Sensor Electronic Technology obtient une injonction permanente contre des sociétés de LED UV aux États-Unis





Sensor Electronic Technology, Inc. (« SETi »), un innovateur mondial de premier plan des produits et technologies de LED à ultraviolet (UV) lointain, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu une injonction permanente dans une action en violation de brevet contre Bolb, Inc. (« Bolb »), et Quantum Egg, Inc. (« Q-Egg »).

Le tribunal fédéral du district nord de Californie a émis une injonction permanente contre les ventes d'un stérilisateur à LED UV mis en cause, ainsi que contre toute simple variation apparente, conformément à la stipulation des parties. Le tribunal interdira par conséquent la vente de produits similaires s'il s'avère qu'il ne s'agit que de simples variations apparentes des produits incriminés.

Les brevets revendiqués dans cette action couvrent la technologie fondamentale des LED UV, englobant les structures et les moteurs de stérilisateurs LED UV, la fabrication des puces, et la croissance de la couche épistaxiale.

Bolb est une société de LED UV cofondée par d'anciens employés de SETi, et Q-Egg était le distributeur du stérilisateur LED UV mis en cause.

Le marché des LED UV s'est élargi à toute une gamme de domaines parmi lesquels les purificateurs d'air et d'eau, ainsi que les appareils médicaux et biologiques pour les soins de la peau. D'après une analyse du marché réalisée par LEDinside (2018), la valeur de ce marché devrait atteindre 1,2 milliard USD en 2022.

SETi a également collaboré avec la société de LED UV sud-coréenne Seoul Viosys Co., Ltd. (« SVC »), aboutissant au développement de la technologie Violeds pour la désinfection, la désodorisation, la photothérapie et la polymérisation utilisant des LED UV. La technologie Violeds a été utilisée par la National Aeronautics and Space Administration (NASA) à bord de la Station spatiale internationale (SSI). SETi fournit également ses produits LED UV à la plus large société de marque de fabrication de produit de chauffage et de refroidissement d'Amérique. Ce produit a été reconnu par les clients pour son excellente performance dans la stérilisation de diverses bactéries qui vivent dans les équipements de climatiseurs et pour les empêcher de se répandre dans un foyer ou un bureau pendant leur fonctionnement.

« Il est difficile de survivre à long terme dans le secteur des LED UV sans des bases solides de propriété intellectuelle et d'expertise technologique, deux points forts que SETi et SVC ont acquis grâce à leur investissement considérable dans la recherche et le développement », a déclaré Chae Hon Kim, PDG de SETi.

« SETi croit dans le renforcement d'un marché à la concurrence équitable et dans l'investissement dans la propriété intellectuelle. Nous considérons que cela récompense la recherche et le développement et permet aux entrepreneurs et aux petites entreprises de voir leurs efforts reconnus sur le marché. Nous croyons également à l'importance de la technologie verte. En tant que pionniers des LED UV et développeurs des LED UV commercialisés pour la première fois au monde, nous planifions de rendre nos produits disponibles à des prix encore plus compétitifs pour encourager la distribution de nos produits de technologie verte, contribuant ainsi à un environnement propre et sain », a ajouté M. Kim.

À propos de SETi

Sensor Electronic Technology, inc. (SETi), une division de Seoul Semiconductor et Seoul Viosys, est le premier fournisseur au monde de LED UV lointain (longueurs d'onde d'émission inférieures à 340 nm), ainsi que d'un large portefeuille de produits et de solutions d'application à LED UV-B et UV-C. Les LED UV de SETi sont certifiées ISO 9001:2015 à l'AS9100D, et la société est engagée à répondre et à dépasser les besoins de ses clients et parties prenantes grâce à une gestion de la qualité du plus haut niveau. Pour en savoir plus, visiter http://www.s-et.com/en/.

À propos de Seoul Viosys

Seoul Viosys le premier fournisseur de LED UV au monde. Créée en 2002 en tant que filiale de Seoul Semiconductor, la société a développé les LED UV, FAB et EPI. En 2005, elle a produit pour la première fois au monde des LED UVC de 275 nm, 310 nm et 340 nm. En 2007, elle a réalisé la production en série de LED UV lointain pour 255 nm~340 nm et est devenue la seule société au monde à produire des LED UV de toutes les longueurs d'onde. Seoul Viosys détient plus de 6 000 brevets relatifs à la technologie de LED UV. Ses modules de LED UV assurent une stérilisation et une désinfection profondes (UVC), une régénération de la peau (UVB) et des cultures efficientes pour l'horticulture. Contrairement aux lampes au mercure traditionnelles, il s'agit d'un produit écologique et sain, sans produits chimiques dangereux. Les produits clés ont été appliqués aux applications pour la purification et la stérilisation de l'eau et de l'air et ouvrent de nouvelles possibilités d'application pour les installations d'horticulture, résidentielles, commerciales et de traitement de l'eau, les soins de santé et même les automobiles. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.seoulviosys.com/en/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

