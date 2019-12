PPSS Group lance le gilet pare-balles de nouvelle génération offrant des niveaux de protection auparavant impensables





La nouvelle génération de gilets pare-balles haute performance de PPSS Group repense entièrement la protection personnelle, qu'il porte à un niveau complètement inédit.

Ayant fait l'objet d'études approfondies sur le terrain, ce gilet pare-balles sera disponible à compter du lundi 6 janvier 2020. Il est possible d'assister à une démonstration en ligne ici.

Fabriqué à base d'Auxilamtm, un matériau composite unique à base de fibres de carbone, ce gilet pare-balles ultramoderne protégera celui qui le porte de toutes les sortes imaginables d'armes tranchantes et pointues, même les plus malveillantes et brutales.

Combinant la solidité incroyable de la fibre de carbone, les propriétés auxétiques de la technologie Auxilamtm et certains atouts additionnels hautement confidentiels additionnels dérivés de la structure composite spécialement développée à cet effet, ce gilet pare-balles de nouvelle génération offre un équilibre particulièrement exceptionnel entre poids, protection, performance et durabilité.

En comparant ce produit avec les vestes, très plébiscitées, à base de polycarbonate, résistantes aux armes tranchantes, de PPSS Group, la société enregistre, pour ce dernier modèle, une diminution de 19% de l'épaisseur (grâce à l'utilisation d'un composite de fibre de carbone de 3,9mm), une densité aérienne inférieure de 6,6% et un allègement du poids.

Le produit sera cependant certifié KR2/ SP2 selon la norme en vigueur pour les gilets pare-balles du Ministère de l'intérieur britannique, ainsi que NIJ Niveau 2 (protection contre la pénétration de pics et de lames) et VPAM K2/D2, ce qui signifie qu'il offrira un degré bien supérieur de protection contre la pénétration de lames, de pics et d'aiguilles.

Les organismes gouvernementaux et les sociétés de sécurité pourront choisir entre tout un éventail de styles distincts, parmi les options de sécurité cachées ("covert"), visibles ("overt") et à visibilité élevée ("hi viz overt").

Robert Kaiser, PDG de PPSS Group, affirme: "Les autorités policières, les forces frontalières, les services d'immigration, les douanes et le personnel pénitentiaire sont attaqués chaque jour par des criminels qui portent et utilisent des armes, des machettes, des pics, des objets contondants et des aiguilles hypodermiques."

"Notre objectif principal est de protéger encore plus efficacement ces hommes et ces femmes. En utilisant la dernière technologie et après des années de recherches approfondies et de développement, notre dernier modèle de gilet pare-balles offre des degrés de protection auparavant absolument inconcevables," a-t-il poursuivi.

Avant d'ajouter: "Il offre également une protection exceptionnelle certifiée VPAM contre les objets contondants, réduisant ainsi efficacement les risques de blessures traumatiques dues à des impacts contondants, par exemple d'hémorragies internes."

La société, qui a son siège au Royaume-Uni, a fourni ses vestes réputées, à base de polycarbonate, résistantes aux armes tranchantes, à d'innombrables Ministères de la Sécurité intérieure du monde entier au cours des dix dernières années.

Veuillez contacter directement PPSS Group pour toute question ayant trait à ce communiqué de presse.

À propos de PPSS Group :

PPSS Group se spécialise dans le développement, la fabrication et la fourniture d'équipements de protection personnelle à haute performance, offrant une protection inégalée contre les armes tranchantes, les traumatismes contondants et même les morsures humaines. PPSS Group est présent sur les réseaux sociaux: Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

