MapleStory célèbre l'arrivée de Hoyoung dans une nouvelle mise à jour aujourd'hui





Aujourd'hui, l'iconique MMORPG (jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs par abonnement) mondial gratuit, MapleStory, a accueilli la nouvelle catégorie de voleur Anima, baptisée Hoyoung. Mais ceci n'est qu'un début. Le 18 décembre, la deuxième partie de la mise à jour intitulée Glory: Savior of Hope (Gloire : Sauveur de l'espoir) continuera l'histoire de Maple World après la défaite du tristement célèbre Black Mage (Mage Noir).

Hoyoung, la toute nouvelle catégorie de voleur Anima, qui fait ses débuts dans la mise à jour d'aujourd'hui, apporte une diversité de compétences et de jouabilité à Maple World à l'aide de l'éventail rituel et du pompon d'éventail. Aidé de Taotie, l'un des quatre périls, Hoyoung cherche à réparer son erreur et à enfermer à nouveau les monstres que, par mégarde, il a déchaînés sur le monde.

La mise à jour Glory: Savior of Hope présente la ville de Cernium, qui se trouve en pleine guerre. Craignant le pire à l'heure où l'ennemi s'approche de l'enceinte de la ville, le Prince Carlisle et l'Alliance Maple invitent les joueurs à se joindre à la lutte pour sauver Cernium du danger imminent et rétablir la paix au sein du Maple World!

En plus de l'introduction de la nouvelle catégorie de personnage Hoyoung, les fans peuvent participer à l'événement de mise à niveau Hoyoung, qui permettra aux Maplers de monter en grade pour avoir une chance d'obtenir une arme Arcane Umbra. Les Maplers peuvent également explorer l'intrigue exclusive récemment réinventée de Global MapleStory, en découvrant de nouvelles quêtes et récompenses en cours de route. De plus, les joueurs peuvent retrouver une Jett plus puissante avec la 2e mise à jour.

D'autres événements Glory débuteront le 18 décembre, notamment :

Nouvelles missions Glory Guard - Toutes les missions offriront des chances de remporter de la gloire (Glory), utilisée pour acheter des objets intéressants dans le Dépôt d'approvisionnement de l'Alliance.

- Toutes les missions offriront des chances de remporter de la gloire (Glory), utilisée pour acheter des objets intéressants dans le Dépôt d'approvisionnement de l'Alliance. Évènement de montée en grade au sein de la Glory Guard - Le fait de rejoindre la Glory Guard pour sauver Maple World du danger imminent offre aux joueurs la possibilité de monter en grade et de décrocher les rangs de Sentinelle, Gardien, Maître, Commandant et, enfin, Justicar.

- Le fait de rejoindre la Glory Guard pour sauver Maple World du danger imminent offre aux joueurs la possibilité de monter en grade et de décrocher les rangs de Sentinelle, Gardien, Maître, Commandant et, enfin, Justicar. Dépôt d'approvisionnement de l'Alliance - Les joueurs peuvent dépenser leurs pièces Glory durement gagnées dans ce guichet unique destiné aux membres de la Glory Guard.

- Les joueurs peuvent dépenser leurs pièces Glory durement gagnées dans ce guichet unique destiné aux membres de la Glory Guard. Événement de Noël dans la pâtisserie de Camila - Jusqu'au 31 décembre, les joueurs peuvent célébrer les fêtes de fin d'année avec divers événements autour du thème de Noël, tels que des mini-jeux ou des puzzles. Les récompenses comprennent des costumes à thème de vacances, des peaux de protection et autres surprises amusantes !

Pour en savoir plus sur la mise à jour de MapleStory Glory: Savior of Hope, veuillez visiter http://maplestory.nexon.net/micro-site/glory.

Ressources :

Médias sociaux : Twitch / Facebook / Twitter / YouTube / Site Web

À propos de MapleStory http://maplestory.nexon.net.

Initialement publié en Amérique du Nord en mai 2005, MapleStory est devenu l'un des MMORPG « free to play » (à utilisation gratuite) à défilement horizontal, les plus importants et les plus actifs au monde. Avec plus de 13 millions de joueurs inscrits auprès de ses seuls services Mondiaux (il existe au total sept services MapleStory dans le monde), le jeu continue de se déployer et d'évoluer aux côtés de sa communauté de fans, depuis son lancement il y a plus de 15 ans. Plus de 274 millions de personnages ont été créés à ce jour, ce qui ferait de MapleStory le 4e pays le plus peuplé au monde.

À propos de Nexon America Inc. http://www.nexon.net

Nexon America, une filiale de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») (3659.TO), comptant plus de 80 jeux live gérés dans plus de 190 pays, est un leader mondial des jeux en ligne. Ayant lancé les microtransactions et le modèle commercial « free to play » sur le marché occidental, Nexon America est reconnue pour son expertise mondiale inégalée dans les opérations de jeux en direct sophistiqués, pour son soutien des communautés de joueurs, et pour sa conservation de titres pendant des années, voire des décennies. Nexon est cotée à la Bourse de Tokyo, et l'entreprise a été intégrée dans l'indice Nikkei Stock Index 300 en 2017.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 décembre 2019 à 19:30 et diffusé par :