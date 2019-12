Xinhuanet : Le premier Festival du film de science-fiction Blue Planet se penche sur l'avenir des films de science-fiction en Chine





L'avenir du film chinois de science-fiction (SF) dans une perspective mondiale a été récemment porté à l'attention du public.

C'était le thème central du premier Blue Planet Science Fiction Film Festival qui vient d'avoir lieu dans le district de Jiangning à Nanjing, dans la province de Jiangsu, dans l'est de la Chine.

Dans cette optique d'avenir, un certain nombre de questions clés ont été débattues en profondeur : comment améliorer la production de films de science-fiction, comment découvrir des idées, des projets et des talents plus innovants, et comment gérer les relations entre les technologies et la société que reflètent les films de science-fiction.

Selon les organisateurs, le festival du film est conçu pour intégrer la technologie et la réalisation cinématographique et couvre un large éventail de questions telles que la science, les technologies et l'enseignement scientifique.

Il vise à diffuser les connaissances scientifiques et technologiques d'une manière plus vivante et plus engageante afin d'étendre l'influence de la culture chinoise dans le monde entier.

Le festival Blue Planet a établi des relations de coopération stratégique à long terme avec un certain nombre de festivals de cinéma de premier plan dans le monde, notamment le London Sci-fi Film Festival et le Raindance Film Festival au Royaume-Uni, le Sitges Film Festival en Espagne et le Boston International Sci-fi Film Festival aux Etats-Unis.

Il envisage d'unir ses efforts à ceux de ces derniers pour créer une alliance mondiale de festivals de films de science-fiction.

Le festival du film a rassemblé non seulement des professionnels, mais aussi des scientifiques de renom et des spécialistes de l'enseignement des sciences, dont David Eagleman, professeur adjoint de neurosciences à l'Université de Stanford et conseiller scientifique pour la série télévisée Westworld de HBO, Kawamori Shoji, producteur japonais de dessins animés et méca-designer de renommée mondiale, Wang Hongwei, professeur de réalisation à la Beijing Film Academy.

Pendant le festival du film, d'autres activités, telles que des séances de pitching, des classes de maître, le marché du film SF et une exposition d'effets spéciaux ont également eu lieu.

Le festival du film a été organisé par Xinhuanet, le gouvernement municipal de Nanjing et le gouvernement du district de Jiangning.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 décembre 2019 à 16:30 et diffusé par :