

3 664



5 488

Valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres

56 111



43 450

Prêts











Prêts hypothécaires à l'habitation

208 652



207 749

Prêts personnels

43 651



43 058

Cartes de crédit

12 755



12 673

Entreprises et gouvernements

125 798



109 555

Provision pour pertes sur créances

(1 915)



(1 639)









388 941



371 396

Divers











Dérivés

23 895



21 431

Engagements de clients en vertu d'acceptations

9 167



10 265

Terrains, bâtiments et matériel

1 813



1 795

Goodwill

5 449



5 564

Logiciels et autres immobilisations incorporelles

1 969



1 945

Placements dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence

586



526

Actif d'impôt différé

517



601

Autres actifs

20 823



15 283









64 219



57 410









651 604 $

597 099 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES











Dépôts











Particuliers

178 091 $

163 879 $ Entreprises et gouvernements

257 502



240 149

Banques

11 224



14 380

Emprunts garantis

38 895



42 607









485 712



461 015

Engagements liés à des valeurs vendues à découvert

15 635



13 782

Garanties au comptant au titre de valeurs prêtées

1 822



2 731

Engagements liés à des valeurs vendues en vertu de mises en pension de titres

51 801



30 840

Divers











Dérivés

25 113



20 973

Acceptations

9 188



10 296

Passif d'impôt différé

38



43

Autres passifs

19 031



18 223









53 370



49 535

Titres secondaires

4 684



4 080

Capitaux propres











Actions privilégiées

2 825



2 250

Actions ordinaires

13 591



13 243

Surplus d'apport

125



136

Résultats non distribués

20 972



18 537

Cumul des autres éléments du résultat global

881



777

Total des capitaux propres applicables aux actionnaires

38 394



34 943

Participations ne donnant pas le contrôle

186



173

Total des capitaux propres

38 580



35 116









651 604 $

597 099 $

Compte de résultat consolidé





Pour les trois mois clos le

Pour l'exercice clos le



31 oct.

31 juill.

31 oct.

31 oct.

31 oct.

En millions de dollars, sauf indication contraire 2019

2019

2018

2019

2018

Produits d'intérêts1





























Prêts

4 091 $

4 069 $

3 764 $

16 048 $

13 901 $ Valeurs mobilières

707



720



583



2 779



2 269

Valeurs empruntées ou acquises en vertu de prises en pension





























de titres

375



378



310



1 474



1 053

Dépôts auprès d'autres banques

104



104



79



396



282





5 277



5 271



4 736



20 697



17 505

Charges d'intérêts





























Dépôts

2 040



2 117



1 852



8 422



6 240

Valeurs vendues à découvert

64



80



75



291



272

Valeurs prêtées ou vendues en vertu de mises en pension de titres

307



321



224



1 198



736

Titres secondaires

56



50



43



198



174

Divers

9



9



3



37



18





2 476



2 577



2 197



10 146



7 440

Produits nets d'intérêts

2 801



2 694



2 539



10 551



10 065

Produits autres que d'intérêts





























Rémunération de prise ferme et honoraires de consultation

105



112



91



475



420

Frais sur les dépôts et les paiements

228



232



223



908



877

Commissions sur crédit

248



249



212



958



851

Honoraires d'administration de cartes

110



117



128



458



510

Honoraires de gestion de placements et de garde

341



335



328



1 305



1 247

Produits tirés des fonds communs de placement

403



403



406



1 595



1 624

Produits tirés des assurances, nets des réclamations

107



102



105



430



431

Commissions liées aux transactions sur valeurs mobilières

77



78



89



313



357

Profits (pertes) sur les instruments financiers évalués/désignés à la





























juste valeur par le biais du résultat net (JVRN), montant net

168



180



191



761



603

Profits (pertes) sur les titres de créance évalués à la juste valeur par le





























biais des autres éléments du résultat global (JVAERG) et au coût

amorti, montant net

6



5



(58)



34



(35)

