Suvoda lève 40 millions d'USD grâce à LLR Partners





Un fonds de croissance pour soutenir le développement du logiciel et des services d'essais cliniques de Suvoda

CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie, 5 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC, un éditeur de logiciels en tant que service pour les essais cliniques, a annoncé une participation minoritaire de 40 millions d'USD de LLR Partners, une société de capital-investissement privée basée à Philadelphie. Premier investissement institutionnel dans Suvoda, ces fonds serviront à pérenniser la croissance de la société et à enrichir son offre de produits.

Suvoda propose une solution puissante de logiciels en tant que service, qui aide les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques à gérer la conception d'essais complexes et à optimiser la chaîne logistique tout au long du processus des essais cliniques, des petits essais commandités par les chercheurs aux grandes études mondiales de phase III. En seulement six ans, Suvoda est passée d'une start-up de six employés à une multinationale comptant 386 employés répartis dans quatre bureaux aux États-Unis et en Europe, fournissant des clients et des utilisateurs finaux dans 62 pays.

« Au fil des ans, j'ai appris à connaître LLR en tant qu'investisseur avisé et attentionné, disposant d'une expérience notable dans le domaine des soins de santé et des technologies », a déclaré Jagath Wanninayake, le PDG de Suvoda. « Je suis absolument ravi que l'un de ses associés fondateurs, Howard Ross, intègre notre Conseil d'administration et de pouvoir compter sur leur expertise et leurs ressources pour nous aider à poursuivre notre forte croissance. »

« Nous sommes très impressionnés par la vision de Jagath et l'équipe directive qui a été formée avec ses cofondateurs », a déclaré Howard Ross, Associé chez LLR Partners. « En tant qu'investisseurs et pairs de la communauté d'affaires de Philadelphie, nous sommes heureux de nous associer à Suvoda et de faire nôtre son objectif de transformer les essais cliniques grâce à la puissance de la technologie. »

À propos de Suvoda LLC

Suvoda est un éditeur de logiciels en tant que service innovant, s'attachant à transformer les essais cliniques grâce à la puissance de la technologie. Le système IRT (Interactive Response Technology) de Suvoda résout les problèmes complexes relatifs à la distribution aléatoire des patients et à la chaîne logistique des essais cliniques, afin que les clients puissent se concentrer sur leurs patients en toute quiétude. Le système IRT de Suvoda assure la réussite des essais cliniques grâce à un vaste éventail de fonctionnalités configurables et personnalisables, de puissantes capacités d'établissement de rapport et des fonctionnalités de pointe conçues pour prendre en charge des études complexes et innovantes. Suvoda, basé à Conshohocken (Pennsylvanie), dispose de bureaux et de personnels dans le monde entier, propose des services de conseil et d'appui exceptionnels aux sociétés biopharmaceutiques et aux organismes de recherche clinique de toutes tailles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.suvoda.com.

À propos de LLR Partners

LLR Partners est une société de capital-investissement de taille moyenne s'attachant à créer de la valeur sur le long terme en développant ses sociétés de portefeuille. LLR investit dans plusieurs secteurs, en particulier dans les soins de santé, les technologies et les sociétés de services. Créée en 1999 en levant plus de 3,5 milliards d'USD grâce à cinq fonds, LLR est un bailleur de fonds souple pour la croissance, les recapitalisations et les rachats. Pour en savoir plus sur LLR et obtenir des informations sur la croissance échelonnée des sociétés, rendez-vous sur www.llrpartners.com.

