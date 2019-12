Falklands Maritime Heritage Trust : découverte du croiseur allemand de la Première Guerre mondiale SMS Scharnhorst





- Le célèbre navire de l'amiral Graf von Spee a été retrouvé au large des îles Malouines

- Cette découverte historique aidera à mieux comprendre une bataille navale décisive de la Première Guerre mondiale

- Une campagne a été lancée pour que le site soit protégé par la loi

LONDRES, 5 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Le Falklands Maritime Heritage Trust a le plaisir d'annoncer que l'épave du SMS Scharnhorst a été localisée au large des îles Malouines. Le Scharnhorst, croiseur de bataille blindé et vaisseau amiral de l'escadre d'Extrême-Orient de l'amiral Maximilian Graf von Spee, a été coulé le 8 décembre 1914 lors de la bataille des Falklands, une bataille navale cruciale du début de la Première Guerre mondiale.

Cette découverte constitue une avancée majeure dans la quête visant à localiser tous les navires qui composaient l'escadre allemande perdus au cours de la bataille. Les recherches avaient démarré à l'occasion du centenaire de la bataille en décembre 2014, mais elles avaient initialement été infructueuses. Cinq ans plus tard, la mission a repris à l'aide d'un équipement de recherche sous-marine à la pointe de la technologie. Depuis un navire de recherche sous-marin, le Seabed Constructor, l'opération de recherche a impliqué le déploiement de véhicules sous-marins autonomes pour explorer une zone de recherche d'environ 4 500 km² de fonds marins. En travaillant méthodiquement dans la zone de recherche désignée, et en utilisant un équipement comprenant un sonar à balayage latéral et un sondeur multifaisceaux, le Scharnhorst a été découvert lors du troisième jour de recherche, à 98 milles nautiques au sud-est de Port Stanley, à une profondeur de 1 610 mètres.

La bataille des Falklands a suivi la bataille de Coronel, qui s'est déroulée au large du Chili en novembre 1914, où la flotte de l'amiral Graf von Spee a vaincu la Royal Navy et au cours de laquelle 1 600 marins britanniques ont péri. Un mois plus tard, une escadre britannique sous le commandement du vice-amiral Doveton Sturdee a poursuivi, engagé et vaincu l'escadre de Graf von Spee, composée du Scharnhorst, du Gneisenau, du Nürnberg et du Leipzig. Cette action était particulièrement importante, car à la suite de la bataille, l'escadre allemande d'Extrême-Orient, seule formation navale permanente de l'Allemagne à l'étranger, a véritablement cessé d'exister, mettant ainsi fin aux raids commerciaux des navires de guerre allemands.

Le Scharnhorst, construit à Hambourg en 1905, a été le premier à être coulé, après avoir subi des dommages considérables infligés par le HMS Invincible et le HMS Inflexible. Tragiquement, 2 200 marins allemands sont morts, dont Graf von Spee lui-même et ses deux fils - Heinrich à bord du Gneisenau, et Otto à bord du Nürnberg.

Le Falkland Maritime Heritage Trust cherche désormais à faire officiellement protéger le site par la loi. L'épave n'a pas été touchée ni dérangée au cours de l'opération. L'équipe à bord du Seabed Constructor a effectué un acte commémoratif sur le site en mémoire de tous ceux qui ont péri pendant la bataille.

La société de production TVT filme les recherches depuis leur lancement il y a cinq ans. Les experts qui ont visionné les clips non montés confirment d'ores et déjà que ceux-ci révèlent de nouvelles informations sur cet épisode important de l'histoire navale britannique et allemande et de l'histoire des îles Malouines. Au moment de cette annonce, les premières projections du film achevé ont lieu au Royaume-Uni et dans les îles Malouines.

Donald Lamont, président du Falklands Maritime Heritage Trust, a déclaré :

« Moins d'un mois s'est écoulé depuis le jour du Souvenir, où nous avons commémoré les millions de personnes qui ont perdu la vie au cours de la Première Guerre mondiale et des conflits qui ont suivi. La bataille des Falklands en 1914 est l'un des épisodes de ce conflit. Les recherches que nous avons organisées avaient pour but de localiser tous les navires de l'escadre allemande, afin que nous puissions en apprendre davantage sur la bataille et commémorer tous ceux qui y ont péri. L'emplacement des épaves peut maintenant être protégé. »

« La bataille des Falklands est commémorée chaque année le 8 décembre dans les îles Malouines. Notre objectif est que le film soit mis à la disposition de l'Historic Dockyard Museum de Stanley, où celui-ci et les informations qui l'accompagnent seront mis à disposition des habitants des îles et des milliers de visiteurs qui viennent chaque année aux îles Malouines. »

Mensun Bound, responsable des recherches, a déclaré :

« C'est avec des sentiments partagés que nous annonçons la découverte du SMS Scharnhorst, le croiseur de bataille blindé allemand coulé lors de la bataille des Falklands en 1914. Suite à des recherches qui ont débuté il y a cinq ans, à l'occasion du centenaire de la bataille, nous sommes très fiers de pouvoir faire la lumière sur ce qui a été un point déterminant de la Première Guerre mondiale, et donc un moment marquant de l'histoire moderne. »

« Le moment de la découverte fut extraordinaire. Nous poursuivons souvent des ombres sur les fonds marins, mais lorsque le Scharnhorst est apparu pour la première fois dans le flux de données, il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait d'un navire de la flotte allemande. On pouvait même voir le cratère d'impact. Nous avons envoyé un robot sous-marin pour explorer la zone et presque aussitôt, nous nous sommes retrouvés dans un champ de débris qui criait "bataille". Soudain, elle est sortie des ténèbres, avec ses grands canons pointant dans toutes les directions. »

« En tant qu'habitant des îles Malouines et archéologue marin, une découverte de cette importance restera un moment inoubliable et poignant de ma vie. Notre travail sur cet important projet n'est pas terminé. Nous allons continuer d'évaluer les images que nous avons capturées et de rechercher le reste de la flotte, afin de mieux comprendre les événements de cette journée et d'assurer la protection du site. »

Wilhelm Graf von Spee, chef de la famille Graf von Spee, a déclaré :

« M'exprimant au nom de l'une des nombreuses familles touchées par les lourdes pertes subies le 8 décembre 1914 lors de la bataille des Falklands, la découverte du SMS Scharnhorst est douce-amère. Nous sommes rassurés de savoir que le lieu de dernier repos de tant de personnes a été trouvé et qu'il peut maintenant être préservé, tout en nous rappelant l'énorme perte de vies humaines. En tant que famille, nous avons perdu un père et ses deux fils en une seule journée. Comme les milliers d'autres familles qui ont subi des pertes inimaginables pendant la Première Guerre mondiale, nous nous souvenons d'eux et nous devons veiller à ce que leur sacrifice n'ait pas été vain. »

Notes aux rédacteurs :

Le Falklands Maritime Heritage Trust est une organisation caritative dont l'objectif est de sensibiliser le public à l'importance historique et sociale du patrimoine maritime des îles Malouines.

Pour obtenir une vidéo du moment de la découverte du SMS Scharnhorst ainsi que des photographies, veuillez contacter :

FMHT@celicourt.uk

Contact :

Pour plus d'informations :

Celicourt Communications

+44 (0)208-434-2643

Mark Antelme/Ollie Mills

FMHT@celicourt.uk

Communiqué envoyé le 5 décembre 2019 à 03:41 et diffusé par :