Produits tirés des opérations de change autres que de négociation

59



84



64



304



310

Quote-part du résultat d'entreprises associées et de coentreprises





























comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence

22



25



27



92



121

Divers

97



116



107



427



453





1 971



2 038



1 913



8 060



7 769

Total des produits

4 772



4 732



4 452



18 611



17 834

Dotation à la provision pour pertes sur créances

402



291



264



1 286



870

Charges autres que d'intérêts





























Salaires et avantages du personnel

1 436



1 469



1 353



5 726



5 665

Frais d'occupation

230



220



228



892



875

Matériel informatique, logiciels et matériel de bureau

493



476



467



1 874



1 742

Communications

71



76



78



303



315

Publicité et expansion des affaires

95



93



95



359



327

Honoraires

67



59



71



226



226

Taxes d'affaires et impôts et taxes sur le capital

25



29



26



110



103

Divers

421



248



273



1 366



1 005





2 838



2 670



2 591



10 856



10 258

Résultat avant impôt sur le résultat

1 532



1 771



1 597



6 469



6 706

Impôt sur le résultat

339



373



329



1 348



1 422

Résultat net

1 193 $

1 398 $

1 268 $

5 121 $

5 284 $ Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

8 $

6 $

2 $

25 $

17 $ Porteurs d'actions privilégiées

32 $

28 $

24 $

111 $

89 $ Porteurs d'actions ordinaires

1 153



1 364



1 242



4 985



5 178

Résultat net applicable aux actionnaires

1 185 $

1 392 $

1 266 $

5 096 $

5 267 $ Résultat par action (en dollars)





























de base

2,59 $

3,07 $

2,81 $

11,22 $

11,69 $ dilué

2,58



3,06



2,80



11,19



11,65

Dividendes par action ordinaire (en dollars)

1,44



1,40



1,36



5,60



5,32







1) Comprend des produits d'intérêts de 4,8 G$, calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif, pour le trimestre clos le 31 octobre 2019 (4,8 G$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2019 et 4,4 G$ pour le trimestre clos

le 31 octobre 2018).

État du résultat global consolidé







Pour les trois mois clos le



Pour l'exercice clos le



















31 oct.

31 juill.

31 oct.





31 oct.

31 oct.

En millions de dollars 2019 2019 2018



2019 2018

Résultat net

1 193 $ 1 398 $ 1 268 $



5 121 $ 5 284 $ Autres éléments du résultat global, nets de l'impôt sur le résultat, qui pourraient faire l'objet d'un

























reclassement subséquent en résultat net

























Écart de change, montant net

























Profits nets (pertes nettes) sur investissements dans des établissements à l'étranger

(79)

(492)

340





(21)

635

Profits nets (pertes nettes) sur transactions de couverture d'investissements dans des

























établissements à l'étranger

35

250

(159)





(10)

(349)









(44)

(242)

181





(31)

286

Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG

























Profits nets (pertes nettes) sur les valeurs évaluées à la JVAERG

53

43

(28)





244

(142)

Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

(4)

(4)

-





(28)

(29)









49

39

(28)





216

(171)

Variation nette des couvertures de flux de trésorerie

























Profits nets (pertes nettes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

91

(53)

(66)





137

(25)

Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

(50)

58

38





(6)

(26)





41

5

(28)





131

(51)

Autres éléments du résultat global, nets de l'impôt sur le résultat, qui ne pourraient pas faire l'objet

























d'un reclassement subséquent en résultat net

























Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à

























prestations définies

11

(88)

(95)





(220)

226

Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs désignés à

























leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit

13

11

(8)





28

(2)

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

1

(2)

10





(2)

29

Total des autres éléments du résultat global1

71

(277)

32





122

317

Résultat global

1 264 $ 1 121 $ 1 300 $



5 243 $ 5 601 $ Résultat global applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

8 $ 6 $ 2 $



25 $ 17 $ Porteurs d'actions privilégiées

32 $ 28 $ 24 $



111 $ 89 $ Porteurs d'actions ordinaires

1 224

1 087

1 274





5 107

5 495

Résultat global applicable aux actionnaires

1 256 $ 1 115 $ 1 298 $



5 218 $ 5 584 $





1) Comprend des profits de 2 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2019 (profits de 11 M$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2019 et pertes de 3 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2018) ayant trait à nos

placements dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence.







Pour les trois mois clos le



Pour l'exercice clos le





















31 oct.

31 juill.

31 oct.





31 oct.

31 oct.

En millions de dollars 2019 2019 2018



2019 2018

(Charge) économie d'impôt sur le résultat attribuée à chacune des composantes des autres

























éléments du résultat global

























Éléments qui pourraient faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net

























Écart de change, montant net

























Profits nets (pertes nettes) sur investissements dans des établissements à l'étranger

- $ 4 $ (2) $



- $ (31) $ Profits nets (pertes nettes) sur transactions de couverture d'investissements dans des

























établissements à l'étranger

(8)

(10)

5





(16)

43







(8)

(6)

3





(16)

12

Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG

























Profits nets (pertes nettes) sur les valeurs évaluées à la JVAERG

(13)

(3)

7





(36)

18

Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

2

1

-





10

8







(11)

(2)

7





(26)

26

Variation nette des couvertures de flux de trésorerie

























Profits nets (pertes nettes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

(32)

19

22





(49)

8

Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

17

(21)

(14)





2

9







(15)

(2)

8





(47)

17

Éléments qui ne pourraient faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net

























Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à

























prestations définies

1

31

30





77

(87)

Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs désignés à

























leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit

(4)

(4)

3





(10)

1

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

(1)

-

(4)





-

(11)









(38) $ 17 $ 47 $



(22) $ (42) $

État des variations des capitaux propres consolidé





Pour les trois mois clos le



Pour l'exercice clos le

















31 oct.

