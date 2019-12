Prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois - Montréal dévoile les lauréats 2019





MONTRÉAL, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Lors d'une cérémonie au Musée des beaux-arts de Montréal, Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la culture et de la diversité montréalaise, a dévoilé les noms des lauréats des prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois. Ces deux prix d'excellence en arts visuels, dotés respectivement d'une bourse de 5 000 $ et de 7 500 $, visent à mettre en valeur le potentiel d'avenir des jeunes créateurs montréalais et à reconnaître la pratique d'artistes qui se sont distingués à Montréal au cours des 15 dernières années.

« C'est avec plaisir que nous remettons, conjointement avec l'Association des galeries d'art contemporain, le prix Pierre-Ayot à madame Nadège Grebmeier Forget et le prix Louis-Comtois à monsieur Milutin Gubash. Nous sommes aussi ravis d'allouer à ces deux créateurs un budget de 2 500 $ pour l'organisation d'une exposition individuelle sur le territoire montréalais. Les deux artistes primés verront également une de leurs oeuvres être acquise par la Ville pour enrichir sa collection d'oeuvres d'art. Ce faisant, nous agissons en concordance avec l'un des engagements de notre Politique de développement culturel 2017-2022, qui est de mieux faire connaître les reconnaissances attribuées à nos créatrices et créateurs », a déclaré Magda Popeanu.

Les lauréats

Bachelière en arts visuels et médiatiques de l'UQAM, Nadège Grebmeier Forget évolue dans le milieu de l'art depuis dix ans. Sa pratique performative engagée intègre les enjeux identitaires, interroge les dispositifs actuels de (re)présentation, de documentation et de diffusion. L'artiste a collaboré à de nombreux événements et expositions au Canada, en Allemagne, en France ainsi qu'aux États-Unis.

Milutin Gubash jongle avec les codes narratifs, autant en vidéo, en sculpture, en photographie qu'en performance. Le travail de M. Gubash a fait l'objet d'expositions solo au Canada, aux États-Unis et en Europe, notamment au Musée d'art contemporain de Montréal, à la Art Gallery of Alberta et au Muzej Vojvodina (Serbie). Ses oeuvres vidéo ont été présentées entre autres en France, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre et au Mexique.

Les prix

Les prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois visent à reconnaître et à récompenser des artistes montréalais de la relève et en mi-carrière, et à stimuler le milieu des arts visuels, qui contribuent fortement au dynamisme montréalais. Ces prix sont remis par la Ville de Montréal, en collaboration avec l'Association des galeries d'art contemporain.

Les médias peuvent télécharger ici des photos des lauréats et de leurs oeuvres: https://we.tl/t-UeQtp9Vsyy

Pour connaître les détails de ces prix, veuillez consulter le site web de la Ville : ville.montreal.qc.ca/culture/montreal-rend-hommage .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 4 décembre 2019 à 21:00 et diffusé par :