Les pièces chinoises lunaires en or et en argent brillent à Times Square





Le 4 décembre, l'écran du bâtiment à sept étages du NASDAQ à Times Square va s'illuminer avec les pièces chinoises en or et en argent commémorant l'année du Rat de Métal. L'affichage de la culture traditionnelle chinoise marque une nouvelle année lunaire prospère et transmet les meilleurs voeux de la China Gold Coin Incorporation.

Chaque année, la Banque Populaire de Chine produit une série de pièces lunaires afin de célébrer l'animal du zodiaque de l'année à venir. Les pièces en or et en argent commémoratives de l'année Chinoise Geng Zi 2020 (Année du Rat de Métal), racontent l'histoire de la culture lunaire chinoise à travers un style classique reflétant le passé riche et pittoresque du pays. Cette série est connue pour sa haute qualité et sa tradition perpétuée. Ce sont ses premiers pas à Times Square, carrefour du monde entier.