31 juill.

31 oct.





31 oct.

31 oct.

En millions de dollars

2019

2019

2018





2019

2018

Actions privilégiées

























Solde au début de la période

2 825 $ 2 575 $ 2 250 $



2 250 $ 1 797 $ Émission d'actions privilégiées

-

250

-





575

450

Actions autodétenues

-

-

-





-

3

Solde à la fin de la période

2 825 $ 2 825 $ 2 250 $



2 825 $ 2 250 $ Actions ordinaires

























Solde au début de la période

13 525 $ 13 443 $ 13 201 $



13 243 $ 12 548 $ Émission dans le cadre de l'acquisition de The PrivateBank

-

-

-





-

194

Émission dans le cadre de l'acquisition de Wellington Financial

-

-

-





-

47

Autre émission d'actions ordinaires

97

80

94





377

555

Achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation

(30)

-

(52)





(30)

(104)

Actions autodétenues

(1)

2

-





1

3

Solde à la fin de la période

13 591 $ 13 525 $ 13 243 $



13 591 $ 13 243 $ Surplus d'apport

























Solde au début de la période

128 $ 125 $ 133 $



136 $ 137 $ Charge de rémunération découlant des attributions fondées sur des actions réglées en instruments de capitaux propres

2

5

8





16

31

Exercice d'options sur actions et règlement d'autres attributions fondées sur des actions réglées en instruments de capitaux

























propres

(4)

(3)

(4)





(27)

(32)

Divers

(1)

1

(1)





-

-

Solde à la fin de la période

125 $ 128 $ 136 $



125 $ 136 $ Résultats non distribués

























Solde au début de la période avant les modifications de méthodes comptables

s. o

s. o

s. o





18 537 $ 16 101 $ Incidence de l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017

s. o

s. o

s. o





s. o

(144)

Incidence de l'adoption de l'IFRS 15 au 1er novembre 2018

s. o

s. o

s. o





6

s. o

Solde au début de la période après les modifications de méthodes comptables

20 535 $ 19 793 $ 18 051 $



18 543

15 957

Résultat net applicable aux actionnaires

1 185

1 392

1 266





5 096

5 267

Dividendes

























Actions privilégiées

(32)

(28)

(24)





(111)

(89)

Actions ordinaires

(641)

(623)

(602)





(2 488)

(2 356)

Prime à l'achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation

(79)

-

(163)





(79)

(313)

Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de participation désignés à la JVAERG reclassés des autres éléments du résultat

























global

5

2

1





18

49

Divers1

(1)

(1)

8





(7)

22

Solde à la fin de la période

20 972 $ 20 535 $ 18 537 $



20 972 $ 18 537 $ Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat

























Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat, qui pourrait faire l'objet d'un

























reclassement subséquent en résultat net

























Écart de change, montant net

























Solde au début de la période

1 037 $ 1 279 $ 843 $



1 024 $ 738 $ Variation nette de l'écart de change

(44)

(242)

181





(31)

286

Solde à la fin de la période

993 $ 1 037 $ 1 024 $



993 $ 1 024 $ Profits nets (pertes nettes) sur les titres de créance évalués à la JVAERG

























Solde au début de la période selon l'IAS 39

s. o

s. o

s. o





s. o

60 $ Incidence de l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017

s. o

s. o

s. o





s. o

(28)

Solde au début de la période selon l'IFRS 9

28 $ (11) $ (111) $



(139) $ 32

Variation nette des valeurs évaluées à la JVAERG

49

39

(28)





216

(171)

Solde à la fin de la période

77 $ 28 $ (139) $



77 $ (139) $ Profits nets (pertes nettes) sur couvertures de flux de trésorerie

























Solde au début de la période

72 $ 67 $ 10 $



(18) $ 33 $ Variation nette des couvertures de flux de trésorerie

41

5

(28)





131

(51)

Solde à la fin de la période

113 $ 72 $ (18) $



113 $ (18) $ Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat, qui ne pourrait pas faire l'objet d'un

























reclassement subséquent en résultat net

























Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies

























Solde au début de la période

(374) $ (286) $ (48) $



(143) $ (369) $ Variation nette des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies

