Wencor annonce un partenariat de distribution exclusif avec Korry Electronics





PEACHTREE CITY, Géorgie, 04 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Korry Electronics Co. a choisi Wencor comme partenaire exclusif de distribution après-vente en Europe, au Moyen-Orient et aux Amériques avec effet immédiat. Dans le cadre de ce nouvel accord, Wencor prendra en charge les marchés de l'aviation commerciale et de l'aviation générale avec les solutions d'interface homme-machine (IHM) de Korry, qui comprennent des commutateurs, des commandes de cockpit, des écrans et des panneaux.



« Nous sommes ravis de bâtir cette nouvelle relation », a déclaré Chris Curtis, PDG de Wencor. « À mesure que le secteur de l'aviation évolue, Wencor reste déterminé à fournir des solutions innovantes permettant la fiabilité, la disponibilité et la rentabilité de l'aéronautique. L'ajout de la gamme de produits Korry à notre portefeuille répond à cet objectif. »

Rob Gibbs, président de Korry, a déclaré : « Nous sommes très heureux de travailler en partenariat avec Wencor pour la distribution de la gamme de pièces détachées Korry. Grâce à son réseau mondial de points de stockage et à ses partenariats solidement établis avec des compagnies aériennes et des ateliers de maintenance, Wencor peut apporter une grande valeur ajoutée et un service amélioré à nos clients. ». Korry est un nom de confiance pour les solutions IHM depuis plus de 8 décennies.

Wencor offrira une disponibilité accrue et une plus grande proximité aux clients, alors que les deux sociétés travailleront ensemble à des solutions innovantes offrant valeur ajoutée et qualité aux clients du marché aéronautique en constante évolution.

À propos de Wencor

Wencor est un partenaire de confiance du secteur de l'aéronautique depuis plus de 60 ans, spécialisé dans les réparations CMM et DER et les PMA et disposant d'un vaste réseau de solutions de distribution permettant de rendre les vols plus sûrs et plus économiques. Nous soutenons la plupart des compagnies aériennes commerciales, des ateliers de réparation et des équipementiers dans le monde entier via nos sociétés affiliées : Wencor, Soundair Aviation Services, PHS / MWA Aviation Services, Aerospace Coatings International, Produits Flight Line, Accessory Technologies Corporation, Fortner Engineering & Manufacturing, Silver Wings et Kitco Defense. Le groupe Wencor a son siège social à Atlanta, en Géorgie et dispose d'autres bureaux aux États-Unis dans l'Utah, à Miami, à Seattle, en Californie, en Alabama et à New York, ainsi qu'à Amsterdam, Singapour, Pékin, Shanghai et Istanbul. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.wencorgroup.com .

À propos de Korry

Korry est un nom de confiance pour les solutions d'interface homme-machine (IHM) destinées aux secteurs de l'aérospatiale et de la défense depuis 1937. Korry propose des systèmes de contrôle utilitaires de pointe, des contrôleurs à écran tactile, des panneaux de commande intégrés, des affichages et des rétroéclairages, des concentrateurs de données, des commutateurs et indicateurs à bouton-poussoir, des boutons et des filtres optiques de vision nocturne. Les produits Korry sont reconnus mondialement pour la qualité de leur conception, de leur fabrication et du service. Pour plus d'informations à propos de Korry, rendez-vous sur le site www.korry.com .

Contact

416 Dividend Drive

Peachtree City, Georgia 30269 USA

Tél. : 678.490.0140

Fax : 678.490.0142

www.wencorgroup.com

