La Société canadienne des relations publiques intronise cinq nouveaux membres au sein du Collège des Fellows





TORONTO, le 4 déc. 2019 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) a annoncé les noms de cinq professionnels chevronnés intronisés au Collège des Fellows cette année. Le titre de membre du Collège des Fellows, souligne les contributions exceptionnelles des nouveaux membres au développement des relations publiques et à la gestion des communications. Les nouveaux intronisés seront félicités par leurs pairs à l'occasion des cérémonies d'inauguration de Transformation 2020, la conférence nationale de la SCRP, qui se tiendra à Québec du 24 au 26 mai 2020.

Les nouveaux membres 2019 du Collège des Fellows sont :

Cecilia Bloxom, MA, ABC, ARP, FSCRP - SCRP Edmonton

Ted Bravakis , ARP, FSCRP - SCRP Toronto

, ARP, FSCRP - SCRP Toronto Nancy Hutton , ARP, FSCRP - SCRP Hamilton

, ARP, FSCRP - SCRP Hamilton Patrice Leroux, MA, ARP, FSCRP - SCRP nationale

Vincent Power , ARP, FSCRP - SCRP Toronto

« Les cinq collègues que nous accueillons cette année représentent à merveille les qualités que nous recherchons lors de la sélection des nouveaux Fellows, dit Daniel Granger, C.M., L.LL., ARP, FSCRP, président du Collège des Fellows de la SCRP. Tous nos Fellows ont démontré leur engagement envers l'avancement de la profession et de la Société canadienne des relations publiques, en plus d'avoir agi en chefs de file dans la communauté des relationnistes. Je serai honoré de souhaiter officiellement la bienvenue à nos nouveaux membres du Collège des Fellows en mai prochain, à Québec. »

Depuis l'an 2000, le Collège des Fellows accepte des membres de la SCRP qui ont démontré être des chefs de file de la profession. Avec les intronisations de cette année, on retrouve désormais 131 membres au sein du Collège des Fellows, ainsi que 18 Fellows honoraires.

Afin d'obtenir le statut de Fellow de la SCRP, un professionnel des relations publiques doit être membre en règle de la Société depuis au moins 10 ans, compter un minimum de 20 années d'expérience au sein de la profession et être agréé en relations publiques (ARP). Les candidats retenus pour le titre de Fellow ont démontré une contribution remarquable envers la profession des relations publiques et la SCRP.

À PROPOS DE LA SCRP : Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Avec ses 14 sociétés locales, la SCRP a pour mission de développer une communauté de relations publiques et de gestion de la communication par l'entremise du développement professionnel et de l'agrément, la collaboration avec les leaders d'opinion, un engagement envers l'éthique et un code de déontologie, la défense des intérêts de la profession et le soutien à ses membres à toutes les étapes de leur carrière.