11

(88)

(95)





(220)

226

Solde à la fin de la période

(363) $ (374) $ (143) $



(363) $ (143) $ Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs désignés à leur juste

























valeur attribuable aux variations du risque de crédit

























Solde au début de la période

3 $ (8) $ (4) $



(12) $ (10) $ Variation nette attribuable aux variations du risque de crédit

13

11

(8)





28

(2)

Solde à la fin de la période

16 $ 3 $ (12) $



16 $ (12) $ Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

























Incidence de l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017

s. o

s. o

s. o





s. o

85 $ Solde au début de la période selon l'IFRS 9

49 $ 53 $ 56 $



65 $ 85

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

1

(2)

10





(2)

29

Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de participation désignés à la JVAERG reclassé(e)s en résultats non

























distribués2

(5)

(2)

(1)





(18)

(49)

Solde à la fin de la période

45 $ 49 $ 65 $



45 $ 65 $ Total du cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat

881 $ 815 $ 777 $



881 $ 777 $ Participations ne donnant pas le contrôle

























Solde au début de la période selon l'IAS 39

s. o

s. o

s. o





s. o

202 $ Incidence de l'adoption de l'IFRS 9 au 1er novembre 2017

s. o

s. o

s. o





s. o

(4)

Solde au début de la période selon l'IFRS 9

182 $ 183 $ 173 $



173 $ 198

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

8

6

2





25

17

Dividendes

(2)

(5)

(2)





(11)

(31)

Divers

(2)

(2)

-





(1)

(11)

Solde à la fin de la période

186 $ 182 $ 173 $



186 $ 173 $ Capitaux propres à la fin de la période

38 580 $ 38 010 $ 35 116 $



38 580 $ 35 116 $





1) Les données du troisième et du quatrième trimestres de 2018 comprennent la comptabilisation de reports en avant de pertes au titre d'écarts de change liés à l'investissement net dans des établissements à l'étranger de la Banque CIBC

qui avaient été reclassés dans les résultats non distribués au moment de notre transition aux IFRS en 2012. 2) Comprend des profits de néant reclassés dans les résultats non distribués pour le trimestre clos le 31 octobre 2019 (profits de néant pour le trimestre clos le 31 juillet 2019 et profits de 1 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2018)

ayant trait à nos placements dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence. s. o. Sans objet.

Tableau des flux de trésorerie consolidé











Pour les trois mois clos le



Pour l'exercice clos le

























31 oct.

31 juill.

31 oct.





31 oct.

31 oct.

En millions de dollars

2019

2019

2018





2019

2018

Flux de trésorerie d'exploitation

























Résultat net

1 193 $ 1 398 $ 1 268 $



5 121 $ 5 284 $ Ajustements pour rapprocher le résultat net des flux de trésorerie d'exploitation :

























Dotation à la provision pour pertes sur créances

402

291

264





1 286

870

Amortissement et perte de valeur1

312

177

162





838

657

Charge au titre des options sur actions et des actions subalternes

2

5

8





16

31

Impôt différé

18

5

(33)





108

69

Pertes (profits) sur titres de créance évalués à la JVAERG et au coût amorti

(6)

(5)

58





(34)

35

Pertes nettes (profits nets) à la cession de terrains, de bâtiments et de matériel

-

(6)

-





(7)

(14)

Autres éléments hors caisse, montant net

(39)

175

10





(229)

(292)

Variations nettes des actifs et des passifs d'exploitation

























Dépôts productifs d'intérêts auprès d'autres banques

(761)

(2 529)

827





(208)

(2 599)

Prêts, nets des remboursements

(3 550)

(2 751)

(4 999)





(17 653)

(16 155)

Dépôts, nets des retraits

3 187

2 868

1 151





19 838

20 770

Engagements liés à des valeurs vendues à découvert

2 092

(645)

1 630





1 853

69

Intérêts courus à recevoir

(93)

77

(176)





(122)

(341)

Intérêts courus à payer

120

(123)

126





138

205

Actifs dérivés

667

(2 458)

467





(2 484)

2 780

Passifs dérivés

(884)

3 124

(800)





4 037

(2 084)

Valeurs mobilières évaluées à la JVRN

2 704

5 753

(1 786)





(1 826)

(647)

Autres actifs et passifs désignés à la juste valeur

(417)

917

(452)





1 222

(380)

Impôt exigible

13

(35)

22





(309)

(301)

Garanties au comptant au titre de valeurs prêtées

(95)

29

269





(909)

707

Engagements liés à des valeurs vendues en vertu de mises en pension de titres

1 704

589

(2 145)





