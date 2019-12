Protection des données personnelles - Plusieurs solutions peuvent être mises de l'avant dès maintenant

OCTO Telematics, leader mondial dans la transformation de vastes ensembles de données IdO en intelligence opérationnelle, a fait l'acquisition de l'intégralité du capital social de Nebula Systems Ltd. Nebula est spécialisée dans le développement de...

Alfresco Software, une entreprise commerciale de logiciels open source, a annoncé aujourd'hui la disponibilité des nouvelles et puissantes capacités de Gouvernance des informations pour la Digital Business Platform d'Alfresco. Alfresco a mis à jour...

David Chaum et l'équipe de Praxxis ont annoncé la publication du livre blanc du réseau xx, et du document technique de Praxxis. Ces deux documents fournissent des informations détaillées sur le réseau xx ainsi que sur la pièce xx, la chaîne de blocs...