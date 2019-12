Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Alain Sans Cartier est nommé, à compter du 16 décembre 2019, secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif. M. Sans Cartier est vice-président, Affaires publiques et partenariat stratégique pour l'Administration portuaire de Québec.

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Mme Dominique Breton est nommée, à compter du 16 décembre 2019, sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Mme Breton est directrice exécutive du Bureau du sous-ministre au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

M. Stéphane Armanda est nommé, à compter du 16 décembre 2019, sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. M. Armanda est directeur général de la gouvernance et de l'administration au ministère du Conseil exécutif.

Comité de révision des médecins omnipraticiens

M. André Vandal est nommé membre fonctionnaire du comité de révision des médecins omnipraticiens.

Société de financement des infrastructures locales du Québec

Mme Danièle Cantin est nommée membre du conseil d'administration de la Société de financement des infrastructures locales du Québec.

Université du Québec

M. Michel Louis Beauchamp est nommé de nouveau membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.