20 961

2 869

Garantie au comptant au titre de valeurs empruntées

1 235

380

(405)





1 824

(453)

Valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres

(3 597)

(2 506)

1 945





(10 785)

(1 195)

Divers montant net

1 765

(2 184)

1 377





(4 041)

(18)







5 972

2 546

(1 212)





18 635

9 867

Flux de trésorerie de financement

























Émission de titres secondaires

-

1 500

-





1 500

1 534

Remboursement/rachat/échéance de titres secondaires

(1 000)

(1)

(19)





(1 001)

(638)

Émission d'actions privilégiées, nette des frais liés à l'émission

-

247

-





568

445

Émission d'actions ordinaires au comptant

43

38

43





157

186

Achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation

(109)

-

(215)





(109)

(417)

Vente (achat) d'actions autodétenues, montant net

(1)

2

-





1

6

Dividendes versés

(623)

(612)

(579)





(2 406)

(2 109)











(1 690)

1 174

(770)





(1 290)

(993)

Flux de trésorerie d'investissement

























Achat de valeurs mobilières évaluées/désignées à la JVAERG et au coût amorti

(12 619)

(9 394)

(8 676)





(42 304)

(33 011)

Produit de la vente de valeurs mobilières évaluées/désignées à la JVAERG et au coût amorti

2 640

3 704

6 865





13 764

12 992

Produit à l'échéance de titres de créance évalués à la JVAERG et au coût amorti

5 730

1 814

4 619





10 948

12 402

Sorties affectées aux acquisitions, nettes de la trésorerie acquise

(25)

-

-





(25)

(315)

Rentrées nettes provenant des cessions de placements dans des entreprises associées et des

























coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

-

-

-





-

200

Vente (achat) de terrains, de bâtiments et de matériel, montant net

(106)

(54)

(132)





(272)

(255)











(4 380)

(3 930)

2 676





(17 889)

(7 987)

Incidence de la fluctuation des taux de change sur la trésorerie et les dépôts non productifs

























d'intérêts auprès d'autres banques

(3)

(27)

23





4

53

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des dépôts non productifs d'intérêts auprès

























d'autres banques au cours de la période

(101)

(237)

717





(540)

940

Trésorerie et dépôts non productifs d'intérêts auprès d'autres banques au début de la période

3 941

4 178

3 663





4 380

3 440

Trésorerie et dépôts non productifs d'intérêts auprès d'autres banques à la fin de la période2

3 840 $ 3 941 $ 4 380 $



3 840 $ 4 380 $ Intérêts versés au comptant

2 356 $ 2 700 $ 2 071 $



10 008 $ 7 235 $ Intérêts reçus au comptant

4 978

5 162

4 402





19 840

16 440

Dividendes reçus au comptant

206

186

158





735

724

Impôt sur le résultat payé au comptant

308

403

340





1 549

1 654







1) Comprend l'amortissement et la perte de valeur des bâtiments, du mobilier, du matériel, des améliorations locatives, du goodwill et des logiciels, ainsi que d'autres immobilisations incorporelles. 2) Comprend les soldes soumis à restrictions de 479 M$ (476 M$ au 31 juillet 2019 et 438 M$ au 31 octobre 2018).

Mesures non conformes aux PCGR

Nous avons recours à différentes mesures financières pour évaluer le rendement de nos secteurs d'activité. Certaines mesures sont calculées conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS ou PCGR), tandis que d'autres n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et ne peuvent donc pas être comparées à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures non conformes aux PCGR peuvent permettre aux investisseurs de mieux comprendre la façon dont la direction évalue le rendement des activités sous-jacentes.

Le tableau ci-après présente un rapprochement trimestriel des mesures non conformes aux PCGR et des mesures conformes aux PCGR se rapportant à la CIBC consolidée. Pour plus de renseignements sur les mesures non conformes aux PCGR et les mesures conformes aux PCGR et un rapprochement annuel de ces mesures, se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR du Rapport annuel CIBC 2019.









Aux dates indiquées et

pour les trois mois clos le



Aux dates indiquées ou

pour l'exercice clos le

























31 oct.



31 juill.



31 oct.





31 oct.



31 oct.

