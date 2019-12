Les excellents résultats des élèves québécois : synonyme de l'excellence du réseau public d'éducation





QUÉBEC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) tient à souligner les résultats obtenus par les élèves québécois au Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA). Les élèves québécois conservent leur premier rang au Canada en mathématiques et se situent dans le peloton de tête, à la fois au Canada et sur le plan international, en lecture et en sciences.

« Les élèves québécois performent très bien et figurent parmi les meilleurs au monde. Nous devons en être fiers! Je tiens à féliciter les élèves et leurs familles, mais aussi l'ensemble du personnel, enseignant, professionnel et de soutien, les directions, les cadres de commissions scolaires et les élu.e.s. Notre système de gouvernance fait ses preuves; les taux de diplomation augmentent. Malheureusement, le projet de loi no 40 propose une réforme de structures stérile et inutile, risquant de compromettre ces excellents résultats. Ensemble, avec les partenaires du réseau public, nous devons continuer ce travail au bénéfice des élèves, de leur persévérance et de leur réussite », a déclaré le président de la FCSQ, Alain Fortier.

Élaboré par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le PISA mesure les niveaux de compétence des élèves de 15 ans de 72 pays dans trois domaines clés, soit la lecture, les mathématiques et les sciences. L'évaluation du PISA a lieu tous les trois ans depuis 2000. Les résultats du PISA 2018 peuvent être consultés au www.pisa.oecd.org.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

