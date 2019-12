Les lauréats du plus grand concours d'entreprises d'Europe ont été désignés





Les European Business Awards récompensent les 20 meilleures entreprises européennes parmi 150 000 sociétés candidates

VARSOVIE, Pologne, 5 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Les 20 meilleures entreprises européennes ont été nommées hier soir lors de la finale du Gala des European Business Awards 2019, dans le cadre d'un événement sponsorisé par RSM, après avoir été choisies parmi plus de 150 000 entreprises de 33 pays.

Cet événement exclusif a réuni quelque 500 chefs d'entreprise, universitaires et personnalités politiques qui ont connu du succès pour célébrer des réalisations commerciales remarquables dans le cadre de la plus grande compétition commerciale d'Europe, axée sur trois principes fondamentaux : la réussite financière, l'innovation et l'éthique.

Des VIP ont remis les trophées aux lauréats dans les 19 catégories après une dernière séance de jugement en direct, et un autre prix a été décerné au « European Public Champion », le vainqueur général du vote du public.

Adrian Tripp, PDG des European Business Awards, a déclaré : « Nos gagnants ont atteint la norme d'excellence en affaires. Ce sont de puissants exemples d'entreprises européennes qui relèvent les défis d'un marché mondial extrêmement compétitif, connaissent un succès phénoménal et font une différence positive dans le monde dans lequel nous vivons. Elles méritent leur succès et nous leur souhaitons bonne chance. »

Jean Stephens, PDG de RSM International, un réseau mondial de cabinets indépendants d'audit, de fiscalité et de conseil, a déclaré : « Au nom de RSM, je tiens à féliciter les dignes gagnants de cette année. Chacune de ces entreprises dynamiques symbolise l'esprit d'innovation et le potentiel de croissance du marché intermédiaire européen. Nous souhaitons à tous les finalistes bonne chance et succès dans leurs projets futurs. »

LES GAGNANTS

Catégorie Gagnant Pays

1. Le prix Inflexion de l'entrepreneur européen de l'année Stjepan Safran from Metal Products Croatie

2. Le prix de la stratégie de croissance de l'année In-Vision L'Autriche

3. Le prix de la nouvelle entreprise de l'année Get The Shifts Irlande

4. Le prix Germany Trade & Invest pour l'expansion internationale DHI Global Medical Group Grèce

5. Le prix de la responsabilité sociale et de la sensibilisation à l'environnement MacRebur Royaume-Uni

6. Le prix du milieu de travail et du développement des ressources humaines Mikro+Polo La Slovénie

7. Le prix de l'innovation avec un chiffre d'affaires de 0 à 25 millions d'euros Elcogen Estonie

8. Le prix de l'innovation avec un chiffre d'affaires de 26 à 150 millions d'euros Macsa ID Espagne

9. Le prix de l'innovation avec un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros TOMRA Norvège

10. Le prix de l'engagement client et marché avec un chiffre d'affaires de 0 à 25 millions d'euros Spotzer Pays-Bas

11. Le prix de l'engagement client et marché avec un chiffre d'affaires de 26 à 150 millions d'euros Irish Dog Foods Irlande

12. Le prix de l'engagement client et marché avec un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros Borusan Lojsitik dinde

13. Le prix de la technologie numérique avec un chiffre d'affaires de 0 à 25 millions d'euros Mintec Royaume-Uni

14. Le prix de la technologie numérique avec un chiffre d'affaires de 26 à 150 millions d'euros iLOQ Finlande

15. Le prix de la technologie numérique avec un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros IFS Royaume-Uni

16. L'entreprise de l'année avec un chiffre d'affaires de 0 à 25 millions d'euros Acquabella Espagne

17. L'entreprise de l'année avec un chiffre d'affaires de 26 à 150 millions d'euros Oksnes Entreprenor Norvège

18. L'entreprise de l'année avec un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros AutoStore Norvège

19. Le prix de sélection du président Inclusion Housing Royaume-Uni

20. Le lauréat général des votes du public européen Cosmote e-Value Grèce



La compétition a débuté l'année dernière avec plus de 150 000 entreprises de 33 pays initialement considérées. De ce nombre, 2 753 entreprises ont été nommées « entreprises à surveiller » dans une liste d'excellence en affaires publiée en juillet. Après un nouvel examen par un jury indépendant, 363 entreprises ont été annoncées comme « lauréates nationales » pour leur pays et finalistes pour le concours.

Les European Business Awards, qui en sont à leur 12e édition, ont pour objectif premier de soutenir le développement d'une communauté d'entreprises plus forte et plus performante dans toute l'Europe. Outre le partenaire événementiel RSM, Inflexion et Germany Trade & Invest comptent parmi les autres sponsors et partenaires.

Rien qu'en Europe, le réseau RSM International comprend des experts dans plus de 40 pays différents.

Pour de plus amples informations sur les European Business Awards et RSM, rendez-vous sur le site www.businessawardseurope.com ou www.rsm.global

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS :

À propos des European Business Awards :

Les EBA sont l'une des compétitions professionnelles transsectorielles et transfrontalières les plus importantes et prestigieuses au monde. Leur objectif principal est de soutenir et de développer une communauté entrepreneuriale plus forte, prospère, innovante et éthique en Europe. Les EBA estiment que les entreprises jouent un rôle clé dans le traitement des enjeux majeurs rencontrés à travers le monde.