En millions de dollars





2019



2019



2018





2019



2018

Résultat dilué par action comme présenté et ajusté



































Résultat net applicable aux porteurs d'actions ordinaires comme présenté A



1 153 $

1 364 $

1 242 $



4 985 $

5 178 $ Incidence après impôt des éléments d'importance1





116



17



91





323



252

Résultat net ajusté applicable aux porteurs d'actions ordinaires2 B



1 269 $

1 381 $

1 333 $



5 308 $

5 430 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées en circulation



































(en milliers) C



446 392



445 915



444 504





445 457



444 627

Résultat dilué par action comme présenté ($) A/C



2,58 $

3,06 $

2,80 $



11,19 $

11,65 $ Résultat dilué par action ajusté ($)2 B/C



2,84



3,10



3,00





11,92



12,21

Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions



































ordinaires comme présenté et ajusté



































Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires D



35 553 $

35 028 $

32 200 $



34 467 $

31 184 $ Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions



































ordinaires comme présenté A/D 3

12,9 %

15,5 %

15,3 %



14,5 %

16,6 % Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions



































ordinaires ajusté2 B/D 3

14,2 %

15,6 %

16,4 %



15,4 %

17,4 %











Groupe Entreprises

et Gestion des

avoirs, région du

Canada Groupe Entreprises

et Gestion des

avoirs, région des

États-Unis





















Services bancaires

personnels et PME,

région du Canada











































Marchés des

capitaux Siège social et

autres Total CIBC En millions de dollars, pour les trois mois clos le

31 oct. Résultat net (perte nette) comme présenté(e)

601 $ 306 $ 180 $

226 $ (120) $ 1 193 $ 2019 Incidence après impôt des éléments d'importance1

2

1

11



-

102

116



Résultat net (perte nette) ajusté(e)2

603 $ 307 $ 191 $

226 $ (18) $ 1 309 $ 31 juill. Résultat net (perte nette) comme présenté(e)

657 $ 348 $ 172 $

231 $ (10) $ 1 398 $ 2019 Incidence après impôt des éléments d'importance1

2

-

10



-

5

17



Résultat net (perte nette) ajusté(e)2

659 $ 348 $ 182 $

231 $ (5) $ 1 415 $ 31 oct. Résultat net (perte nette) comme présenté(e)

668 $ 333 $ 131 $

233 $ (97) $ 1 268 $ 2018 Incidence après impôt des éléments d'importance1

1

1

8



-

86

96



Résultat net (perte nette) ajusté(e)2

669 $ 334 $ 139 $

233 $ (11) $ 1 364 $

































En millions de dollars, pour l'exercice clos le













31 oct. Résultat net (perte nette) comme présenté(e)

2 291 $ 1 301 $ 683 $

937 $ (91) $ 5 121 $ 2019 Incidence après impôt des éléments d'importance1

174

1

40



-

108

323



Résultat net (perte nette) ajusté(e)2

2 465 $ 1 302 $ 723 $

937 $ 17 $ 5 444 $ 31 oct. Résultat net (perte nette) comme présenté(e)

2 547 $ 1 307 $ 565 $

1 069 $ (204) $ 5 284 $ 2018 Incidence après impôt des éléments d'importance1

9

1

27



-

220

257



Résultat net (perte nette) ajusté(e)2

2 556 $ 1 308 $ 592 $

1 069 $ 16 $ 5 541 $





1) Reflète l'incidence des éléments d'importance décrits dans la section Revue des résultats financiers de 2019 du Rapport annuel 2019. 2) Mesure non conforme aux PCGR. 3) Annualisé.

Éléments d'importance





Pour les trois mois clos le



Pour l'exercice clos le







31 oct. 31 juill. 31 oct.



31 oct. 31 oct.

En millions de dollars 2019 2019 2018



2019 2018

Produits d'intérêts au titre du règlement de certaines questions liées à l'impôt sur le résultat

(67) $ - $ - $



(67) $ - $ Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

28

27

26





109

115

Dépréciation du goodwill liée à la vente prévue de notre participation donnant le contrôle dans CIBC FirstCaribbean

135

-

-





135

-

Charge au titre d'un paiement effectué à Air Canada, y compris les taxes de vente et les coûts de transaction connexes,

























afin d'assurer notre participation à son nouveau programme de fidélisation

-

-

-





227

-

Pertes supplémentaires sur les titres de créance et les prêts de CIBC FirstCaribbean à la suite de la restructuration de la

























dette par le gouvernement de la Barbade

-

-

89





-

89

Coûts de transaction et coûts connexes à l'intégration et ajustements selon la méthode de l'acquisition liés à l'acquisition

























de The PrivateBank, de Geneva Advisors et de Wellington Financial1

(16)

(6)

8





(45)

16

Provisions pour procédures judiciaires

28

-

-





28

-

Incidence avant impôt des éléments d'importance sur le résultat net

108

21

123





387

220

Incidence fiscale sur les éléments d'importance susmentionnés

8

(4)

(27)





(64)

