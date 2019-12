CPE reçoit pour la deuxième année consécutive le Gold Award dans la catégorie Best Global Private Equity Fund au Private Equity Exchange & Awards 2019





BEIJING, 5 décembre 2019 /PRNewswire/ -- CPE a reçu le Gold Award (médaille d'or) dans la catégorie Best Global Private Equity Fund (Meilleur fonds mondial de capital-investissement) au Private Equity Exchange & Awards présenté par Leaders League à Paris, le 27 novembre 2019. En tant que colauréat de la médaille d'or avec Advent International, CPE a été reconnu pour ses atouts et son solide rendement par le secteur international de l'investissement. C'est la deuxième année consécutive que CPE remporte la médaille d'or et la troisième année qu'il est finaliste dans cette catégorie.

Située à Paris, Leaders League, agence de presse et de notation financière de renom, organise depuis 18 ans les Private Equity Exchange Conferences et depuis 10 ans le Private Equity Exchange & Awards. Cette année, le Private Equity Exchange & Awards a accueilli 1 200 dirigeants de haut niveau tels que des commanditaires, des représentants de fonds et de banques, ainsi que des conseillers spécialisés.

Le Private Equity Exchange & Awards vise à récompenser les fonds de private equity (capital-investissement) les plus performants à travers le monde. Un panel de 80 professionnels aguerris de l'investissement, composé de commanditaires et d'experts de différents secteurs, a mené une recherche exhaustive sur la gouvernance et les réalisations globales des sociétés, y compris leur positionnement stratégique, leurs équipes de gestion, leur record de collecte de fonds, leur pratique en matière d'ESG au cours des dix dernières années, ainsi que les résultats de leurs placements, leurs taux de rendement, leur nombre et leur volume de sortie au cours des trois dernières années, pour sélectionner les lauréats finaux.

Les candidats présélectionnés rivalisant pour le prix du Best Global Private Equity Fund composaient une affiche de choix, avec notamment KKR, TPG, Bain Capital, The Blackstone Group, The Carlyle Group et Warburg Pincus, en plus des deux lauréats du Gold Award. CPE a été sélectionné parce qu'il était l'un des cabinets de capital-investissement les plus expérimentés, avec une connaissance approfondie du paysage du capital-investissement chinois, et également car il a enregistré un fort rendement dans plus d'une centaine de portefeuilles.

Depuis sa création en 2008, CPE soutient la croissance durable des entreprises de son portefeuille et est un partenaire de confiance à long terme grâce à sa philosophie «?Créer de la valeur par l'expertise?». CPE gère actuellement plus de 15 milliards de dollars américains (100 milliards de yuans) et est l'un des premiers gestionnaires d'actifs en Chine avec des bureaux à Beijing, Hong Kong et New York. En 2019, la société a participé à plusieurs opérations très en vue qui ont eu une grande influence sur le marché. Stimulée par l'investissement d'impact et son expertise sectorielle, CPE comprend comment bâtir une relation durable et de qualité avec ses investisseurs par une communication et une collaboration transparentes et proactives. À ce jour, le cabinet a gagné la confiance de plus de 200 investisseurs institutionnels en Chine et à l'étranger. CPE place l'ESG dans ses valeurs fondamentales et les met en oeuvre tout au long du processus d'investissement. Le cabinet gère efficacement les investissements ESG grâce à sa propre méthodologie d'investissement, qu'il essaie toujours d'améliorer. De plus, CPE a publié un rapport ESG annuel présentant ses efforts et ses principales réalisations en matière d'ESG. Le cabinet fait également la promotion de ses initiatives ESG et partage ses propres expériences en intervenant lors d'événements organisés par le secteur pour mieux faire connaître l'ESG dans le domaine du capital-investissement.

Lefei Liu, le président-directeur général de CPE, a commenté : «?Depuis sa création, CPE s'est consacré à l'investissement d'impact et à la génération de bénéfices surperformants pour ses investisseurs et les sociétés de son portefeuille. À l'avenir, nous continuerons à créer de la valeur durable pour les investisseurs et la société dans son ensemble.?»

En 2018, CPE a remporté la médaille d'or dans cette catégorie avec Apollo Global Management. Dans la même catégorie en 2017, CPE, ainsi que KKR, Blackstone et d'autres cabinets d'investissement mondiaux ont reçu des médailles argent. Dans un autre classement influent du secteur du capital-investissement, PEI 300, CPE a été classé parmi les 100 premiers acteurs mondiaux du capital-investissement et parmi les 10 premiers cabinets de capital-investissement dans la région APAC. Nous croyons que l'ensemble de ces distinctions est lié à notre philosophie «?Créer de la valeur par l'expertise?» et «?Se développer pour l'excellence?».

À propos de CPE

CPE est l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs, avec des classes d'actifs couvrant le private equity, la mezzanine et le marché public. Fondé en 2008 par une équipe de professionnels de l'investissement de classe mondiale et soutenu par plus de 200 investisseurs nationaux et internationaux, CPE connaît la Chine comme personne d'autre et est un investisseur de valeur à long terme à vocation mondiale. Le cabinet utilise son expertise sectorielle pour générer des flux d'affaires et piloter le travail de création de valeur au cours de la phase de post-investissement. CPE suit une approche d'investissement disciplinée pour préserver et faire fructifier le capital de ses investisseurs. Le portefeuille de capital-investissement du cabinet, qui compte plus de 100 sociétés, est très diversifié par secteur et par stade d'investissement. CPE est fière de sa philosophie d'investissement tournée vers l'avenir et s'efforce de créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs et pour un monde meilleur. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.citicpe.com.