Ils s'y attellent de 3 manières :

l EN APPUYANT ET PROMOUVANT LES MEILLEURES ENTREPRISES EUROPÉENNES afin qu'elles attirent de nouveaux clients, partenaires, investisseurs et talents

l EN PARTAGEANT L'APPRENTISSAGE ET EN RÉSOLVANT LES PROBLÈMES afin d'aider les entreprises à surmonter les difficultés se dressant entre elles et la croissance

l EN ENCOURAGEANT LE DÉBAT en posant les grandes questions relatives aux enjeux auxquels l'Europe fait face et la manière de les résoudre

Les European Business Awards fêtent leur 12e édition. L'année dernière, les candidatures de plus de 111 000 entreprises de 34 pays ont été examinées. Les sponsors et partenaires incluent notamment Inflexion, Germany Trade & Invest et PR Newswire.

Twitter : @The_EBAs Facebook : www.facebook.com/businessawardseurope LinkedIn : la page de la société « The European Business Awards »

À propos du Gala des EBA et de RSM, partenaire de l'événement :

RSM est un réseau mondial de cabinets d'audit, de fiscalité et de conseil de premier plan axé sur les entreprises du marché intermédiaire, présent dans 116 pays, avec 750 bureaux aux Amériques, en Europe, dans la région MENA, en Afrique et en Asie-Pacifique et plus de 41 000 collaborateurs dans le monde. Le chiffre d'affaires total du réseau s'élève à 5,4 milliards de dollars américains.

En tant qu'équipe intégrée, nous partageons nos compétences, nos connaissances et nos ressources, ainsi qu'une approche centrée sur le client qui repose sur une connaissance approfondie de leurs activités. C'est ainsi que nous leur donnons les moyens d'aller de l'avant avec confiance et de réaliser pleinement leur potentiel.

RSM est membre du Forum of Firms, dont l'objectif commun est de promouvoir des normes cohérentes et de haute qualité en matière de pratiques financières et d'audit dans le monde entier.

RSM est la marque utilisée par un réseau de cabinets indépendants d'experts-comptables et de conseillers qui exercent chacun leur activité en propre. RSM International Limited ne fournit pas elle-même de services de comptabilité et de conseil. Les cabinets membres sont animés par une vision commune de la prestation de services professionnels de haute qualité, tant sur leur marché intérieur que pour répondre aux besoins de leur clientèle en matière de services professionnels internationaux.

Rien qu'en Europe, le réseau RSM International comprend des experts dans plus de 40 pays différents qui, en plus d'avoir une connaissance inégalée du marché local, collaborent étroitement au sein d'une équipe intégrée - partageant compétences, connaissances et ressources, basées sur une approche axée sur le client pour développer une compréhension approfondie de leurs activités individuelles.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.rsm.global, ou rechercher RSM sur Facebook, Twitter ou LinkedIn

www.businessawardseurope.com

À propos d'Inflexion : Inflexion est une société financière privée de marché intermédiaire primée, et à ce titre elle investit entre 10 et 250 millions d'euros pour une part minoritaire ou majoritaire à travers tous les secteurs.

Fondée par des entrepreneurs il y a 20 ans, elle soutient les entrepreneurs à la gestion ambitieuse et à forte croissance et travaille en partenariat afin d'accélérer la croissance. Elle accompagne les entreprises dans les prochaines étapes de leur croissance grâce au développement international, aux fusions et acquisitions, à l'expertise numérique, aux améliorations opérationnelles, à la gestion des talents et à l'accès au réseau d'Inflexion. Avec des experts en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Inde et aux États-Unis, nos sociétés bénéficiaires tirent avantage d'un accès privilégié à ces marchés en croissance. www.inflexion.com

À propos de Germany Trade & Invest : Germany Trade & Invest est l'agence de développement économique de la République fédérale d'Allemagne. Elle a pour rôle de créer et de sécuriser des opportunités d'emploi supplémentaires, et de renforcer ainsi l'image de l'Allemagne comme lieu d'implantation d'entreprises. Forte d'un réseau de 50 bureaux en Allemagne et à l'étranger, ainsi que d'un réseau mondial de partenaires, Germany Trade & Invest aide les entreprises allemandes à s'implanter sur les marchés étrangers, valorise l'Allemagne comme lieu d'implantation d'entreprises et aide les entreprises étrangères à s'implanter en Allemagne.

À propos de PR Newswire : PR Newswire est le plus important fournisseur mondial d'outils de communications institutionnelles et de RP permettant à ses clients de diffuser des informations et du contenu enrichi. Nous diffusons le contenu de nos clients à travers les canaux traditionnels, numériques et les réseaux sociaux en temps réel et avec un contrôle et des fonctions de reporting entièrement applicables. Combinant le plus important réseau au monde d'optimisation et de distribution de contenu multicanal et multiculturel avec des plateformes et des outils de flux complets, PR Newswire permet aux entreprises du monde entier de s'intéresser à des opportunités où qu'elles soient. PR Newswire sert des dizaines de milliers de clients à travers ses bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, sur le continent américain et dans la région Asie-Pacifique. Pour de plus amples informations sur PR Newswire, rendez-vous sur le site www.prnewswire.co.uk.