(51)

Charges relatives à un ajustement fiscal net découlant de la réforme fiscale américaine

-

-

-





-

88

Incidence après impôt des éléments d'importance sur le résultat net

116 $ 17 $ 96 $



323 $ 257 $ Incidence après impôt des éléments d'importance sur les participations ne donnant pas le contrôle

-

-

(5)





-

(5)

Incidence après impôt des éléments d'importance sur le résultat net applicable aux porteurs d'actions ordinaires

116 $ 17 $ 91 $



323 $ 252 $





1) Les coûts de transaction comprennent les frais juridiques et les autres honoraires de consultation et les ajustements d'intérêts liés à l'obligation à payer aux actionnaires opposants. Les coûts connexes à l'intégration

sont des coûts directs et marginaux engagés dans le cadre de la planification et de l'exécution de l'intégration des activités de The PrivateBank (renommée par la suite CIBC Bank USA) et de Geneva Advisors à celles de

la Banque CIBC, notamment la recherche d'occasions de ventes croisées et l'accroissement des services dans le marché américain, l'actualisation et la conversion des systèmes et processus, la gestion de projets, les

déplacements liés à l'intégration, les indemnités de départ, les honoraires de consultation et les frais de commercialisation liés à la nouvelle marque. Les ajustements selon la méthode de l'acquisition, inclus à titre

d'éléments d'importance à compter du quatrième trimestre de 2017, comprennent la désactualisation de l'écart associé à la juste valeur des prêts acquis de The PrivateBank à la date d'acquisition et les variations de

la juste valeur de la contrepartie conditionnelle versée dans le cadre de l'acquisition de Geneva Advisors et de Wellington Financial

Mode de présentation

L'information financière consolidée intermédiaire présentée dans le présent communiqué de presse a été préparée selon les IFRS et est non auditée, tandis que l'information financière consolidée annuelle provient des états financiers audités. Les présents états financiers consolidés intermédiaires sont dressés selon les mêmes méthodes et conventions comptables que celles utilisées pour dresser les états financiers consolidés de la Banque CIBC au 31 octobre 2019 et pour l'exercice clos à cette date.

Conférence téléphonique et webdiffusion

La conférence téléphonique aura lieu à 8 h HE et est offerte en français (514 392-1587 ou numéro sans frais 1 800 898-3989, code d'accès 1030719#) et en anglais (416 340-2217 ou numéro sans frais 1 800 806-5484, code d'accès 8987973#). Les participants doivent se joindre à la conférence téléphonique 10 minutes avant le début. Immédiatement après les présentations officielles, les membres de la direction de la Banque CIBC seront disponibles pour répondre aux questions.

Une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique sera également offerte en français et en anglais à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/quarterly-results.html.

Les renseignements sur les résultats financiers du quatrième trimestre de l'exercice 2019 de la Banque CIBC ainsi qu'une présentation destinée aux investisseurs pourront être consultés en français et en anglais à l'adresse www.cibc.com/francais : Relations avec les investisseurs, avant la conférence téléphonique et la webdiffusion. Nous n'intégrons pas de renseignements présentés sur le site Web dans le présent communiqué de presse.

L'enregistrement de la conférence sera accessible en français (514 861-2272 ou 1 800 408-3053, code d'accès 8849384#) et en anglais (905 694-9451 ou 1 800 408-3053, code d'accès 2545407#) jusqu'au 13 décembre 2019, 23 h 59 HE. La webdiffusion audio sera archivée à l'adresse www.cibc.com/fr/about-CIBC/investor-relations/quarterly-results.html.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements sur la Banque CIBC à http://cibc.fr.mediaroom.com/.

L'information figurant ci-dessous fait partie du présent communiqué de presse.

Les informations contenues dans le site Web de la Banque CIBC (www.cibc.com/francais) ne sont pas réputées être intégrées aux présentes.

Le conseil d'administration de la Banque CIBC a passé en revue le présent communiqué de presse avant sa publication.

