 TELUS Corporation annonce une entente visant l'acquisition de Competence Call Center (CCC) par l'intermédiaire de TELUS International

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 04 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU), par l'intermédiaire de TELUS International, une entreprise novatrice en expérience client qui conçoit, élabore et offre des solutions numériques de prochaine génération pour des marques mondiales, a annoncé qu'elle avait l'intention d'acquérir la société privée Competence Call Center (CCC), un important fournisseur de services d'affaires à forte valeur ajoutée axés sur la gestion des relations avec la clientèle et la modération de contenu, pour une somme d'environ 915 millions d'euros (1,3 milliard de dollars canadiens) composée de capitaux d'emprunt et de capitaux propres, sous réserve des rajustements de clôture habituels.

« Nous avons le plaisir d'accueillir les employés et les clients de CCC au sein de notre grande famille, déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. L'acquisition annoncée aujourd'hui accroît de manière considérable la taille et la diversité de TELUS International, un important moteur de croissance pour TELUS, ainsi que la valeur de l'organisation, qui est estimée à environ 5 milliards de dollars canadiens. L'élargissement des capacités découlant de l'association de ces entreprises permettra à TELUS International de rehausser davantage l'expérience et les solutions numériques innovantes qu'elle offre à ses clients et qui ont fait sa renommée à l'échelle mondiale. Fait important, la fusion aura une incidence positive sur la santé financière et opérationnelle de TELUS, ce qui favorisera l'amélioration de nos réseaux à large bande de premier ordre au Canada et consolidera encore davantage notre leadership mondial en matière de service à la clientèle. Par ailleurs, l'acquisition de CCC s'inscrit dans la lignée d'une stratégie de croissance fructueuse pour TELUS International, qui se trouvera ainsi dans une position avantageuse pour procéder à un premier appel public à l'épargne dans les 12 à 24 prochains mois et pour assurer sa croissance dans les années à venir. »



« L'annonce d'aujourd'hui marque une autre étape importante de la stratégie de croissance de notre entreprise, dans la poursuite de notre lancée sur le marché. La transaction renforcera notre capacité à offrir une expérience client distinctive et se traduira par de nouvelles occasions de commercialisation pour les marques avec lesquelles nous sommes associés dans le monde, ajoute M. Entwistle. La fusion fera croître la taille et la portée de TELUS International, qui comptera près de 50 000 membres au sein de son équipe hautement mobilisée. En plus d'assurer une expérience client exceptionnelle, ceux-ci s'occuperont de solutions couvrant la transformation numérique, la modération de contenu, la gestion du cycle de vie des TI, les services-conseils et la consultation sur les technologies numériques, la gestion du risque et le soutien administratif dans une cinquantaine de langues et à partir de plus de 50 centres de service dans 20 pays d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Europe et d'Asie. »

Fondée en Autriche en 1998, CCC a aujourd'hui son siège social à Berlin, en Allemagne. Elle fournit ses services primés dans 11 pays d'Europe1 et compte plus de 8 500 employés. CCC s'associe à des marques internationales de premier plan, surtout dans des secteurs à croissance rapide comme les technologies, les médias et les télécommunications, la vente au détail ainsi que les voyages et l'hébergement, soit des marchés verticaux de croissance clés pour TELUS International. L'acquisition de CCC entraînera une diversification importante des activités et de la clientèle de TELUS International en Europe. Grâce à elle, TELUS International sera en meilleure position pour offrir à ses clients l'excellent service à la clientèle pour laquelle elle est réputée, notamment grâce à TELUS et à ses réseaux mobiles et filaires à large bande de premier ordre au Canada.

L'acquisition devrait accroître de manière considérable la taille de TELUS International, un important moteur de croissance distinctif pour TELUS, et stimuler les résultats financiers et opérationnels consolidés de TELUS en entraînant notamment une croissance des produits d'exploitation, du BAIIA et du flux de trésorerie disponible. Pour l'exercice 2019, CCC devrait déclarer des produits d'exploitation d'environ 450 millions de dollars canadiens. Sur une base pro forma, TELUS International enregistrera des produits d'exploitation annualisés combinés pour 2019 dépassant les 1,75 milliard de dollars canadiens et un BAIIA en hausse qui s'établira approximativement à 400 millions de dollars. La transaction produira une croissance immédiate des produits d'exploitation et du BAIIA de TELUS et de TELUS International, ainsi que de la marge du BAIIA de TELUS International. De plus, vu la faible intensité de capital de l'entreprise fusionnée, elle devrait aussi favoriser une expansion immédiate du flux de trésorerie.

« C'est un grand jour pour l'équipe CCC, qui se joint à une entreprise partageant sa culture de bienveillance axée sur le perfectionnement et la mobilisation des membres de l'équipe pour renforcer l'excellence de son service à la clientèle, indique Christian Legat, président et chef de la direction, CCC. Tout comme celle de TELUS International, notre équipe est soucieuse d'accorder la priorité aux clients. Nous nous réjouissons de la formation d'une grande organisation au sein de laquelle nos forces et nos capacités seront amplifiées, au profit de nos clients et de nos équipes. »

L'acquisition de CCC sera financée au moyen de facilités de crédit sans recours de TELUS International et de capitaux propres supplémentaires de TELUS Corporation et de Baring Private Equity Asia (BPEA). Dans le cadre de la transaction, il est prévu que les membres de la haute direction de CCC réinvestissent une grande portion de leurs parts dans CCC au sein de TELUS International. Les capitaux propres investis par TELUS Corporation et BPEA devraient respectivement s'élever à environ 165 millions et 90 millions de dollars canadiens. Une fois l'acquisition conclue, TELUS Corporation conservera une participation d'environ 62 pour cent dans TELUS International. L'acquisition est assujettie aux conditions de clôture habituelles et à l'approbation des organismes de réglementation. La clôture devrait avoir lieu au début du premier trimestre de 2020.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient de l'information concernant des événements futurs prévus, notamment des énoncés concernant l'acquisition prévue de CCC par TELUS International, le moment où la transaction devrait se conclure, les avantages attendus et les plans d'intégration (y compris les revenus prévus de CCC ainsi que les revenus combinés et le BAIIA de 2019 de TELUS International), les plans pour un éventuel premier appel public à l'épargne de TELUS International et le moment où il devrait se dérouler, ainsi que la valeur prévue de TELUS International après l'acquisition. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de TELUS qu'elle émette des hypothèses et des prévisions et, à ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il n'est pas possible de garantir que l'acquisition se fera comme prévu ou selon les conditions décrites dans ce communiqué, que les approbations réglementaires requises seront accordées, que les résultats financiers ou avantages attendus (y compris l'augmentation prévue de la valeur de TELUS International) se concrétiseront ou que TELUS International lancera un premier appel public à l'épargne ou le fera à l'intérieur du délai visé. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. Les lecteurs sont par conséquent informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux prévus. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion du troisième trimestre de 2019, dans le rapport annuel de 2018 et dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et aux États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

