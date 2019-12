bitFlyer lance "Instant Buy" pour rendre l'achat de crypto-monnaies plus accessible





Aujourd'hui, bitFlyer, service d'échange de crypto-monnaies, annonce le lancement d'Instant Buy sur sa plateforme de trading Buy/Sell. Cette nouvelle fonctionnalité, disponible en Europe, sur le site internet et l'application mobile, permet aux utilisateurs de la plateforme d'acheter directement des monnaies virtuelles en utilisant des cartes de crédit ou des méthodes de transfert instantané.

Instant Buy simplifie l'achat des crypto-monnaies et permet aux utilisateurs d'accéder à une solution tout-en-un pour investir et sécuriser leurs investissements en crypto.

Andy Bryant, Co-directeur et COO de bitFlyer Europe, a déclaré: "Instant Buy est la dernière évolution de notre plateforme Buy/Sell, et représente une nouvelle étape vers une expérience de trading plus simple, plus rapide et plus transparente. En nous rapprochant de l'expérience utilisateur d'un site e-commerce classique, nous mettons le trading à la portée d'une audience plus globale, tout en permettant aux utilisateurs expérimentés d'acheter et de vendre facilement."

Cette nouvelle fonctionnalité, faisant suite au lancement récent des applications mobiles bitFlyer, fait partie d'une stratégie de croissance majeure pour la filiale européenne du groupe japonais: réduire les barrières à l'entrée du marché des crypto-monnaies et offrir au plus grand nombre une expérience régulée, simple et rapide. Là où les applications iOS et Android facilitaient l'accès aux marchés pour les utilisateurs mobiles, Instant Buy simplifie l'achat lui-même en offrant les méthodes de paiement locales les plus couramment utilisées.

Grâce à Instant Buy, les utilisateurs peuvent également avoir accès à:

- une large sélection de monnaies (y compris des altcoins moins populaires telles que Lisk ou Monacoin) directement depuis la plateforme à un prix prédéfini;

- des frais de transaction clairement indiqués, bitFlyer n'appliquant aucune surcharge ou frais supplémentaires

bitFlyer a été lancé aux Etats-Unis en novembre 2017, suivi de bitFlyer Europe en janvier 2018, en tant que filiales à part entière de bitFlyer, Inc., leader dans le domaine de la crypto-monnaie au Japon et l'une des plus anciennes plate-formes d'échange de crypto-monnaies. Il s'agit de la seule plate-forme d'échange de crypto-monnaies régulée à la fois au Japon, en Europe et aux Etats-Unis. Elle a été reconnue comme l'une des 10 plateformes d'échange qui ne fausse pas ses données de volumes de trading.

À propos de bitFlyer EUROPE S.A.

bitFlyer EUROPE S.A. est une filiale à part entière de bitFlyer, Inc., une société leader dans le secteur du Bitcoin et de la blockchain basée au Japon. Le bureau européen, situé au Luxembourg, propose une plate-forme d'échange permettant aux européens d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. bitFlyer EUROPE S.A. site web: https://bitflyer.com/en-eu/.