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS :

De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans le présent communiqué de presse, dans d'autres documents déposés auprès d'organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et dans d'autres communications. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations faites aux sections « Rendement de nos activités essentielles », « Données fondamentales solides » et « Apporter davantage à nos collectivités » du présent communiqué de presse et à la section « Conjoncture de l'économie et du marché - Perspectives pour l'année 2020 » du Rapport de gestion de notre Rapport annuel 2019 et d'autres énoncés sur nos activités, nos secteurs d'activité, notre situation financière, notre gestion du risque, nos priorités, nos cibles, nos objectifs permanents ainsi que nos stratégies, le contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités et nos perspectives pour l'année 2020 et les périodes subséquentes. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « croire », « prévoir », « compter », « estimer », « prévision », « cible », « objectif » et d'autres expressions de même nature et de verbes au futur et au conditionnel. De par leur nature, ces énoncés prospectifs nous obligent à faire des hypothèses, notamment des hypothèses économiques qui sont présentées dans la section « Conjoncture de l'économie et du marché - Perspectives pour l'année 2020 » de notre Rapport annuel 2019, telle qu'elle peut être mise à jour dans les rapports trimestriels, et sont assujettis aux risques inhérents et aux incertitudes qui peuvent être de nature générale ou spécifique. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de notre volonté, influent sur nos activités, notre rendement et nos résultats et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent : le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité, le risque stratégique, le risque d'assurance, le risque opérationnel, les risques juridiques, liés au comportement et de réputation, le risque de réglementation et le risque environnemental; l'efficacité et la pertinence de nos processus et modèles de gestion et d'évaluation des risques; des changements d'ordre législatif ou réglementaire dans les territoires où nous exerçons nos activités, y compris la loi intitulée Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ainsi que les dispositions réglementaires en vertu de celle-ci, la norme commune de déclaration de l'Organisation de coopération et de développement économiques et les réformes réglementaires au Royaume-Uni et en Europe, les normes mondiales concernant la réforme relative aux fonds propres et à la liquidité élaborées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, et la réglementation concernant la recapitalisation des banques et le système de paiements au Canada; les changements apportés aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque et aux directives d'information, et les lignes directrices réglementaires en matière de taux d'intérêt et de liquidité, et leur interprétation; l'issue de poursuites et d'enquêtes réglementaires, et des questions connexes; l'incidence de modifications des normes comptables et des règles et leur interprétation; les changements apportés au montant estimé des réserves et provisions; l'évolution des lois fiscales; les changements à nos notes de crédit; la situation et les changements politiques, y compris les modifications aux questions d'ordre économique ou commercial; l'incidence possible de conflits internationaux et d'actes terroristes, des catastrophes naturelles, des urgences en matière de santé publique, des perturbations occasionnées aux infrastructures des services publics et de toute autre catastrophe; la dépendance envers des tiers pour fournir les infrastructures nécessaires à nos activités; les perturbations potentielles à l'égard de nos systèmes de technologies de l'information et de nos services; l'augmentation des risques liés à la cybersécurité pouvant comprendre le vol ou la divulgation d'actifs, l'accès non autorisé à de l'information sensible ou une perturbation des activités; le risque lié aux médias sociaux; les pertes découlant de fraudes internes ou externes; la lutte contre le blanchiment d'argent; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information qui nous est fournie en ce qui a trait à nos clients et à nos contreparties; le défaut de tiers de remplir leurs obligations envers nous et nos sociétés affiliées ou nos entreprises associées; l'intensification de la concurrence livrée par des concurrents existants ou de nouveaux venus dans le secteur des services financiers, notamment les services bancaires en direct et mobiles; l'évolution des technologies; la tenue des marchés financiers mondiaux; les modifications à la politique monétaire et économique; les fluctuations de change et de taux d'intérêt, y compris celles découlant de la volatilité du marché et du prix du pétrole; la conjoncture économique générale mondiale et celle du Canada, des États-Unis et d'autres pays où nous menons nos activités, y compris la croissance du niveau d'endettement des ménages au Canada et les risques de crédit à l'échelle mondiale; notre capacité à élaborer et à lancer des produits et services, à élargir nos canaux de distribution existants et à en créer de nouveaux, et à accroître les produits que nous en tirons; les changements des habitudes des clients en matière de consommation et d'économie; notre capacité d'attirer et de retenir des employés et des cadres clés, notre capacité à réaliser nos stratégies et à mener à terme nos acquisitions et à intégrer les sociétés acquises et les coentreprises; le risque que les synergies et les avantages attendus d'une acquisition ne se concrétisent pas dans les délais prévus ou qu'ils ne se concrétisent pas du tout; et notre capacité à anticiper et à gérer les risques associés à ces facteurs. Cette énumération ne couvre pas tous les facteurs susceptibles d'influer sur nos énoncés prospectifs. Aussi ces facteurs et d'autres doivent-ils éclairer la lecture des énoncés prospectifs sans toutefois que les lecteurs se fient indûment à ces énoncés prospectifs. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider nos actionnaires et les analystes financiers à comprendre notre situation financière, nos objectifs, nos priorités et nos attentes en matière de rendement financier aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif du présent communiqué de presse ou d'autres communications, sauf si la loi l'exige.

