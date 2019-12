De nouvelles innovations confèrent aux utilisateurs professionnels une flexibilité améliorée dans Veeva CRM





Sommet commercial et médical Veeva 2019, Europe-- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui de nouvelles capacités qui confèrent aux utilisateurs professionnels une plus grande flexibilité dans Veeva CRM et améliorent la collaboration et la productivité. Les applications professionnelles Salesforce Lightning pour Veeva CRM offriront aux utilisateurs une expérience personnalisée avec une fonctionnalité basée sur différents rôles et tâches. Veeva CRM Dynamic Attributes permet aux utilisateurs professionnels d'ajouter rapidement de nouveaux champs de données dans Veeva CRM, ainsi que d'obtenir des informations supplémentaires sur les professionnels de santé (HCP) et leurs organisations.

Ces toutes dernières innovations s'appuient sur l'engagement continu de Veeva envers la fourniture de la plateforme CRM la plus avancée du secteur, qui inclut la solution Veeva CRM Approved Notes récemment lancée. Désormais disponible pour les adopteurs précoces, cette nouvelle capacité permet aux représentants sur le terrain de saisir des notes en texte libre, sans risque en tirant parti de la puissance de l'intelligence artificielle (IA).

« Nous repensons continuellement Veeva CRM afin de conférer aux clients une solution flexible qui s'adapte à leur méthode de travail », a déclaré Arno Sosna, directeur général de Veeva CRM. « Grâce à des capacités personnalisées pour les utilisateurs professionnels basées sur Salesforce Lightning, ainsi qu'à la possibilité d'ajouter de nouveaux champs de données HCP et HCO en utilisant Veeva CRM Dynamic Attributes, les clients bénéficieront d'une plus grande agilité dans leur réponse aux besoins changeants de leur entreprise. »

Veeva livre les capacités innovantes suivantes afin de satisfaire aux besoins uniques du secteur des sciences de la vie, et permettre aux clients de tirer pleinement parti de leur investissement continu dans Veeva CRM :

Les applications professionnelles Salesforce Lightning pour Veeva CRM offriront des capacités personnalisées pour différents clients professionnels et basées sur Salesforce Lightning, une interface utilisateur en ligne de nouvelle génération. Veeva CRM fournira aux clients les informations personnalisées dont ils ont besoin en fonction de leurs rôles, en améliorant la productivité et l'efficacité. Les utilisateurs assumant plusieurs rôles peuvent passer avec flexibilité d'une application professionnelle Lightning à une autre pour voir les données dont ils ont besoin pour différentes tâches. Les applications professionnelles Salesforce Lightning pour Veeva CRM devraient être disponibles en février 2020.

Parmi les autres nouvelles de la journée, Veeva a annoncé de nouvelles innovations conférant au secteur des sciences de la vie encore plus de flexibilité et de choix dans la manière dont ils utilisent Veeva OpenData, y compris Veeva OpenData Explorer et Veeva OpenData API. Consultez le communiqué de presse publié aujourd'hui par Veeva OpenData pour en savoir plus.

Informations supplémentaires

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés sur le cloud, pour l'industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits, et le succès des clients, Veeva dessert plus de 800 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l'Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

